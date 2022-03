Az ESG beteszi a lábát a Wall Street-re: mit jelent ez az ingatlancégekre nézve?

Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet is felismerte a befektetők egyre növekvő igényét a vállalatok ESG szempontok szerinti értékelésére. A néhány nappal ezelőtt közzétett tervezet, amely az ESG szempontok és a klímakockázat mérésének a tőzsdei bebetonozását tűzte ki célul, az ingatlan- és infrastruktúrafejlesztőket, illetve közvetve az irodákat bérlő cégeket sem fogja érintetlenül hagyni. Az MN6 Energiaügynökség összefoglalója többek között az ingatlanokkal kapcsolatos hatásokat feszegeti.

Ahogy arról beszámoltunk, az amerikai Tőzsdefelügyelet néhány nappal ezelőtt tette közzé az 500 oldalas szabálytervezetét (Klímaérintettségű jelentések továbbfejlesztése és standardizálása - Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures), amely keretet adna az amerikai tőzsdén jegyzett vállalatok klímakockázattal kapcsolatos jelentéstételének, főként az E(nvironment) és érintőlegesen a G(overnance) szempontok mentén. A piaci szereplőknek 60 napjuk van véleményezni a javaslatot, amely után várható, hogy a véglegesített javaslat hatálybalépéséről a testület vezetősége dönteni fog.

A javaslat 3 fő konklúzió köré épül:

A klímavédelemmel kapcsolatos kockázatok materializálódhatnak a befektetők számára is. Tehát a társaság tevékenységéhez kapcsolódó energiafogyasztás, kibocsátási adatok pontosan számszerűsíthetőek, sőt, a technológiákhoz kapcsolódóan egyre inkább lehetséges egységnyi termékre vagy szolgáltatásra vetíteni a CO 2 kibocsátást.

kibocsátást. A befektetőknek egyértelmű és sztenderd adatszolgáltatásra van szüksége az egyes vállalatok üvegházhatású gázkibocsátásáról (ÜHG), illetve azok a cégekre (stratégia, kilátások, üzleti modell, stb.) gyakorolt hatásáról.

A vállalatoknak riportálni szükséges az első két pontban említett kockázatok kezelése érdekében tett lépéseket és azok hatásait.

Az MN6 Energiaügynökség összefoglalta az USGBC (LEED zöld épületminősítés anyaszervezete) elemzése alapján, hogy milyen hatása lesz a kötelezettségeknek az ingatlan- és infrastruktúrafejlesztőkre, illetve közvetve az irodákat bérlő cégekre nézve:

A vállalatoknak tudatosítaniuk kell a klímavédelemhez köthető rövid-, közép-, ill. hosszútávú kockázatokat. Ez praktikusan ÜHG kibocsátásuk mérését és elemzését, továbbá a klímaváltozás potenciális hatásaira való felkészülésük tervezését jelenti (pl.: fókuszált kockázatelemző és -kezelő módszerek, forgatókönyv-elemzések);

Ez praktikusan ÜHG kibocsátásuk mérését és elemzését, továbbá a klímaváltozás potenciális hatásaira való felkészülésük tervezését jelenti (pl.: fókuszált kockázatelemző és -kezelő módszerek, forgatókönyv-elemzések); Azonosított klímakockázataikat értelmezni szükséges az úgynevezett 3 bottom line (azaz a 3 alappillér: gazdaság, társadalom, környezet – LEED fundamentumok) mentén. Építményeknél ez jelentheti például a kihasználatlanságot, elavulást, nem felelős üzemeltetést.

Klímavédelemmel kapcsolatos stratégiájukat a vállalatoknak körültekintően kell dokumentálni (célok, mérföldkövek és ténylegesen mérhető mutatószámok) és publikálni.

A riportásási kötelezettség többek között kiterjed az adott vállalat ÜHG kibocsátására:

Scope I + II. kategória: kötelező

Scope III. kategória: releváns, amennyiben ez a kibocsátás típus számottevő a cég működése során, vagy ha azzal kapcsolatos célok is megfogalmazásra kerültek a klímastratégiában. A kategória akár a teljes kibocsátás 70-80%-át is jelentheti, gondoljunk csak egy autóipari beszállító esetében a beérkező alkatrészek szállításával kapcsolatos kibocsátására, a nyersanyagokra, stb.

A USA-ban történő szabályozás az európai és a hazai piacokat is érintheti, ugyanis számos amerikai vállalat végez tevékenységet vagy éppen rendelkezik leányvállalattal hazánkban/az EU-ban, illetve számos európai nagyvállalat van jegyezve az amerikai tőzsdéken. Továbbá a tőkeramlások ma már rendkívül szabadok, részben emiatt is a vállalati kapcsolódások, hatások már abszolút nem korlátozódnak országhatárok közé.

Emellett érdemes azt is látni, hogy nem a SEC az első, ami hasonló lépéseket tesz: gondoljunk csak az EU Taxonómia döcögős, de biztos bevezetésére, vagy az Egyesült Királyságra, ahol a legnagyobb vállalatok 2022 áprilisától már riportálni fogják a klíma érintettségű kockázataikat, illetve ott van Svájc is, ahol a döntéshozók jelenleg is dolgoznak egy hasonló riportálási kötelezettség bevezetésén (2024-es hatállyal), valamint Új-Zéland, ami már 2021-ben meglépte ezt.

Az MN6 Energiaügynökség elemzése szerint már napról-napra gyarapszik azon vállalatok köre, akik ténylegesen legalább éves szinten megvizsgálják a CO 2 -lábnyomukat és a zöld és egészséges épületminősítések nagyobb népszerűsége is érzékelhető. Jelenleg egy kézenfekvő megoldás, hogy a vállalatok tudatosan a fenntarthatóbb, kisebb környezeti terhelést eredményező ingatlangazdálkodás felé veszik az irányt (akár irodaházak, akár gyárak tekintetében). Ebben nyújtanak transzparens segítséget a különböző zöld minősítések (LEED, BREEAM, WELL).

Címlapkép: Getty Images