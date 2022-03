Az ingatlanpiac legújabb ágazata, de mennyire jogos a létezése?

Portfolio 2022. március 12. 15:00

Nagy újdonságként robbant be az ingatlanpiac világába néhány évvel ezelőtt a proptech. Számos konferencia, előadás és cikk született arról, hogy gyökeres átalakulás küszöbén az iparág és néhány éven belül rá se ismerünk majd az épületeinkre. Mostanra viszont egyértelmű, hogy a hirtelen változások helyett, ahogy az életünk más területeire is, úgy az ingatlan iparágba is fokozatosan, lépésről lépésre szivárog csak be a legújabb technológia. Éppen ezért, felmerül a kérdés, hogy indokolt-e még proptechre önálló szakterületként tekinteni és indokolt-e a kifejezés önálló használata?