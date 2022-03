"Ez már a bőrünkre megy!" - Beláthatatlan még a következő 10 év az ingatlanpiacon

2022 első negyedévében hivatalosan is elérte a 4 millió négyzetmétert a budapesti modern irodapiac! A régóta várt négymilliós határ áttörését egy széles körű visszaemlékezéssel ünnepeljük meg: egy négyrészes cikksorozatban mutatjuk be, hogy mi történt a hazai piac tanácsadóival, facility management szolgáltatóival és ingatlanfejlesztőivel a több mint 10 év leforgása alatt. Az első részben összefoglalt tanácsadói élmények után, következzen az FM szakma beszámolója! Így látjuk mi, így látjátok ti, a szakma, az elmúlt 1 millió négyzetmétert és a jövőt.

Itt a Portfolio-nál közel egy éve készülünk arra, hogy mikor és kinek a projektjével jelenthetjük majd be, hogy "Megvan! Átléptük a 4 milliót".

De hasonló lelkesedéssel várták ezt a dátumot a tanácsadók, akik a hosszú évek során számos üzletkötés lebonyolításával, bérleti és vételi tranzakcióval garantálták, hogy a hazai irodapiac folyamatos mozgásban legyen:

Most pedig jöjjenek a Facility Management szakma élményei! Ki ismerhetné jobban a hazai irodaállományt, mint azok a szakértők, akik az irodaházak felépülésétől kezdve minden nap, az épület minden szegletében ott vannak és hozzájárulnak ahhoz, hogy az irodaépületek működő, használható, élhető munkahellyé alakuljanak át. Jöjjenek hát az elmúlt 10-12 év és 1 millió négyzetméter hatásai, tanulságai, kihívásai az ő szemszögükből.

Vágó László, a NEO Property Services vezérigazgatója

Az elmúlt bő évtizedben a Facility Management területén érdekes és izgalmas dolgok történtek. A szakmai rendezvényeken és a szakirodalomban az alábbi néhány fogalomról és eseményről beszéltünk a legtöbbet:

a LEO megalakulása, válságkezelés, környezetvédelem és fenntarthatóság, proptech, energiamenedzsment.

FM szakmai területen Magyarországon az elmúlt évtized egyik legjelentősebb eseménye a LEO (Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége) megalakulása és működése. A LEO-t 2013-ban 13, az FM-piacon jelentős részesedéssel és tapasztalattal rendelkező vállalat alapította, ma 19 rendes és 21 pártolótagja van. A LEO-nak meghatározó a szerepe az FM szakma ismertségének és elismertségének növelésében. Ma már a „civilek” között is egyre többen tudják, hogy a szervizautók oldalán olvasható „FM” felirat Facility Management-et, azaz létesítménygazdálkodást, ingatlan üzemeltetést jelent. Büszkék vagyunk arra, hogy az alapító 13 vállalat egyike lehetünk, és azóta is aktívan részt veszünk a LEO tevékenységében.

Az elmúlt tíz évet jellemző egyik fogalom a válság, illetve a válságkezelés. Volt részünk gazdasági válságban, jó ideje folyamatos probléma a megfelelő, szakképzett munkaerő hiánya, a közelmúlt és napjaink megkerülhetetlen témája az egészségügyi veszélyhelyzet, és néhány hete sajnos közvetlen közelről látjuk az ember által okozott legborzasztóbb válságot - vagy inkább katasztrófát -, a háborút is.

Hosszú távon szintén a bőrünkre menő, de pillanatnyilag talán kevésbé sürgetőnek látszó közös dolgunk a környezetvédelem, fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás, CSR témakör. Kezdetben a „zöldülés – zöldítés” sok esetben inkább jelentett PR-elemet, mint valóban jelentős vállalásokat. Napjainkban - azzal, hogy a tőzsdei cégek és a nagyvállalatok számára kötelező nem pénzügyi jelentések készítése -, felértékelődtek azok a szempontok, amelyeket korábban talán nem minden vállalat vett komolyan. A jelenleg használatos rendszerek közül az ESG (Environment, Social, Governance) valószínűleg a legkiforrottabb és legelismertebb. A megbízók - különösen a globális és nagyvállalatok - saját maguk is komoly ESG programokat hajtanak végre, alvállalkozóiktól - így FM szolgáltatójuktól is - valódi környezetvédelmi elkötelezettséget, mérhető eredményeket követelnek meg. Egyre gyakrabban kérdezik meg tőlünk, hogyan, miben tudjuk támogatni az ő ESG-vállalásaikat.

