A spanyol tengerparton kínál lakásokat egy hazai fejlesztő

A spanyolországi Fuengirola városában kínál új lakásokat a Cordia. A Futureal-csoporthoz tartozó fejlesztő hazánkban is elindította az értékesítést a Costa del Sol-on található, 116 lakásos projektjében.

Elindította a Jade Tower nevű spanyolországi fejlesztésében az értékesítést a Cordia. A 116 lakásos projekt a Costa del Sol-on, Fuengirola városban található, ahol egy-, két- és háromszobás lakásból, illetve penthouse apartmanból választhatnak a vásárlók. A tengertől mintegy 100 méterre található házban spa-részleg, edzőterem valamint beltéri és kültéri medencék is megtalálhatók. A lakásokhoz teraszok, a földszinten pedig saját használatú kertek tartoznak. A vételár tartalmazza a tárolóhelyiség és a teremgarázshely árát. A fejlesztés emellett közösségi irodatereket és saját gasztrobárt is kínál, valamint van egy saját hangszigetelt moziterme is.

Az épület a BREEAM standardnak megfelelve épül és egy okostelefon-alkalmazással is rendelkezik majd, amely lehetővé teszi a lakók számára, hogy a komplexum által kínált összes szolgáltatást igénybe vegyék. Bár a projekt lakásainak árait nem látjuk, de ugyanezen a településen a tengertől valamivel távolabb 50-60 négyzetméter közti lakásokat 160-200 ezer euróért kínálnak, vagyis 1,2-1,3 millió forintos négyzetméterártól indulnak az árak. Ez minimálisan magasabb csak mint a budapesti, vagy a Balaton-parti új lakások ára.

Címlapkép forrása: Cordia