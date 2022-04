Bajban a Londonban is aktív alapkezelő: nem tud fizetni orosz partnere a szankciók miatt

Oroszország egyik legnagyobb bankja, a VTB Bank az országra kiszabott gazdasági szankciók miatt bérleti díjat sem tud fizetni a London belvárosában található irodája után.

A 14 Cornhill elnevezésű irodaházat a líbiai szuverén alap 2008 óta birtokolja. Az alapkezelő képviselői már jelentkeztek a kormánynál egy olyan különleges licenszért, amivel a szankciók ellenére is tudná folytatni a bérleti díj utalását az orosz bank.

A VTB Bank az egyik legsúlyosabban szankcionált orosz pénzintézetnek számít miután a bankot még a SWIFT fizetési rendszerről is levágták, valamint vagyonukat is befagyasztották az EU-ban és az Egyesült Királyságban is. A Financial Times információi szerint a két cég már tárgyal egymással a bérleti szerződés megszüntetéséről.

A VTB a szankciók kiszabása óta egyébként is elkezdte már leépíteni európai műveleteit. A vagyonbefagyasztás és a SWIFT-szankción túl a londoni tőzsdéről is kitiltották a céget.