Ugyancsak az elmúlt évtizedben vált ismerté a proptech fogalma, ami az ingatlanokban alkalmazott korszerű (jellemzően digitális) műszaki megoldásokat jelenti. Ma már egyre több az okosház, okosotthon, okosiroda, az ezekbe beépített proptech eszközök kezelése és karbantartása az FM szakemberektől is újfajta képességeket, szakértelmet követel. Ahogy mondani szoktuk: „Okos házhoz okos üzemeltető kell!”

Végül van még egy fogalom, amelyet - akár tetszik nekünk, akár nem - biztos, hogy rengetegen és rengetegszer fogunk ismételni a munkahelyen és a magánéletben is, ez az energiaár. Az energiahordozók árának eddig soha nem látott emelkedése/elszabadulása már 2021. nyarán elkezdődött. Annak a megjóslását, hogy ez az ár a közelebbi és távolabbi jövőben hogy alakul, manapság a legelszántabb jövőbelátók sem merik megkockáztatni, különösen a háború árnyékában.

Reményt ad, hogy már most is rengeteg alternatív, környezetbarát megoldás létezik, és az biztos, hogy a magas energiaárak mind a vállalatokat és kormányzatokat, mind a magánembereket ösztönözni fogják az energiatakarékosságra, a környezetkímélő energetikai megoldások használatára. A következő időkben a létesítménygazdálkodás meghatározó ágazata az energiamenedzsment lesz.

Décsi Gábor, a Dome Group ügyvezető igazgatója

"Több mint 10 év. Ennyi idő alatt már érdemi változást lehet elérni egy nagyváros látképén és új illetve megújuló ingatlanpiacán. Tekintsünk vissza az elmúlt 10 évből Budapest egy-egy emlékezetes pillanatára:

2013 Bálna, a Duna part egyedi látványú közösségi épülete

2014 Várkert Bazár, régóta várt műemléki rekonstrukció

2015 Váci Greens "C" épület, az adott évben a kevés átadott irodaházak egyike

2016 Váci 1, a volt Tőzsde Palota teljes körű felújítása

2017 Graphisoft Park Fogadó épület, a Graphisoft Park megújult hightech bejárata

2018 Szépművészeti Múzeum Román Csarnok teljes körű rekonstrukciója

2019 Puskás Aréna, a Népstadion helyén elkészült új nagy kapacitású nemzeti stadion

2020 a Covid első éve

2021 Etele Pláza, hosszú évek után az első új építésű budapesti bevásárlóközpont

2022 MOL Campus, az ország legmagasabb épületét várhatóan ez év szeptemberében adják át

Már csak ebből a szubjektív felsorolásból is látszik, hogy mennyivel színesebb lett a főváros 10 év alatt!

4 millió m2 modern iroda magyar viszonylatban óriási szám! Ha ehhez még hozzávesszük, hogy mennyi lakó-, ipari-, kereskedelmi, sportlétesítmény és más egyéb épület épült fel, akkor biztosan 10 millió m2 feletti mennyiségről beszélhetünk.

Másrészről viszont azt is látjuk, hogy a környező országok ingatlanpiacai mára leelőztek minket, ha másban nem, az eladási- és bérleti árszintben biztosan! Szóval nem ülhetünk a babérjainkon, tovább kell dolgozni azon, hogy a magyar ingatlanpiacot még vonzóbbá tegyük a befektetők számára.

Ugyanakkor az elmúlt évtized az átlagnál is viharosabb volt. Három meghatározó negatív és egy pozitív trend keretezi ezt az időszakot. 2013-ban a magyar ingatlanpiac még a 2008-as gazdasági világválság utáni téli álmát aludta. Egy teljesen megfagyott finanszírozási környezetben csak a legbátrabbak mertek belekezdeni spekulatív fejlesztésbe vagy a vállalati saját ingatlanfejlesztésbe. Ebben az időben jellemzővé vált a meglévő létesítmények felújítása, megújítása. A 2010 évek második fele a valaha volt legnagyobb ingatlanfejlesztői konjunktúrát hozta. Minden nagy ingatlanos szegmensben jelentős fejlesztések zajlottak le, nőtt a kereslet és a finanszírozási étvágy, és csökkentek a hozamok. Aztán eljött 2020, amikor a Covid pár hét alatt leállította a teljes gazdaságot, és minden üzleti létesítmény kiürült. Ezzel megkezdődött a nagy home office rali, aminek az útkeresése több kanyar után még a mai napig is tart. Ennek az időszaknak a nagy nyertese a lakossági ingatlanpiac lett. Más példát ne is mondjak, a balatoni ingatlanárak utolérték a leginkább felkapott budapesti árszintet. És végre, amikor már kezdtünk volna fellélegezni a Covid után, 2022 februárjában a szomszédunkban háború tört ki. Jelenleg még fel sem ocsúdtunk a szörnyű hír hallatán, de minden bizonnyal érezni fogjuk a gazdasági hatását a következő években.

