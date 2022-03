"A nihil bugyraiból száguldottunk az eszeveszett fejlesztésekbe" - De mi jön most?

2022 első negyedévében hivatalosan is elérte a 4 millió négyzetmétert a budapesti modern irodapiac! Több mint tíz év kellett az újabb 1 millióhoz, a régóta várt négymilliós határ átlépését egy visszaemlékezéssel ünnepeljük meg: egy négyrészes cikksorozatban mutatjuk be, hogyan élték át és mi történt a hazai piac tanácsadóival, facility management szolgáltatóival és ingatlanfejlesztőivel. Az első részben bemutattuk a tanácsadók élményeit, a másodikban az FM szolgáltatókét, most pedig négy, a haza piacon aktív fejlesztő visszaemlékezését olvashatják.

Az elmúlt 10-12 év és 1 millió négyzetméter hatásait, tanulságait, kihívásait és a jövő várakozásait gyűjtöttük össze a piac szereplőitől a piac szereplőinek, mindenkinek aki részt vett és részt vesz a mai napig ennek az 1 millió négyzetméternek a megteremtésében, kiadásában, eladásában, üzemeltetésében, vagy éppen használja ezeket a tereket.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 10. Történelem: csendben átlépte a 4 millió négyzetmétert a budapesti irodapiac

A 4 milliós határ átlépését sokan várták már, köztük a tanácsadók, akik a hosszú évek során számos üzletkötés lebonyolításával garantálták, hogy a hazai irodapiac folyamatos mozgásban legyen, valamint a Facility Management szakma is, akik az irodaházak felépülésétől kezdve minden nap, az épület minden szegletében ott vannak és hozzájárulnak az irodaépületek működéséhez:

Most pedig jöjjenek az irodafejlesztők emlékei, nekik köszönhetően jött létre a 4 millió négyzetméter, ők voltak azok, akik közösen számtalan cégnek, bérbeadónak biztosítottak új otthont, új irodaházat. Elsőként négy fejlesztő visszaemlékezését közöljük, a cikksorozat következő részében pedig a további megszólalásokat.

Schranz Mihály, a Property Market ügyvezető igazgatója

Schranz Mihály, a Property Market ügyvezető igazgatója

"Emlékszem arra az időszakra 2010-ben, amikor meglett a 3 millió négyzetméter Budapesten. Egy német ingatlanfejlesztő cégnél dolgoztam, mely az addig eltelt 10 évben európai szinten piacvezető volt, hol a legtöbb fejlesztett négyzetméter, hol a legmagasabb invesztíció tekintetében. Ekkor a budapesti piac harmadik legnagyobb irodaházának fejlesztését irányítottam. A Capital Square irodaház, a budapesti irodapiacot gyakorlatilag megbénító súlyos válság ellenére remekül teljesített. Egyedülálló módon, az ár-érték arány okán, 2009-ben 11 000 négyzetmétert, 2010-ben 10 000 négyzetmétert adtunk bérbe, ezzel 100%-ig feltöltve a házat és a forward sale szerződés earn out konstrukciója által szép profitot realizáltunk. Mindeközben a 19 fős hazai kirendeltség 5 főre zsugorodott, mint ahogy a többi, a cégcsoporthoz tartozó 16 másik kirendeltség is.

Elképesztően sokat tanultam ebben az időszakban arról, hogy miért kell egy ingatlanfejlesztési üzleti tervet kellően konzervatív szemlélettel, stabilan összerakni ahhoz, hogy még nehéz időkben is sikeres legyen a projekt.

Sokat profitáltam szakmailag abból, hogy egy személyben kellett a lecsökkent stábméret ellenére elvégezni minden üzleti tervezéssel, tulajdonosi riportálással, projekt akvizíció- előkészítéssel, bérbeadással, banki egyeztetéssel kapcsolatos feladatot. Jó volt azt is látni és megérteni, hogy egy piac a legínségesebb időkben sem áll le, a vállalatok melyek kitettsége alacsonyabb volt a válságban, harmadszor-negyedszer már nem hosszabbítottak bérleti szerződést régi irodaházakban. Egy-két új irodaházra, stabil fejlesztőtől, kiemelkedő lokáción és minőségben még így is szükség volt. Ez a tapasztalat szerintem most is érvényes.

