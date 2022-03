Bűnmegelőzés építészettel? Bizony lehetséges!

Az utóbbi időkben többször is találkozhattunk már a modern várostervezés egyes alapelveit megtestesítő projekttel: külön cikkben foglalkoztunk már a 15 perces város koncepciójával, mely kisebb városközpontok létrehozásával tenné élhetőbbé a várost, valamint többször is írtunk már a fővárosban zajló komolyabb parkfejlesztésekkel, mint a Városliget fejlesztése és a Csepeli közpark kialakítása. A 15 perces városban és a parkfejlesztésekben közös, hogy mind a kettő olyan urbanista koncepció, mely a nagyvárosok élhetőbbé tételén dolgoznak. A városfejlesztések kapcsán azonban van egy terület, amelyről fontosságához képest zavarba ejtően keveset beszélnek a szakemberek: ez nem más, mint a bűnözés és a közbiztonság.

A bűnözés sokak szemében elsősorban hatósági kérdés – a rendőrségnek, a közigazgatásnak kell hatékony bűnmegelőző módszerekkel rendet tartani. A közbiztonság formálásában azonban az építészetnek is meg van a maga szerepe, így egy helyi önkormányzat már a köztérfejlesztések során bekapcsolódhat a bűnmegelőzésbe pusztán azzal, hogy a tereket az építészeti bűnmegelőzés koncepciója szerint alakítja ki.

Bűnmegelőzés építészettel

"Első hallásra biztos a térfigyelő kamerák, a kerítések vagy a világítás juthat eszünkbe erről a kifejezésről, azonban mára már sokkal többről van szó. Az építészeti bűnmegelőzés (angolul: Crime Prevenetion Through Environmental Design, azaz CPTED)

olyan prevenciós módszerek összessége, amelyek csökkentik az épített környezetben elkövethető bűncselekmények megvalósíthatóságának lehetőségét, ezáltal az áldozattá válások számát, továbbá növelik a szubjektív biztonságérzetet

- válaszolta megkeresésünkre Dallos Laura Dorka, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület (BEVE) vezető marketingese.

Mint kifejtette, mindez a természetes felügyelet fokozásával, a határok kijelölésével és megóvásával, a közösség bevonásával biztosítható, azáltal, hogy a területet használók a nap minden részében biztonságban tudják magukat és vagyontárgyaikat. Ehhez több terület összehangolt munkájára és szakértelmére van szükség.

A természetes felügyelet (vagy közösségi kontroll) eszköze lehet a terület felé nyíló ablak, a jó megvilágítás, de központi eleme az olyan közösségi terek kialakítása, illetve épített környezet alkotása, amely biztosítja az utcai jelenlétet, s amely lehetővé teszi, hogy az emberek jelenléte maga legyen az elkövetés akadálya.

A következő fontos alapelv a jogosultság természetes szabályozása, amelynek keretében beszélhetünk szervezett módon (biztonsági őrökkel), biztonságtechnikai eszközökkel és épített vagy természetes ellenőrzés (járda, átlátható kerítés) által történő jogosultságellenőrzésről. További alapelvként jelölhetjük meg a birtokviszony jelzését, valamint a fenntartást és karbantartást.

Külföldi minták

Dallos Laura Dorka elmondása szerint külföldön az építészeti bűnmegelőzés módszereit számos helyen, már a tervezésnél figyelembe veszik. Svédországban például Hammarby Sjöstad városnegyed tervezésénél a vagyonvédelmi eszközök és a térfigyelőkamerák használat helyett inkább egy fő utcát hoztak létre, így az odajutás, valamint a menekülés kihívást okoz a rossz szándékkal közeledőknek. Ezen kívül zsákutcákat alakítottak ki, így érvényesítve a közösségi felügyeletet, valamint odafigyeltek arra is, hogy az épületekbe való bejutás csak az ott élők számára legyen lehetséges. Ezek, és még sok más szempontok összessége teszi ezt a városrészt élhetővé és biztonságossá.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács honlapja szerint a hollandiai Eindhovenben is valós idejű "emberkísérleteket végeznek" az egykori bulinegyedben. A kerület főutcáját, ahol hétvégi éjszakákon 20 000 ember is megfordul különböző szoftveres eszközökkel figyelik: egyfelől az utca bejáratainál kihelyezett kamerák segítségével pontosan meg tudják mondani, hogy egyszerre hányan tartózkodnak az utcában (ez vészhelyzetek esetén igen fontos), de kísérleteznek hangszenzorral, mely felismeri az agresszív hanglejtést, valamint tárgyakat felismerő szoftverrel is, hogy könnyebben felismerjék a veszélyes eszközöket.

Hazai megoldások, a koncepció terjedése

Az építészeti bűnmegelőzés megoldásait nem csak külföldön alkalmazzák egyre gyakrabban, de itthon is találunk rá példákat. A BEVE korábban például a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával, a helyi önkormányzattal együttműködve több pillérből álló prevenciós programsorozatot indított Lakiteleken. A projekt keretei közt az egyesület szakemberei felmérést készítettek a helyiek körében, amely bemutatta település aktuális biztonsági helyzetét, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Az önkormányzat a felmérés eredményei alapján reagálhat majd. Az egyesület továbbá oktatási programokat is indított a településen.

Illusztris hazai példa lehet még a Corvin-sétány kialakítása is ahol a korábban említett koncepciók egyesülnek: az egyetlen egybefüggő tér elősegíti az átláthatóságot, a térre néző megannyi üzlet és teraszos helység pedig a közösségi kontrollt erősíti - hasonlóképp a sétány mentén elhelyezkedő lakások ablakai is.

A koncepció hazai terjedése kapcsán a BEVE vezető marketingese elmondta, óriási előrelépés, hogy a 2013-ban elfogadott Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia településbiztonság pillére tartalmazza az építészeti bűnmegelőzés hazai népszerűsítését. Részben ennek a normatív elvárásnak köszönhetően a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács számtalan olyan kezdeményezést támogat pályázati úton, mely az építészeti bűnmegelőzéssel foglalkozik, hogy ez Magyarországon minél szélesebb körben ismerté váljon.

Az elgondolás alkalmazásának ráadásul költségvetési korlátai sincsenek, hiszen ezeket az említett módszerek már a tervezés szakaszában a kivitelezési folyamatokba beépítve alkalmazhatók, így semmiféle többletköltséggel sem járnak (természetesen, ha meglévő terület utólagos átalakításáról beszélünk, akkor annak vannak felmerülő költségei, ezért ajánlott már a tervezésnél ezzel foglalkozni).

Terjedését az hátráltatja a legjobban, hogy ez a téma csak szűk, szakmai körben ismert. "Egyesületünk abban hisz, hogyha az építészeti bűnmegelőzést a forprofit vagy akár állami és önkormányzati szereplők körében is népszerűvé lehetne tenni, akkor a külföldi mintákhoz hasonló sikereket lehetne itthon is elérni. Ehhez az is szükséges, hogy a téma a szakirányú továbbképzésekben (építészet, urbanisztika) is kiemelkedő szerepet kapjon" - mondta Dallos Laura Dorka.

Címlapkép: Getty Images