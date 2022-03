Kihirdették az eredményt: így fog kinézni a megújuló Városmajor

Kihirdették a Városmajor megújítására kiírt tervpályázat eredményét. A győztes pályaműnek köszönhetően 240 év után először nő majd a park zöldfelülete. Fürjes Balázs szerint családbarát pihenőparkként születik újjá a Major. Változatos játszóterekkel, sok sportolási lehetőséggel, zöld tisztásokkal, de még tó is lesz benne.

Lezárult a nyílt tervpályázat, a szakmai zsűri döntött, megvan a győztes terv - jelentette be Facebook bejegyzésében Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár miután élőben közvetítették az eredményhirdetést. A parkidegen funkciók kizárásával és a burkolt felületek csökkentésével 240 év után először nő a park területe:

15 ezer négyzetméterrel több lesz a zöld, de vízfelület is helyet kap

- amennyiben megegyezés születik a szabadtéri színpad elköltöztetéséről: egy tó a templom mögött és egy kis ér az egykori Ördög-árok vonalán.

Az új Városmajor egyszerre lesz természetközeli pihenőkert, zöld tisztásokkal, napozórétettel, nagy tóval a közepén, és játszóterekkel, közösségi sportpályákkal felszerelt családbarát szabadidőpark. Az új parkbejáratoknak köszönhetően pedig többé nem kell majd hatalmasat kerülni: babakocsival, biciklivel és gyalogosan is könnyebben megközelíthető lesz a Major.

Az eredményhirdetés során Pokorni Zoltán és Vitézy Dávid mellett Erő Zoltán, Budapest főépítésze is felszólalt, aki elmondta, a Városmajor a főváros szempontjából egy nagyobb szerkezeti elem egysége – a zöld korridor része (Gellért-hegy, Vérmező, Városmajor). Hozzátette továbbá, hogy a parkok, csakúgy, mint minden más, erodálódnak és a közösségi funkciók is fel tudják falni a területeket - szerinte ebben sikerült most egyet visszalépnünk.

A győztes tervező az OpenSpace Kft. tájépítész iroda és a Deichler Jakab Stúdió csapata lett. Alább pedig a látványterveket láthatják:

A park közepén egy hatalmas, ligetes tisztást, napozórétet hoznak létre. Mellette egy természetes hatású, nagy tó terül majd el – (nagyobb, mint az Orczy-kerté, de kisebb, mint a Feneketlen tó), amely amellett, hogy összegyűjti a csapadékot, nyáron jótékonyan frissít. A tó körbesétálható, partján utcabútorokkal, padokkal, asztalokkal. A tó viszont csak akkor építhető meg, ha a főváros vezetésével közösen sikerül új otthont találni a Városmajori Szabadtéri Színpad számára.

Autómentes is lesz a park miután a parkolók helyén feltörik a betont és teret nyer a zöld. A jelenlegi kerítésekkel és épületekkel leválasztott nyugati parkrészt is zöldítik, közösségi funkciókkal látják el.

A megújuló Városmajorban két nagyobb, karakteres rész lesz: a történeti parkrész (a Széll Kálmán tér felé) csendesebb pihenőkerti, sétakerti funkcióval - tóval, ligetes tisztással, botanikus kerttel. A park nyugati részén (a Szent János Kórház felé) pedig az aktivitást szolgáló közösségi sportpályák, játszóterek kapnak helyet. Itt egy fapallókon kanyargó, mászóhálóval felszerelt tanösvényt is kialakítanak ki.

Új játszóteret is létrehoznak a Városmajorban, külön résszel a tipegők és a kisgyermekek számára. Pancsolásra alkalmas vizes játszórészt is kialakítanak, ahol a nyári hónapokban hűsölhetnek a gyerekek. Az új KRESZ-parkban a 7-13 éves korosztály játékos és védett körülmények között sajátíthatja el a közlekedési szabályokat.

A jövőben Pasarét és a Széll Kálmán tér felől érkezőknek nem kell majd kerülniük - a Maros utca, az Ignotus utca felől, a fogaskerekű telephelyén keresztül új bejárat nyílik. A Városmajor Szent János Kórház felé eső szűk és nyomasztó „alagutas” bejáratát kiszélesítik. A Széll Kálmán tér irányából egy igazi főbejáratot hoznak létre. A Jézus Szíve-plébániatemplom előtt található parkoló felszámolásával pedig előteret kap a templom. A belső úthálózatot környezetbarát, vízáteresztő burkolattal látják el, vezetését a parkhasználók igényeihez igazítják.

A park nyugati részén, a pihenőparki résztől távolabb közösségi sportpályák kerülnek kialakításra. Csakis ott, ahol most az MTK csarnokok és parkolók állnak, amiket elbontanak, megszüntetnek és a Józsefvárosban pótolnak. Csapatsportra a kosárpálya és a multifunkcionális sportpályák lesznek alkalmasak. Utóbbiban focizni és kézilabdázni is lehet majd. A bátrabbak számára parkour- és gördeszkapályát építenek, trambulint és mászófalat helyeznek el. A sportpályák mellett öltözőket is kialakítanak, a futókör hosszát pedig több mint duplájára növelik - egy kör így másfél kilométer lesz.

A Szent János Kórház irányából egy szélesebb és rendezettebb sétány vezet majd el a Városmajori Gimnázium épületéhez. A gimnázium előtti téren a középiskolai korosztálynak való sporteszközöket helyeznek el: streetworkout pálya, pingpongasztalok és teniszfal is várja majd a diákokat és persze minden parkhasználót. A teniszfal teniszfal lesz, a külön graffitifal a sportterülettől odébb kap helyet.

Mindezeken túl több pelenkázóval felszerelt mosdó, ivókutak és jó minőségű utcabútorok is elhelyezésre kerülnek, valamint kutyás élményparkot alakítanak ki: külön résszel a kistestű és a nagytestű kutyák számára.

Az eredményhirdetés után megtörténik a szerződés aláírása is és indulhat a részletes tervezési időszak, melybe Fürjes Balázs szerint továbbra is bevonják majd a helyi lakosokat.

Címlapkép: Fürjes Balázs Facebook oldala