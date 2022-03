Rengeteg ukrán menekült érkezik Magyarországra, mégis inkább máshol vállalnának munkát

A magyar gazdaság egyik legnagyobb hátráltató tényezője volt az elmúlt években a hatalmas munkaerőhiány. A jelenség elsősorban az építőiparban okozott komoly gondokat, ahol a szakemberek adott egyre nagyobb bérek mellett vendégmunkásokkal igyekeztek orvosolni a helyzetet - köztük rengeteg ukránnal.

"Körülbelül 100 000 külföldi munkavállaló, vendégmunkás dolgozik ma Magyarországon, ezek közül körülbelül 60 000 ukrán. Ezek persze nem egzakt adatok, hiszen hivatalos statisztika nem vezeti ezt" - mondta Toldi Gábor, a DTC Solution HR-szolgáltató cég tulajdonos-ügyvezetője a Portfolio podcastjében. A háború vonatkozásában elmondta azt is, hogy ugyan van egy szűk réteg az ukrán vendégmunkások között, akik inkább hazamentek, de nem ez a jellemző - sokan inkább azzal fordulnak a cégvezetés felé, hogy az Ukrajnából menekülő rokonoknak tudnak-e munkát, szállást adni.

Az esetlegesen itthon elhelyezkedő menekültek kapcsán kiemelte, hogy a magyar munkaerőpiacon olyan mértékű hiány van és olyannyira nem találnak embert, hogy szerinte a piac gond nélkül fel tudná szívni ezt a munkavállalói állományt.

100 000 ember simán elfér a jelenlegi kapacitásigények mellett

- hangsúlyozta. A rengeteg munkavállaló egy jelentős része bizonyára az építőiparban helyezkedne el - a szakma pedig már elkezdett erre felkészülni. Koji László, az ÉVOSZ elnöke korábban már kijelentette, hogy a jelenlegi helyzetben szerinte "az építőipari szakmának fontos felelőssége, hogy aki Ukrajnából érkezik és munkát szeretne, adjunk neki" - jelezve, hogy készek elhelyezni az ukrán menekülteket.

Toldi Gábor beszélgetőpartnere azonban kiábrándította a hirtelen megugró munkaerő-kínálatban bizakodó hangokat. Baja Sándor, a Randstad hazai ügyvezetője szerint az ukrán menekültek túlnyomó része nem itthon akar majd elhelyezkedni.

"Az ukrán menekültek elsősorban nem felénk fogják venni az irányt. Egyrészt Lengyelországban már így is több millió ukrán dolgozik, hiszen oda akár fél év alatt is tökéletesen beilleszkednek, könnyebben leküzdik a nyelvi korlátot, valamint a fizetések is magasabbak valamivel. Utóbbi tekintetében a csehek még előrébb járnak, míg itthon egyes megyékben még minimálbéren próbálják megoldani a munkaerő-hiány problémáját. Mindezek fényében az ukrán menekültek nagyrésze bizonyára nem Magyarországon akar majd munkát vállalni" - lombozta le a bizakodó kedélyeket.

Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy bizonyára több millióan fogják elhagyni Ukrajnát, akik egy része biztosan Magyarországon fog maradni. Ugyan egyes becslések szerint az eddig hazánkba érkező menekültek 80-90%-a valóban tovább is állt nyugat felé, tízezrek itt maradtak, a menekültek száma pedig egyre csak növekedni fog. Az ENSZ Menekültügyi Főbizottsága 4 millió menekülttel számol, az Európai Unió 5-tel, ilyen sok ember közül pedig egészen könnyen lehet akár több százezer is, akik Magyarországon telepednek le - már csak a jelentős kárpátaljai magyarság miatt is. Az ő integrálásukban jelentős szerepe lesz a munkaerőpiacnak, azon belül is az építőiparnak.

A háború első napjaiban meg is kérdeztünk néhány nagyobb építőipari szereplőt, hogy ők mire számítanak. A korai zűrzavaros helyzetben ugyan sok konkrétummal nem tudtak szolgálni, de többen is számolnak az ukrán menekültek munkahelyi elhelyezésével.

"Amennyiben Ukrajna kapitulál úgy zavaros helyzet alakulhat ki és megindulhat egy még nagyobb hullám. Két hét múlva érezhető mennyiségű ukrán menekült/munkavállaló fog megjelenni az építőiparban" - mondta másfél hete Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója. Hasonló véleményen volt Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property Zrt. vezérigazgatója is, aki szerint Ukrajna esetleges háborús veresége és egy oroszbarát állam kiépülése esetén sok ukrán hagyja majd el Ukrajnát.

Címlapkép: Portfolio