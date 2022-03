Hol épült fel ez a 4 millió négyzetméternyi iroda? - Íme a fejlesztők kedvenc helyszínei

A BRF jelentései alapján rendszeresen közzétesszük az irodapiac legfrissebb számait, azonban az egyes alpiacok összehasonlítására ritkábban kerül sor. Ezt szeretnénk pótolni most annak okán, hogy a budapesti irodapiac mérete nemrég elérte a 4 millió négyzetmétert . A Cushman & Wakefield számításai alapján egymás mellett mutatjuk meg az egyes alpiacok méretét, üresen álló irodáinak arányát és jellemző prémium bérleti díjait. Nézzük, melyek a legnagyobb alpiacok!

A BRF legutóbbi jelentése szerint a teljes budapesti modern irodaállomány 2021 végére elérte a 3 955 600 négyzetmétert, melyen belül 3 301 750 négyzetméter „A” és „B” kategóriás modern spekulatív irodaterület, valamint 653 850 négyzetméter saját tulajdonú irodaház volt megtalálható. Bár a tavalyi év második fele új átadások tekintetében meglehetősen eseménytelenül telt, új átadásra nem került sor, az idei év első hónapjaiban történt átadások nagyot dobtak a kínálaton, aminek köszönhetően átlépte a piac a 4 millió négyzetmétert. Ebben nem kis szerepe volt a GTC fejlesztésében megvalósult, közel 30 ezer négyzetméteres Pillar irodaháznak, amiről részletesebben az alábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 10. Történelem: csendben átlépte a 4 millió négyzetmétert a budapesti irodapiac

A legnagyobb alpiac a Váci úti irodafolyosó, ami az elmúlt évtizedben egyértelműen a fejlesztők kedvenc terepe volt. A felmérés szerint minden negyedik négyzetméter itt található. Mivel azonban a cég elemzése még a fent említett átadás előtt készült, a Váci úti folyosónak a részaránya azóta még nagyobb lett a teljes állományon belül. Az egyes alpiacok volumenét és az üresen álló irodaterületek arányát jól szemlélteti az alábbi ábra.

A fővárosi irodaállománynak tehát több mint negyede a Váci úti irodafolyosón található, ahol nemcsak az állomány, de az irodák iránti kereslet is magas. A tavaly év végi 5,9 százalékos üresedési ráta a legalacsonyabb volt a fővárosban, jelentősen kisebb, mint a főváros egészét jellemző 9,2 százalékos érték.

A tavalyi év végén a kevés átadás ellenére a kereslet élénk volt, az utolsó negyedévben több mint 111 ezer négyzetmétert tett ki, míg éves szinten meghaladta a 365 ezer négyzetmétert, ami 8,5 százalékos növekedés 2020-hoz képest. A keresletet elsősorban a pénzügyi- és banki szektor, valamint az IT-szektor cégei adták.

Építőipar 2022 Az irodafejlesztések építőipari kérdéseivel kiemelten foglalkozunk az április 26-i Építőipar 2022 konferencián. Részletekért kattints!

Mivel számos projekt, amit 2021-ben terveztek átadni az idei évre tolódott, ezért 2022-ben jelentősen bővülhet az irodaállomány, aminek első jeleit már most láthatjuk. Becslések szerint jelenleg 565 ezer négyzetméternyi iroda áll építés alatt, melyből csak az idei évben, 19 projektben összesen 368 ezer négyzetméter kerülhet a piacra.

Sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon lesz-e igény ekkora bővülésre akkor, amikor a home office úgy tűnik, a legtöbb iparágban részben velünk marad. Az biztos, hogy az üresedési rátákban várható még növekedés, jóllehet ennek szintje egyelőre nem tekinthető túlzónak. Szakértők szerint a mostani 9-10 százalék helyett még a 15 százalék sem jelentene problémát, a 2008-as válság alatt 25 százalék felett is volt a mutató.

A kivitelezési költségek emelkedése miatt ráadásul a bérleti díjak is stabilak, a legtöbb alpiacon a prémium bérleti dj 17 euró körül mozog, a belvárosban viszont meghaladja a 24 eurót is. A legalacsonyabb bérleti díj továbbra is az agglomerációt jellemzi, ahol ennek szintje 11 euró, míg Budapesten belül a Nem-központi Pest alpiac a legolcsóbb, 15 euró alatti értékekkel.

Címlapkép forrása: Getty Images