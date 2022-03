Senki nem beszél már a Covid-ról! - Ezek most a legnagyobb félelmek az ingatlanpiacon!

Hosszú évtizedek óta nem látott kockázatok és piaci kihívások közepette rendezik meg éppen a világ egyik legfontosabb ingatlanpiaci vásárát és üzleti találkozóját Cannes-ban, a MIPIM-et. A legnagyobb kiállítók között van London, Párizs, Egyiptom, Szaúd-Arábia, a régiónk legfontosabb befektetési és fejlesztési célpontjai, mint Lengyelország, Csehország és természetesen Budapest és Magyarország is egy külön standdal. A piaci szereplőkkel folytatott háttérbeszélgetésekből kiderül, hogy a legfontosabb kihívások között most mindenki két dologról beszél, az inflációról és természetesen az orosz-ukrán háborúról, és annak várható lezárásáról és valós hatásairól a világgazdaságra, az egyes országok kockázati besorolására. A jelszó ismerős lehet, bár át kell gondolni a lépéseinket, de alapvetően előre fele kell menni (befektetni, fejleszteni), hiszen abból tudunk kiindulni, amit jelenleg látunk, és nem abból, amit el tudunk képzelni. A rendezvényt az ünnepi díjátadó zárja, ahol a legjobb kulturális és sport fejlesztések kategóriában a döntőben van a Liget projekt részeként nemrég átadott Magyar Zene Háza is. A helyszínről tudósítunk.

Hol van már a covid-para?

Azok után, hogy 2020-ban (majd 2021-ben is), a világjárvány következtében, elmaradt a nemzetközi ingatlanszakma által kiemelten látogatott esemény, ahol számtalan hazai fókuszú üzleti döntés előkészülete zajlott az elmúlt években, 2022-ben (valamivel visszafogottabb résztvevőszámmal) visszatért a rendezvény. A legfontosabb kérdés már közel sem az, hogy mi lesz a világgal és az ingatlanpiaccal a járvány okozta átrendeződéseknek köszönhetően, hányan akarnak majd otthonról dolgozni és hányan minden nap az irodából (azért ez még nincs elfelejtve) hanem az, hogy hova fut ki az infláció, a kamatok és természetesen a szomszédunkban zajló háború és annak gazdasági és társadalmi hatásai, kezdve az alapanyaghiányt, az energiaválságot, a gazdasági szankciókat, és hogy őszinték legyünk bármit, ami az eddig ismert világunkkal kapcsolatos.

Ebben a környezetben nyilván három út van a piac szereplői előtt. Bíznak a háború mielőbbi rendeződésében, és ebben az esetben, mérlegelve bizonyos opportunista lehetőségeket is, előrefelé mennek és vásárolnak, fejlesztenek, befektetnek, növekednek tovább. Kivárnak, amit talán most a legtöbben tesznek. Vagy menekülnek, ami persze a likvid eszközökből láthatóan sikerült is, ám az ingatlan, érthető okokból, némileg nehezebben mozdítható. Ez eddig nem túl nagy megfejtés, ami azonban látszik, hogy az olcsó forrással rendelkező befektetők számára egyre vonzóbb és egyszerűbb dolga van, így, ha a kamatkörnyezet sokáig magas szinteken ragad, és nehezen lesz elérhető, vagy egyáltalán nem lesz egyéb olcsó finanszírozási forrás, akkor csökkenhet a verseny a termékekért.

Portfolio Property X 2022 Valami új jön! Konferencia és élmény egyben. Az ingatlanpiac jövőjéről Balatonfüreden. Tudj meg többet!

Ingatlanpiacot belülről érintő kihívások között a fókuszban az egyre többet tárgyalt ESG, és a fenntarthatóság minden aspektusa, a kivitelezési nehézségek, a digitalizáció hatékonyságot növelő megoldásai, a munka és vásárlás világánák átalakulás szerepelnek. Az irodapiac hazai befektetési dominanciáját megtörheti már rövid távon is az ipari ingatlanok piaca (meg nem előzi, de közelebb érhet hozzá volumenben), amely a világjárvány nagy nyertese lett, illetve az alapanyag és kivitelezési nehézségek, valamint leginkább a fenntarthatósági előírások miatt a felújítások, legyen szó irodaházról, vagy bevásárlóközpontról.

Budapest és Magyarország stand

A magyar stand Budapest, Debrecen és Szeged beruházásainak népszerűsítése mellett bemutatja több magyarországi ingatlanfejlesztő - ATENOR, Futureal-csoport, GLP, TriGranit, WING – több milliárd euró értékű, városarculatot alakító fejlesztéseit, amelyeket a következő években adnak át. A standon több érdekes szakmai program, beszélgetés is megrendezésre kerül, melyeket Borbély Gábor, a CBRE üzletfejlesztési és kutatási igazgatója moderál. A panelbeszélgetésekben elsősorban a külföldiek számára adtak optimista, amolyan „befektetőpozitív” át- illetve betekintést a hazai helyzetről és lehetőségekről. Érzékelve a standon látott mozgásokat bízhatunk benne, hogy sikeresen teljesíti a delegáció a küldetését.

