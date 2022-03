Bezuhannak a lakásárak, vagy tovább nőnek az égig? - Szavazz, és mondd meg te, hogy mi lesz!

Portfolio 2022. március 18. 10:00

A lakáspiaci vágyainkat tökéletesen meghatározza az, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, a lakásvásárlás előtt állók nyilván a "csökkenni kezdtek a lakására" híreket, míg a tulajdonosok, vagyonukat ingatlanba tartó befektetők a "továbbra is szárnyalnak a lakásárak" című írásokkal fognak egyetérteni. Több véleménycikk is megjelent a Portfolio hasábjain az elmúlt időszakban, eljött hát az idő, hogy az Olvasóink is elmondhassák, hogy a tényeket (és nem a vágyakat) alapul véve, mire számítanak a hazai lakásárak változását illetően. Induljon a szvazás!