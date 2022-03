Egyre csak fogynak a megfizethető új lakások Budapesten - Hamarosan semmire sem elég 30 millió forint

Portfolio 2022. március 15. 15:01

Tovább robog a vonat a fővárosban az új lakások piacán, ahol az élet egyelőre zavartalanul folytatódik tovább: a lakásárak a Budapesti Lakáspiaci Riport szerint újfent nagyot ugrottak és új rekordszinteket is állítottak be mind átlagáron, mind átlagos négyzetméteráron. Az árnövekedés mellett azonban még mindig lehetséges olcsón lakáshoz jutni, azonban egyre nehezebben - míg az előző negyedévben közel 100 lakás volt elérhető 30 millió forint alatt, addig most már csak 30 darab.