Borbély Gábor CBRE, kutatási igazgató Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nél, a világ vezetõ ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzõbõl lett közép-európai elemzõ, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig. 2 Tovább … Tovább Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nél, a világ vezetõ ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzõbõl lett közép-európai elemzõ, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig. 2

Ingatlanszakmai kitekintés

A legnagyobb érdeklődést a hazai fejlesztőket megszólaltató panel övezte, ahol Kovács Melinda, az Atenor fejlesztési és bérbeadási vezetője, Tim O’Sullivan, a CBRE Hungary tőkebefektetési osztályának vezetője, Kerekes István, a GLP országmenedzsere, és Noah Steinberg, a WING elnök-vezérigazgatója osztották meg gondolataikat a hazai ingatlanpiacról.

A nyitóelőadásban bemutatott számok alapján a 2021-es befektetési volumen Magyarországon 19%-kal nőtt 2020-hoz képest, így elérte az 1,2 milliárd eurót. A kérdés, hogy mi lesz 2022-ben, és elérhetjük-e 1,5 milliárdot. Ami kimondottan izgalmas az a prime iroda és ipari ingatlanok hozamának alakulása Magyarországon és a régió másik két fontos országában. Nálunk ugyan az ipari ingatlanok hozamszintje 5,75%, míg az irodának 5,25% (az ipari hozamszint óriási csökkenésben van), vagyis az ipari magasabb, addig Csehországban és Lengyelországban már alacsonyabbak az ipari hozamok. Cseh ipari 4%, iroda 4,25%, míg a lengyel ipari 4,35%, az iroda pedig 4,4%. Ezek a hozamszintek is tökéletesen bemutatják a befektetői fókuszokat.

A hazai befektetési környezettel kapcsolatban Tim O’Sullivan elmondta: „A logisztikai piac stabil, a retail piacon azonban nincs termék. A külföldiekkel folytatott tárgyalások alapján a magyar piacnak jelenleg pozitív a megítélés, bár tény, hogy vannak látható kockázatok, ahogy a világban mindenhol. Az ESG-ből, érthető módon, most még mindenki inkább az „E” -re koncentrál a legtöbb fejlesztő. Minden szereplő számára fontos, mindenki foglalkozik a témával, és a befektetési döntéseknél is egyértelműen előkerül. Az ESG komoly hatással lesz a közel és távoli jövő ingatlanpiacára, minden szinten. A háború egyelőre túl közel van, hogy érdemi döntéseket lehessen hozni, de a befektetők egyelőre nem pártoltak el, kivárnak. 2022-ben a tavalyihoz hasonló, stabil és pozitív évre számítunk”

O’ Sullivan Tim CBRE, főigazgató, vezető Tőkebefektetési Osztály Tim O’Sullivan (MRICS), Főigazgató a Tőkebefektetési osztály vezetője 10 éve csatlakozott a CBRE Magyarország-hoz. Széles körű tapasztalata van kiskereskedelmi ingatlanok, bevásárlóközpontok, irodaépü Tovább … Tovább Tim O’Sullivan (MRICS), Főigazgató a Tőkebefektetési osztály vezetője 10 éve csatlakozott a CBRE Magyarország-hoz. Széles körű tapasztalata van kiskereskedelmi ingatlanok, bevásárlóközpontok, irodaépü

Kovács Melinda szerint: „A járvány ellenére továbbra is látható és érezhető a kereslet az irodákra, bár nyilvánvaló, hogy az irodahasználat megváltozott. Máshogy kell kezelni a munkavállalókat és magát az irodateret, ehhez kell alkalmazkodni fejlesztőknek, tulajdonosoknak. Ez egy közös ügy, közösen kell a legjobb megoldásokat megtalálni. A bérlőkkel folytatott jelenlegi tárgyalásokon a covid már nem téma, sokkal inkább az ingatlan által nyújtott szolgáltatások a fontosak. A rugalmasság lett a kulcsszó, ami leginkább a területi növekedés-csökkenés lehetőségének biztosítását jelenti az irodaházak tekintetében. 2022 egy kihívásokkal teli, de mozgalmas év lesz nálunk.

Kovács Melinda Atenor, fejlesztési és bérbeadási menedzser Kovács Melinda 2021 januárjában csatlakozott az Atenorhoz, mint Fejlesztési és Bérbeadási Menedzser. Az Atenor Európa egyik kiemelkedő ingatlanfejlesztő vállalata, magyarországi fejlesztési tevékenysé Tovább … Tovább Kovács Melinda 2021 januárjában csatlakozott az Atenorhoz, mint Fejlesztési és Bérbeadási Menedzser. Az Atenor Európa egyik kiemelkedő ingatlanfejlesztő vállalata, magyarországi fejlesztési tevékenysé

