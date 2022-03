Átfogó közlekedésfejlesztés indul a déli agglomeráció felé

A hévet végig, és ezzel együtt ezt az állomást is teljes egészében megújítja a Budapest Fejlesztési Központ, így az állomás átalakításával párhuzamosan annak környezetrendezését és a hozzá kapcsolódó P+R parkolóház tervezését is elindítják. A H6-os hév, így a pálya és az állomások felújítását a Főmterv Zrt. és a Kontúr Csoport Kft. alkotta konzorcium tervezi, így József Attila-telep megállónál ehhez kell illeszkednie az új előterének és a parkolóháznak.

A ráckevei hév felújítása kiterjed a pálya rekonstrukciójára, ezáltal a sebességkorlátozások megszüntetésére, és a sebesség emelésére, a megállóhelyek átépítésére és akadálymentesítésére, az utastájékoztatás megújítására, továbbá P+R parkolók és B+R kerékpártárolók létesítésére. A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia modellezése szerint a felújítást követően – illetve abból adódóan, hogy a ráckevei hév egy új alagút révén a Kálvin térig közlekedhet – 218 százalékkal növekedne az utasszám, tehát a jelenleginek háromszorosa lenne a forgalom.

"A hévmegálló és környezete most is forgalmas közlekedési csomópont, amelynek kihasználtsága a tervezett fejlesztések megvalósulása esetén tovább emelkedik. A József Attila-telep megállóhely ma is Szigetszentmiklós legfontosabb, napi 4300 utas átszállását biztosító közlekedési csomópontja. A beruházásnak köszönhetően az előrejelzés szerint napi 7500 főre növekedhet az utasszám. Célunk egy komplex, 21. századi közlekedési csomópont kialakítása, ahol a különböző közlekedési eszközzel érkezők kényelmesen és gyorsan átszállhatnak a H6-os hévre, emellett a jelenlegi kerékpáros és gyalogos kapcsolatok sem megfelelőek, hiányoznak a zöldfelületek, és a terület lezüllött, barátságtalan állomás benyomását kelti. A tervek szerint a mostani szigetszentmiklósi József Attila-telep hévmegálló megszűnik, és kétszáz méterrel arrébb épül meg keleti irányba a Csépi úthoz tervezett új közúti aluljáró fölé. Így mindkét irányból jól megközelíthetők lesznek a peronok, és a parkolóház, és egy kortárs igényeket kielégítő előtér létesül. A megálló új elhelyezkedése kedvezőbb lesz, mert nem közvetlenül a lakóépületek mellett állnak meg a hév szerelvények, így mind északról a Gyári útról, mind a Csépi úton bekötött déli városrész felől is javul a megközelíthetősége. A hév átépítésével emelkedik a sebesség, innentől 100 kilométer/órával is közlekedhetnek a szerelvények Szigetszentmiklós gyártelep megállóig." - mondta el Vitézy Dávid.

A mostani állomás mellett lévő murvás parkoló méretéből adódóan sem képes kiszolgálni az igényeket. A Gyári út felől is jól megközelíthető, új parkolóházban három szint áll majd az átszállók rendelkezésére, és a parkolási igények kiszolgálása mellett kiskereskedelmi és egyéb funkciókat ellátó létesítmények is helyet kapnak itt. Legalább 180 gépjármű befogadására alkalmas épületet kell megtervezni, ezeken felül négy parkolóhely lesz kialakítva mozgáskorlátozottak számára, és szintén négy hely elektromos gépjárművek részére, töltőberendezéssel együtt. Az épület emellett száz kerékpár befogadására lesz alkalmas, három kiskereskedelmi üzlet létesül, és egy-egy akadálymentes férfi-női mosdó is épül.

"Az állomáshoz kapcsolódó parkolóház megépítésével a Csépi út és a Gyári út déli sarkán kialakuló előtér megfelelő kialakítása hangsúlyossá válik. A tér elsődleges funkciója a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Gyári út mentén érkező, a közvetlen lakóterületek és a B+R, illetve a K+R parkolók áthaladó gyalogos és kerékpáros forgalmának befogadása és megfelelő elvezetése. Ugyanakkor a megálló előterének kialakításakor kiemelt figyelmet fordítunk a zöldítésre és a környezet védelmére. A koncepciótervnek megoldást kell adnia az előtéren át közlekedő emberek környezetének szabadtérépítészeti eszközökkel történő gazdagítására, esetleges új funkciók javaslatával. A jelenlegi területhez képest nagyobb arányú, megfelelő minőségű zöldfelület létrehozása a cél: a zöldfelület arányának, ezen belül a fásításnak minimum húsz százaléknak kell lennie az állomás előterében." - tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI / Jászai Csaba