Gratulálok a kollégáknak és a teljes piacnak a 4 millió négyzetméter eléréséhez. Szép munka, de előre nézzünk, reméljük hamar stabilizálódik a helyzet és újra felpörög a gazdaság. Irány az 5 millió négyzetméter!"

Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere

Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere

"Hogy milyen volt az elmúlt 10 év? Kreatív! Amikor 2012-ben a budapesti ingatlanpiac tetszhalott állapotban várta, hogy egyszer majd kitavaszodik, a föld felszíne alatt szorgos hangyaként ezerrel égett a kezünk alatt a munka és egyre kreatívabb megoldásokat találtunk arra, hogy hogyan adjunk visszatérítendő fizetési ütemezéseket a bajba jutott bérlőknek, hogyan győzzük meg a finanszírozó bankokat cash sweep-pel, a DSCR százalékok tologatásával, hogy a pénzük biztonságban van és mire használjuk az ezernyi más trükköt, amivel halovány életet táplálhatunk a félbehagyott építkezésekkel megtűzdelt budapesti ingatlanpiacba. Erős iskola volt.

Hogy milyen volt az elmúlt 10 év? Szemfüles! Amikor azt látod, hogy a cérnaszálon lógó iparág a nihil bugyraiból az eszeveszett sebességű építkezésekbe, felvásárlásokba, összeolvadásokba csap át, és próbálod tartani a tempót, mert ha nem vagy elég szemfüles, akkor lemaradsz a legjobb telkekről, a becsületesen dolgozó kivitelezőkről és a 10 éves szerződést aláíró nemzetközi bérlőkről.

Hogy milyen volt az elmúlt 10 év? Változatos! 10 éve az értékrendünk azt diktálta, hogy a nyugati példát a szemünk előtt tartva olyan épületeket építsünk/vásároljunk/üzemeltessünk, amelyből a legrövidebb idő alatt a legnagyobb profittal tudjunk kiszállni az épület karakterisztikájától függetlenül. Aztán elkezdtünk ráébredni arra, hogy lehetőségünk van kiválni a tömegből és egyedi építészettel, innovatív megoldásokkal a jövedelmezőség mellett minőséget és karaktert is adni az általunk kreált kereskedelmi ingatlanoknak. Utána az is elkezdett felsejleni, hogy a kezünk alól kikerülő épületek nem csupán épületek, hanem emberek ezreinek a napközbeni élettere, ahol ugyanúgy szükségük van kényelemre, egyensúlyra, kreativitásra, így a profitabilitás és egyediség mellett az élhető munkahely megteremtése lett a következő fő szempont. A folyamat arra is rávilágított, hogy ezt az alkotó munkát borzasztó környezeti terhelés mellett csináljuk, ami hosszú távon súlyos következményekkel járhat. Ez a felismerés az eddig bibliaként követett értékrendet alapjaiban ingatta meg, hisz akár a jövedelmezőség kárára elkezdtünk zöld megoldásokban gondolkodni. Mára ez lett a legfontosabb alapérték és irányító elv, fenntarthatóan finanszírozunk, építünk, üzemeltetünk, bérlőt menedzselünk és leginkább fenntarthatóan gondolkodunk annak érdekében, hogy gyermekeink is űzni tudják ezt a szép ingatlanszakmát.

Hogy milyen volt az elmúlt 10 év? Emberi! Körülbelül pont 10 évvel ezelőttre tehető az a fordulópont, amikor a külföldről importált ingatlanszakembereket elkezdte fölváltani egy tudásra és cselekvésre éhes magyar szakembergárda, akik persze néha egymással rivalizálva, de egymásra is támaszkodva emelték fel a magyar ingatlanpiacot és tették lehetővé, hogy ma 4 millió négyzetméter irodaterülettel büszkélkedjen Budapest. Rengeteg inspirációt kaptam ezektől az emberektől és sok barátot is szereztem, talán nem túlzás azt állítani, hogy egy összetartó közösségként tekintek az ingatlanpiac szakembereire.

Hogy milyen volt az elmúlt 10 év? Életem legszebb 10 éve. Nem csak azért mert láttam gyönyörű gyermekeimet felcseperedni, hanem azért is mert láttam szeretett városomat jó irányba formálódni és ehhez talán egy picit én is hozzátettem."