„Erős évet látunk magunk előtt.” – ezt már Kerekes István mondta, az ipari ingatlanok közeljövőjét firtató kérdésre. „Az ESG természetesen az ipari és logisztikai ingatlanok tekintetében is fókuszban van, és mindent megtesznek a fenntarthatóság érdekében. A befektetői érdeklődés az elmúlt hetek és hónapok negatív hírei után sem csökkentek a régiós ipari ingatlanok iránt, és látható bőven mozgó és befektetni vágyó tőke akár távolkeletről is. 2022 az erős kereslet, a rengeteg új fejlesztés, és az alacsonyabb hozamok éve lehet. Jó most logisztika befektetőnek és fejlesztőnek lenni.” – tette hozzá a szakértő

Kerekes István GLP Europe, országmenedzser Kerekes István MRICS 1999-ben végzett közgazdászként a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán. 2003-ban Master of Science in Real Estate, 2009-ben pedig MBA diplomát szerzett, előbbit a Budapesti Mű Tovább … Tovább Kerekes István MRICS 1999-ben végzett közgazdászként a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán. 2003-ban Master of Science in Real Estate, 2009-ben pedig MBA diplomát szerzett, előbbit a Budapesti Mű

Noah Steinberg véleménye szerint: „Ma leginkább a lakás- és a logisztika piac húzza az iparágat, de az irodában és kiskereskedelemben is vannak fontos mozgások, hiszen a fejlesztések zajlanak és láthatóak akár felújítási projektek is. Az ESG-vel kapcsolatban az „E” elem mindenki számára elég jól érthető, és ezt (különböző zöld minősítések, mint BREEAM vagy LEED) régóta alkalmazzák a piac szereplői, hiszen fontos és hasznos. Az „S” és „G” elemekkel azonban még van némi értelmezési nehézség, nincs még elfogadott sztenderd. Ez a következő időszakban azonban folyamatosan tisztul majd. 2022-ben azzal tudunk foglalkozni, amire hatással tudunk lenni, és bízunk abban, hogy lesz egy pozitív évünk.”

Steinberg Noah WING, (RICS magyarországi elnöke), elnök-vezérigazgató Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint a WING többségi tulajdonában álló Echo Investment vezető lengyel ingatlanfejlesztő felügyelő bizottságságának elnöke. A WING Magyarország pia Tovább … Tovább Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint a WING többségi tulajdonában álló Echo Investment vezető lengyel ingatlanfejlesztő felügyelő bizottságságának elnöke. A WING Magyarország pia

Vonzóak vagyunk?

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke kiemelte, hogy a jelentős magánfejlesztések mellett állami, kiemelt kormányzati projektek is szerepelnek a Magyarország-Budapest-standon a Budapesti Fejlesztési Központ közreműködésében. "Magyarország kiszámítható befektetési környezetnek számít, a beruházásokat támogatják, az Európai Unióban előkelő helyen állunk a gazdasági növekedés és a magas hozamoknak köszönhetően" - jegyezte meg. Hangsúlyozta, hogy az ágazat jelentős belső tartalékokkal rendelkezik, így a válság után felpattanás várható, de figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború jelentős hatással lehet az ingatlanpiaci folyamatokra, többek között a befektetői és finanszírozási döntéseken, valamint az árfolyamingadozás és az infláció növekedésén keresztül. Bár a geopolitikai kockázatok nőttek, az ingatlanfejlesztők optimisták az elnök szerint. Az ágazat erejét mutatja, hogy 2021-ben az építőipar termelése a járvány ellenére 13,3 százalékkal meghaladta az előző évit, a rendelésállomány pedig magas, így az építőipar teljesítménye 2022-ben is inkább felfelé húzhatja a gazdasági növekedést - vélte Takács.

Takács Ernő WING Zrt., (IFK), elnök, portfolióért felelős vezérigazgató-helyettes Dr. Takács Ernő a budapesti államigazgatási főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. 1998-ban jogi ig Tovább … Tovább Dr. Takács Ernő a budapesti államigazgatási főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. 1998-ban jogi ig

Heffner Róbert, a HIPA vezérigazgatói tanácsadója kiemelte: Magyarországon a pandémia ellenére 2021-ben újabb csúcsot döntöttek a működőtőke-beruházások. Az 5,9 milliárd euróra ugró éves befektetési volumennel együtt az egy projektre eső külföldi zöldmezős beruházási rekord is megdőlt. Továbbra is magas szinten van a beruházási ráta, amely az MNB előrejelzése szerint 2022-ben akár a GDP 29 százalékát is elérheti, és ezzel az EU-ban az egyik legmagasabb. A külföldi befektetésekért azonban továbbra is erős a globális verseny, amelyben Magyarország remek pozíciót biztosított magának az utóbbi időszakban.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója pedig arról beszélt, hogy évek óta nagy érdeklődés övezi a nemzetközi ingatlanpiaci seregszemléken a Liget Budapest Projektet, hiszen a Városliget megújítása, az új épületek és intézmények megépítése és ideköltöztetése, a meglévő kulturális intézmények felújítása, a magyar főváros legrégebbi parkjának teljes rehabilitációja nemcsak a magyar állam, hanem a nyugati világ legnagyobb kulturális beruházása.

Címlapkép forrása: MIPIM