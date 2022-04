MNB-zöldhitelre pályázol? - Ennyi budapesti lakás biztosan támogatható

Bejelentette az MNB, hogy 100 milliárd forinttal megemeli a Monetáris Tanács a Zöld Otthon Program eddigi 200 milliárd forintos keretösszegét. A bővülő keret mellett azonban szigorítanak egy feltételen is: a finanszírozható lakásokra vonatkozó primer éves energetikai követelmény 90 kWh-ról 80 kWh-ra csökken. Ennek alapján elsőre azt gondolhatnánk, hogy az energetikai követelmény mellett a besorolás is szigorodik, azonban az MNB hangsúlyozta, hogy egyéb tekintetben továbbra is elég a BB szint teljesítése, vagyis ebben nem történik szigorítás. Az alábbiakban megnéztük, hogy a legutóbbi Budapesti Lakáspiaci Riport kínálatában hány AA besorolású projekt szerepel, ami a fentiek alapján egész biztosan támogatható.