Új kezekbe kerül a Club Aliga

Megállapodott a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft.-ben meglévő 75 százalékos tulajdoni hányadának eladásáról az Appeninn BLT Kft., és ezzel egyidejűleg a társaság kisebbségi tulajdonosa, a Lexan Aliga Kft. is megállapodást kötött saját részesedése értékesítéséről. A megállapodások alapján a balatonvilágosi Club Aliga területét tulajdonló projekttársaságot a BAYER Property Zrt. vásárolja meg – közölte az Appeninn.

Új kezekben a Club Aliga

Adásvételi szerződést írtak alá március 17. napján a balatonvilágosi Club Aliga területét tulajdonló PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. eladásáról a projekttársaság tulajdonosai. A megállapodás értelmében a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft.-t – leányvállalataikon keresztül - 75-25 százalékban tulajdonló Appeninn Nyrt. és Lexan Holding egyaránt eladja saját üzletrészét, amelyeket az egyik legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztő vállalatként ismert BAYER Property Zrt. vásárolja meg.

Az egykori balatonvilágosi pártüdülő 47 hektáros területén található ingatlanegyüttes állapota a rendszerváltást követőn évtizedekben erősen leromlott, jelentősen erodálva az egyedülálló Balaton-parti ingatlan értékét. Ugyanakkor az Appeninn Nyrt. szerint komoly potenciál van a terület fejlesztésében, ezért döntött úgy 2018-ban, hogy megvásárolja – a társaság kizárólagos tulajdonában lévő Appeninn BLT Kft.-n keresztül- a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. többségi tulajdonrészét.

A PRO-MOT HUNGÁRIA Kft az elmúlt két évben már számos előkészítő munkálatot és rekonstrukciós célú beruházást elvégzett a területen, valamint a tereprendezés is megkezdődött. A 2021 őszére elkészült tervek alapján pedig a területen egy olyan új településrész születhet, amely az év 365 napján bevételt teremt majd és munkahelyeket tart fent a Balatonvilágosnak. A beruházási tervek megvalósítását a Kisfaludy Fejlesztési Program keretéből elnyert pályázati források is segíteni fogják.

„A balatonvilágosi beruházások előkészítése jelenleg is intenzíven folyik. Azonban tőzsdei vállalatként elsődleges cél számunkra a mindenkori részvényesi értékteremtés, amit a hosszabb távon megtérülő elemek optimális időben, nyereség realizálása mellett történő divesztíciójával is erősíteni kívánunk. Ennek részeként döntöttünk a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft.-ben meglévő üzletrészünk értékesítéséről, pénzügyi megtérülést realizálva a tranzakción” – fogalmazott Bihari Tamás, az Appeninn Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

„A PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. megvételével Magyarország egyik legnagyobb fejlesztési potenciállal rendelkező, ugyanakkor a tranzakció zárását követően egy régóta teljes megújulásra váró ingatlanához jutunk hozzá egy számos értékes referenciával rendelkező, komplex ingatlanfejlesztési projektek előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével foglalkozó vállalatként. Fejlesztési terveink véghezvitele esetén pedig a terület a Balaton egyik legkedveltebb turisztikai célpontjává válhat” – fejtette ki Balázs Attila, a BAYER Property Zrt. igazgatóságának elnöke.

Az irodaházak és kereskedelmi ingatlanok felé fordul az Appeninn Nyrt.

Az Appeninn Nyrt. 2022. február 10-én döntött üzleti stratégiája felülvizsgálatáról és módosításáról. Eszerint a társaság továbbra is követendőnek tartja a 2018 júniusában elfogadott 5 éves üzleti stratégiájában megfogalmazott célokat, így az új stratégia is az irodaházpiacot jelölte meg első számú célszegmensként: az Appeninn Nyrt. a további bővülést magas hozamot ígérő, jó minőségű, elsősorban Budapesten, továbbá a CEE és SEE régiókban található irodaépületek akvizíciójával fogja elősegíteni - olvasható a társaság közleményében.

A másik stratégiai célszegmens a kiskereskedelem területe. Itt iparági szakértők bevonásával, gondos megtérülési számítások alapján az Appeninn Nyrt. továbbra is bővíteni kívánja a portfóliót, amit a közép- és kelet-, illetve a dél-európai piacokon való megjelenés egészíthet ki.

Az akvizíciókhoz szükséges forrásokat a társaság döntően a turisztikai portfólióját képező projekttársaságok értékesítésével kívánja előteremteni. Ebbe a sorba illeszkedik a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. 75 százalékos üzletrészének értékesítése.

