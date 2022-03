Továbbra sem szusszannak az árak: ennyibe kerülnek az új lakások Budapest kerületeiben

A legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riport felmérése alapján már beszámoltunk a budapesti új lakások átlagáráról , valamint arról, hogy mennyivel árazták át a még szabad otthonokat a fejlesztők 3 hónap leforgása alatt. Az egyértelmű, hogy hatalmas ugrás következett be a budapesti új építésű lakások kínálati áraiban: mindössze egy negyedév alatt több mint 9,2 százalékos volt a drágulás, így az átlag meghaladta az 1,2 millió forintot négyzetméterenként. Kerületenként persze ennél árnyaltabb a kép, így ezúttal az átlagos négyzetméterárakat kerületi bontásban mutatjuk be, szintén az Eltinga által készített Budapesti Lakáspiaci Riport adataira támaszkodva.

Jelenleg átlagosan közel 1,2 millió forintos négyzetméteráron kínálják az új építésű lakásokat Budapesten, ami több mint 9,2 százalékkal magasabb, mint az előző negyedévben mért érték. Az átlagos árszintekben még magasabb volt az emelkedés, egy új építésű lakás átlagos ára a korábbi 76 millió forintról 84 millióra növekedett mindössze három hónap alatt.

A szórás a különböző lokációkban meglehetősen nagy, a legdrágább budai kerületekben 2-2,2 millió forint az átlagos fajlagos ár, Külső-Pesten viszont éppen csak meghaladja a 860 ezer forintot.

A korábbi negyedévekben (már a 2021-es őszi hónapokat is leszámítva) az V. kerület éllovasnak számított, tavaly ősztől azonban a budai belső kerületek törtek az élre az árversenyben. Az V. kerület már a top3-ba sem fért be, az 1,86 milliós négyzetméterárral. A korábban második, most a harmadik legdrágább budapesti kerület a XII. volt, itt az új lakások fajlagos kínálati ára 2 millió forint. A második helyen az I. kerület végzett, ahol 2 millió 60 ezer forint az új otthonok kínálati átlaga négyzetméterenként, míg

A LEGDRÁGÁBBAN JELENLEG A II. KERÜLETBEN LEHET ÚJ LAKÁSHOZ JUTNI, OTT 2,16 MILLIÓ FORINT AZ ÁTLAGOS NÉGYZETMÉTERÁR.

Három hónapja is a II. kerület bizonyult Budapest legdrágább részének, de akkor még 120 ezer forinttal alacsonyabb fajlagos árak mellett hirdették az új lakásokat.

A II. kerületi árak egy másik érdekessége, hogy ha megnézzük az előző negyedévben itt értékesített új lakásokat, akkor 1,88 millió forintos átlagot láthatunk négyzetméterenként. Ebben a kerületben volt a legmagasabb különbség a jelenlegi kínálati árak, és a 2021 végén értékesített lakások ára között. Ez egyben azt is jelenti, hogy a többi kerülethez képest itt gyorsabb ütemben nőttek az árak. Ezt párhuzamosan okozhatja az, hogy a vásárlók kedvence lett Buda ezen része, miközben nagyon kevés az új projekt és így kevés a rendelkezésre álló szabad lakás. Utóbbit a grafikon is alátámasztja: csupán 30 szabad új lakás volt az adatrögzítés pillanatában a II. kerületben.

A budapesti átlagnál - vagyis 1,197 millió forintnál - drágább még a VI., a III., a VII., a XI. és a IX. kerület, de a XIII. kerületben is vészesen közelíti az átlagot az új otthonok ára.

A legolcsóbban ezúttal nem a XXIII. kerületben, hanem a XVIII. kerületben lehet új lakóingatlanhoz jutni, itt 813 ezer forint az átlag. Három hónappal korábban Budapest ezen részén még magasabb négyzetméterárral lehetett találkozni.

A legtöbb szabad lakás továbbra is a XIII. kerületben található (több mint 1000 darab), a budai oldalon pedig a XI. kerület (több mint 770 darab) a fejlesztők kedvence. A 23 kerületből ugyanakkor 8-ban 50 alatt van a jelenleg elérhető szabad lakások száma.

Mi hajtja a drágulást?

Az elmúlt félév magas kereslete és a rugalmatlan kínálat miatt a meghirdetett lakások és a projektek száma három negyedéve csökken. Ez természetesen az árakra is hatással van, főleg azokon a helyeken, ahol elvétve indul csak egy-egy új építés. Az utolsó negyedéveket a zöld hitel megjelenése is pörgette a keresleti oldalon, csakúgy, mint a magas inflációs környezet, ami a reáleszközök felé tereli a háztartások, magánbefektetők vagyonát. A lakások árazására természetesen mindezeken túl az építőipari anyagár-emelkedés is hatással van.