Tatár Tibor, aFuturealDevelopment vezérigazgatója

Tatár Tibor, aFuturealDevelopment vezérigazgatója

"Budapesten 2010 és 2021 között közel 1 millió négyzetméternyi iroda épült. Az elmúlt tíz évben folyamatosan és látványosan fejlődött az új irodaházak műszaki színvonala, aminek köszönhetően mára jelentősen meghaladja a 2000-es években felhúzott épületek minőségét. Az irodafejlesztésekre ideális helyszínek azonban elfogyóban vannak a fővárosban. Ennek következtében számos fejlesztőnek jelentős kompromisszumokat kellett kötnie a lokációval kapcsolatban, amire a piac alacsonyabb bérleti díjakkal reagált.

Jól láthatóan emiatt elkezdődött az új fejlesztésű irodapiac szegmentálódása, ami 20 évig nem volt jellemző Budapesten. A kedvezőtlen, rosszul megközelíthető helyszínen épült modern irodák és a kiváló lokációval rendelkező, de régi irodaépületek jelentősen alacsonyabb bérleti díjszinten tudnak működni. Az új helyzet eredményeként a fővárosban komoly, akár négyzetméterenként 4 eurós eltérések is mutatkoznak a havi bérleti díjakban.

A szegmentálódás a jövőben tovább fog erősödni a világjárványt követő irodahasználati szokások és a fenntarthatóságot célzó ESG elvárások erősödése miatt. A pandémia magával hozta a hibrid munkavégzést, ennek következtében pedig a bérlők elvárásai is megnövekedtek az irodaházak minőségével kapcsolatban, mert csak így tudják visszacsábítani az irodába a dolgozóikat. Még tovább erősíti a minőségváltást, hogy az ESG szempontrendszerében az iroda elhelyezkedése nagy jelentőséggel bír környezetvédelmi szempontból. Úgy látjuk, hogy most egy átmeneti 6-12 hónapos megtorpanás jön az irodafejlesztésekben, amiben közrejátszik a COVID-19 járvány, a világgazdasági folyamatok, az ellátási láncok nehézségei és az Ukrajnában zajló háború is. Ezt követően azonban újult erővel folytatódik majd a magas minőségű irodák megvalósítása. Ezek a projektek viszont csak jóval magasabb bérleti színvonalon tudnak megvalósulni, amire a csökkenő irodaterületen magasabb bérleti díjat megfizető igényes multinacionális bérlők biztosítják majd a keresletet. Eljöhet a széles bérleti díj tartományban, akár 12 és 25 euró havi négyzetméterár között mozgó, fővárosi irodapiac világa, hasonlóan ahhoz, ahogy ez a fejlettebb piacokon is megvalósult."

Noah Steinberg, a WING elnök-vezérigazgatója.

Noah Steinberg, a WING elnök-vezérigazgatója.

"Az elmúlt 10 év bővelkedett kihívásokban, amelynek köszönhetően nagy változásokon és jelentős fejlődésen ment keresztül a magyarországi irodapiac. Azonban körülményektől függetlenül a WING mindig indított új fejlesztéseket, amelyeket aztán sikerrel adott át és mára az ország első számú székházfejlesztőjévé vált. Még a 2008-as válság idején sem álltunk meg, befejeztük a Millenáris Irodaházak Modern tagját és átadtuk a Könyves Kálmán körúti Allianz székházat. A válságot követően épült fel az E.ON új Váci úti székháza, amit sorban követtek az Andrássy úti A66 műemléki irodaház, majd pedig a legismertebb irodafejlesztéseink, a Telekom székház, az Ericsson és evosoft székházak kettőse, illetve a Gizella Loft épülete.

Aztán az életünk hirtelen megváltozott. Ki gondolta volna akár csak két évvel ezelőtt, hogy egy világjárvány hatásaként a home office-ból történő munkavégzés legalább annyira természetes lesz, mint az irodai munka? Illetve kitűnő példa az is, hogy egy nagyon markáns reurbanizációs folyamatnak köszönhetően Európában mindenütt tetten érhető, hogy az emberek – különösen a fiatalabb generációk – a városok köré szervezik az életüket; preferálják a közösségi közlekedést, és ha megoldható, a lakóhelyük közelében szeretnének dolgozni.