Zárásként néhány gondolat a szűkebb szakmámról, a létesítménygazdálkodásról (Facility Management, FM). Függetlenül a felsorolt ingatlanpiaci ciklusoktól, hasonlóan a nemzetközi trendekhez, az elmúlt 10 évben minden évben kb. 3-5%-kal bővült a magyar FM iparág. Vagyis elmondható, hogy miközben konjunktúra idején nincsenek nagy kiugrások, válság idején sincs összeomlás. Vagyis összességében 10 éves horizonton kb. 50%-ot nőtt az iparági termelési volumen.

A kiszervezett integrált FM szolgáltatást nyújtó kb. 40 vállalkozás közül alig több mint 20 vállalat maradt aktív, a többiek vagy kivonultak vagy felvásárolták őket más piaci szereplők. Mindeközben alig 2-3 új szereplő lépett be a piacra, többségük az állami megbízásokra specializálódott.

Az elmúlt 10 év alatt széles körben sikerült elterjeszteni a modern üzleti szemléletű SLA (Service Level Agreement) alapú megbízásokat, melyben a felek immáron eredményszemlélet alapú megállapodást kötnek. 2013-ban létrehoztuk az FM szolgáltatók szakmai szövetségét, a LEO-t, ami az elmúlt 9 évben több frontos is sikeresen tudta fejleszteni és képviselni az FM szakmát, ezzel is növelve az iparág ismertségét és elismertségét. Összességében elmondható, hogy nem túl nagy zajt csapva, de az FM szektor is tette a dolgát és jelentős fejlődésen ment át."

Szij Csaba, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgató-helyettese

"Az elmúlt évek egyik meghatározó trendje a létesítménygazdálkodásban az innováció, a technológiai újítások megjelenése volt. Ma már a kutatás-fejlesztés elengedhetetlen része a mindennapi működésnek. Egyre távolabb vagyunk attól az állapottól, amikor „csupán” takarítottunk, tisztán tartottuk az irodákat. Mi – mint piacvezetők – élen járunk az iparág megújításában. A 20 fős K+F részlegünk egyik technológia újítása a ROBIN névre keresztelt automata takarító robotunk, amely az irodaépületekben a nagy területeket, folyosókat, aulákat tartja tisztán. A berendezés előre beprogramozott takarítási térkép alapján kiszámítja a terület bejárási útvonalát. Nem helyettesíti teljesen a humán munkaerőt, de kollégánk ROBINT kiegészítve koncentrálhat a nem gépesíthető feladatokra. A fejlesztés fontos hozadéka, hogy alkalmazásával a takarítás monitorozható. Vagyis mindig pontosan tudjuk, hogy egy adott területen mikor, mit és hogyan takarított fel a robotunk.

Szintén a közelmúlt „találmánya” az iparágban az adatok gyűjtése és feldolgozása. Ez magasabb szintre emeli a klasszikus szolgáltatásportfóliónkat. Komoly versenyelőny számunkra, hogy az adatok összegyűjtéséből és elemzéséből folyamatosan meg tudjuk állapítani a trendeket. Mi várható egy adott berendezés élettartamával, meghibásodásával kapcsolatban? Mire kell figyelni a sokféle, különböző beépített technika kapcsán?

Az említett 10 éves távlatban az irodapiacon elindult egy komoly digitalizáció is. Az „e-takarítás”egy – a szolgáltatást magasabb szintre emelő – okostelefonos applikáció, amely a szolgáltatáshoz kapcsolódó minőségbiztosítást támogatja. Használatával nyomon követhető a takarítás minősége. Alapelve a következő: kollégánk minden helyiségben leolvassa, hogy ott az adott napon milyen munkát kell elvégezni. Van, ahol teljes körű takarítás, máshol csupán a szemét összegyűjtése a feladat. A megrendelő pedig ellenőrizni tudja, hogy megtörtént-e a kért szolgáltatás. Az ellenőrző és támogató rendszer már működik néhány irodaházban, és a közeljövőben elindítjuk a velünk szerződésben álló többi partnernél is.

Szintén új trend az irodai környezetben, hogy a létesítményüzemeltetők elindultak „élmény irányba”. Számos plusz szolgáltatás jelent meg a bérlők számára a jóga oktatástól a masszázsig, a ruhajavítástól a kávézó kialakításáig.

Ezt az irányt erősíti és egészíti ki, hogy a munkavállalók között megjelentek az Y generáció képviselői is. Az ő szemléletük sok szempontból más, mint az idősebb korosztályoké. Számukra - az említett kényelmi szolgáltatásokon felül - fontos a környezettudatosság, az energiatakarékosság, a karbonlábnyom csökkentése. Ez szintén újfajta kihívást jelent számunkra."

