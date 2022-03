Erre tart a munka jövője: a világ egyik legnagyobb cége is átáll a hibrid munkavégzésre

Hosszú idő után újra visszatérhetnek irodájukba a Google dolgozói cég kaliforniai központjában - írja a Forbes . A lap szerint a cég hibrid munkában folytatja, ahogy teszi azt a világ legtöbb vállalata is. A Google lépése mégis fontos, hiszen a technológiai behemót iránymutatóként is szolgálhat a jövő munkavégzése szempontjából.

Április 4-én visszatérhetnek az irodáikba a Google San Francisco-i főhadiszállásán dolgozó alkalmazottak - írja a Forbes egy a Reuters által megszerzett belső vállalati e-mailre hivatkozva. Az e-mail szerint a visszatérést a csökkenő covid-esetszám, a megelőzésben és gyógyításban tett előrelépések és a javított biztonsági intézkedések tették lehetővé.

A vállalat hibrid munkarendre fog áttérni, ami azt jelenti, hogy heti körülbelül 3 napot fognak bejárni dolgozni - de csak az, aki legalább kétszer be van oltva, vagy ez alól hivatalos mentelme van, a többiek maradhatnak távmunkában.

Sundar Pichai a Wall Street Journalnak adott korábbi interjújában már elmondta, hogy ő a rugalmas munkavégzésben látja a munka jövőjét.

A Google korábban már több lépésével is jelezte, hogy ők továbbra is hisznek az irodai munkavégzésben - még ha csak hibrid formában is. A cég nemrég vásárolt irodaházat Londonban 1 milliárd dollárért, illetve hasonló értékben kezdtek 11 emeletes irodaház építésébe is. A vállalat mesterterve azonban túltesz mindezen: a tech-óriás egy teljes városnegyedet építene magának Kaliforniában.

A tervek szerint a "vállalati város" körülbelül 160 000 négyzetméternyi földterületen terülne el, ahol 123 000 négyzetméter irodaterület kerülne kialakításra. A maradék helyen lakóházak, közparkok, boltok, üzletek lennének kialakítva. A teljes terület a Google tulajdonában állna - hangozzék ez bármely futurisztikusan vagy disztópikusan.

Címlapkép: Getty Images