A korábbinál jobban koncentrálódik az élet a városokban, mindennek kedvező hatása van a városi iroda-, és lakóingatlan piacra is. Amikor kezdtünk kilábalni a 2008-as válságból, mindenki a költséghatékonyságra figyelt, ez volt a legfontosabb szempont. Mára pedig a vonzó munkahelyek megteremtése a fő cél.

A munkaerő megtartásának egyik leghatékonyabb eszköze az, hogy a munkáltató milyen munkakörnyezetet tud biztosítani a cég alkalmazottainak: elvárás, hogy legyen kényelmes, barátságos, inspiratív és egészséges, valamint, hogy térszervezése támogassa a közösségi életet. A megváltozott szokások új hozadéka továbbá, hogy az irodafejlesztések során egyre inkább előtérbe került a high-tech infrastruktúra biztosítása, de talán még ennél is fontosabb lett a munkavállalók jóléte. A WING-nél küldetésünknek tartjuk, hogy a jövő munkavállalóinak és a jövő cégeinek építsük az irodaházakat. Miközben az épületeink magas színvonalú infrastruktúrát – sok esetben csúcstechnológiás szervereket, számítás- és irányítástechnikai laborokat – rejtenek, legalább ennyire fontos, hogy a környezettudatosság jegyében készülnek, valamint előtérbe helyeződött a beköltöző dolgozók egészségének megőrzése. A tervezési folyamatok során olyan kreatív megoldásokban gondolkozunk, amelyek által a dolgozók számára inspiráló környezetet teremthetünk, ahol a munkavégzés folyamata az alkotásról és a közösségről szól, és ahol korlátok helyett lehetőségekkel találkoznak.

Felelősségteljes ingatlanfejlesztőként a WING kiemelten nagy hangsúlyt fektet arra, hogy épületei egészségesek és környezettudatosan fenntarthatóak is legyenek. Meglévő irodaház „vírusvédelmének” fejlesztésére jó példa a Telekom-székház, ahol egy utólagos beruházás során olyan innovatív megoldás valósult meg Magyarországon először, amelynek köszönhetően a légtechnikai rendszerbe integrált, UV-C fényes fertőtlenítőket építtettünk be a levegő folyamatos vírus- és kórokozó-mentesítésének biztosítására. Hasonló megoldást tervez a vállalatunk a jelenleg építés alatt álló zászlóshajó komplexum, a Liberty esetén is. Itt a légtechnikai újítás mellett a WING már a tervezés folyamán odafigyelt arra is, hogy minimalizálja a szükséges fizikai kontaktusokat, így az irodaházban érintésmentes vezérléssel működtethető majd a világítás- és a hőmérsékletszabályozás, a csapok és szappanadagolók, valamint a beléptetés is így működik majd ebben az új épületben. A túlzsúfoltság elkerülése érdekében iroda és étterem foglaltág-jelzőrendszerrel rendelkezik majd a Liberty, a parkolás követhetőségét pedig applikáció segíti.

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 10 évben a WING számos fejlesztéssel járulhatott hozzá a magyar irodapiac fejlődéséhez, Budapest arculatának alakításához, illetve az egy egyre fenntarthatóbbá váló irodapiachoz. A WING több mint 10 éve fejleszt kiemelt fenntarthatósági jellemzőkkel bíró ingatlanokat BREEAM és LEED sztenderdek szerint. A Liberty Irodaházunk is a legmagasabb környezetvédelmi előírásoknak megfelelően épül, ahogyan a folyamatban lévő többi irodafejlesztésünk, a tavalyi évben elindult Hungária Office Park első üteme, a HOP Passage irodaház, és a városligeti Liget Center és Liget Auditórium, ahová 2024-től az RTL Magyarország központja és hírstúdiói költöznek majd.

Összességében tehát hosszú, tartalmas, kihívásoktól sem mentes tíz év áll mögöttünk, és valami hasonlóra számítok a következő tíz évben is. És egyben arra, hogy a folyamatosan alakuló piac meghatározó szereplője marad a WING."

