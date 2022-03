Beszáll az "ultra-fenntartható" londoni épület finanszírozásába az Allianz

Egy ulta-fenntartható londoni iroda finanszírozásáról számolt be az Allianz. A Victoria Street 105. alatti vegyes funciójú, de többségében irodaként szolgáló fejlesztést úgy tervezték, hogy minden szempontból megfeleljen az ESG keretrendszer kritériumainak.

Az ESG szempontoknak megfelelő londoni fejlesztést egyfajta mérföldkőnek tekintik, a 46 ezer négyzetméteres épület többféle fenntarthatósági referenciaértéket múlhat felül, miközben a helyi közösségek életének is aktív helyszíne kíván lenni.

A Victoria Street 105. alatti projekt egy vegyes funkciójú fejlesztés lesz, a kiskereskedelmi és irodai szintek mellett megfizethető munkahelyszíneket is kialakítanak a vállalkozások számára, valamint számos szabadidős funkciót is kínálnak majd. Ezek közé tartozik egy tetőtéri "városi farm", amely a helyi iskolák számára tanulási lehetőségeket, a helyi éttermek és kávézók számára pedig friss termékeket biztosít. A tervek szerint épülne továbbá egy közösségi tér, amelyet előadások, vitacsoportok és rendezvények megtartására használnak, valamint épülhet egy földszinti piac standokkal, amelyek a helyi termelők, tervezők és kézművesek népszerűsítésére szolgálna.

A szociális szempontok mellett az épület környezetre gyakorolt hatása is kiemelten fontos. A 100 százalékban villamosenergián alapú épületben olyan technológiákat vezetnének be, amely a Brit Királyi Építészeti Intézet (RIBA) célkitűzéseit, és a Greater London Authority által felállított fenntarthatósági referenciaértékeket is meghaladják.

Az ingatlan fejlesztését a Welput végzi, amit a BentallGreenOak (BGO) által kezelt irodákra szakosodott alap, a Welput befektetői, valamint a PSP Investments támogat. A mostani bejelentés alapján az Allianz Real Estate az Allianz csoport több vállalatának nevében eljárva közel 200 millió font (92 milliárd forint) finanszírozást nyújt a négy szponzorból álló konzorciumnak a fejlesztés megvalósítására.

A constructionnews.co.uk egy korábbi cikke alapján a beruházás körülbelül bruttó 1 milliárd font értékű.

Az építkezés 2022 harmadik negyedévében kezdődik, és várhatóan 2026 végén fejeződik be. Az Allianz Real Estate jelenlegi stratégiája, hogy jövőorientált eszközöket finanszíroz.