Teljes hátraarc: mégis kivonul Oroszországból a globális ingatlancég

Alig egy héttel azután, hogy a WeWork vezérigazgatója azt nyilatkozta a Bloombergnek, hogy nem terveznek kivonulni az orosz piacról, a cég egy teljes 180 fokos fordulatot véve most mégis leépíti orosz érdekeltségeit - írja a CNN . A hírügynökség szerint a fordulat a vezérigazgató kijelentései után érkező kritikáknak köszönhető.

Nagyot fordult a világ egy hét alatt a WeWork, globális ingatlancég körül, melynek vezérigazgatója, Sandeep Mathrani múlt héten a Bloombergnek adott interjújában még arról beszélt, hogy cégük nem tervezi leépíteni moszkvai érdekeltségeit.

Elmondása szerint a vállalatnak négy irodája volt Moszkvában, melyek eddig 90% feletti bérbeadottság mellett üzemeltek. Az orosz kitettség ugyanakkor igen csekély részét képezi a WeWork bevételeknek - körülbelül 10 millió dollárt a több milliárdos bevételekhez képest.

A cég tegnap végül Linkedinen közölte, hogy mégis kivonulnak az orosz piacról.

A bejegyzés szerint a kollégákkal, főbérlőkkel egyeztetve dolgoznak jelenleg az orosz eszközállomány leépítésén, hozzátéve, hogy "egyértelműen elítélik a provokálatlan és igazságtalan háborút, amely értelmetlen pusztítást hoz Ukrajna népének."

A közösségi és "flex" irodákat fejlesztő ingatlancég már a vezérigazgató megszólalását követő napon kiadott egy közleményt azzal a címmel, hogy egyelőre még nyitva tartják moszkvai irodáikat, de már abban a közleményben is jelezték, hogy hajlandóak leépíteni ottani érdekeltségüket.

A cég egyébként is nehéz éveken van túl, mely már a koronavírus járvány előtt is erősen negatív eredményekkel zárta az üzleti éveket. A pandémiás helyzet tovább rontott a cég kilátásain - mint minden irodákkal foglalkozó cég esetében az ingatlanpiacon - most pedig az orosz-ukrán háború miatt kerülhetnek megint bajba, ahogy a befektetők sokkal inkább a biztosabb befektetések felé fordulnak egy olyan cég helyett, mely rendre veszteségesen működik. A cég hosszas huzavona után 2021-ben lépett végül tőzsdére, azonban a részvények jelenleg felét érik annak, mint amit a tőzsdei bevezetéskor adtak értük.

