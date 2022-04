Pörög az ingatlanpiac - erős számokat produkált a régiós ingatlanóriás

Közzétette 2021-es eredményét a GTC, melyben erős visszapattanásról számolnak be. A cégcsoport profitja a 2020-as erős mínuszból 2021-re ismét a pozitív tartományba került valamint a többi mutató is jó irányba mozdult el. Az egyetlen kisebb negatívum az lehet, hogy minimálisan csökkent a cégcsoport irodai bérbeadottsági szintje.

Pénzügyek

A csoport bérbeadásból és egyéb szolgáltatásokból befolyó árbevétele 2021-ben 172 millió euróra ugrott a 2020-as 160 millióhoz képest. A növekedés több jövedelemtermelő ingatlan akvizíciójából fakad - ezt némileg ellensúlyozta egy ingatlan eladása után következő bérleti bevételkiesés.

A bruttó működési árrés 128 millió euróra nőtt az egy évvel azelőtti 119 millióhoz képest. A növekedés itt is a fent említett akvizíciókból fakad.

A cégcsoport korrigált EBIDTA-ja 113 millió euró volt 2021-ben, ami 8 millió eurós növekedést jelent 2020-hoz képest. A csoport nettó profitja 43 millió euróra rúgott tavaly, ami jelentős visszapattanást jelent a 2020-as 73 millió eurós veszteséghez képest.

Az FFO (működésből származó pénzeszközök) értéke 74 millió euró volt tavaly, 2020-ban 66 millió. Egy részvényre levetítve ez 0,15 eurót jelent. A vállalatcsoport egy részvényre jutó nettó eszközértéke (EPRA NTA) némileg csökkent 2020-hoz képest (akkor 2,29 euró), 2021-ben 2,21 euró lett.

Ami a csoport adósságait illeti, a tartozások összértéke 2021-ben 1443 millió euróra ugrott, ami jelentős növekedés a 2020-as 1259 millióhoz képest. A cégcsoport közleménye szerint a növekvő tartozások részben új kötvények kibocsátásából ered (552 millió euró értékben), részben Magyarorszgágon felvett akvizíciós hitelekből (132 milló) - ezeket olyan kifizetések ellensúlyozták mint például egy 565 milliós hitelvisszafizetés.

Működési eredmények

A GTC több nagyobb beruházást is véghezvitt 2021 folyamán. Magyarországon 310 millió euró értékben fektettek be 5 különböző irodaházba és egy vegyes-használatú projektbe (Hegyvidék Retail and Office Centre).

A csoport a régióban is aktív volt, hiszen Budapesten, Szófiában és Belgrádban is vásárolt további földterületeket. Eladások is történtek viszont - ahogy arról mi is beszámoltunk, a csoport jelentős ingatlanvagyont (11 irodaházat, összesen 122 000 négyzetméter alapterülettel) adott el szerbiában az Indotek számára.

A bérbeadási trendeket illetően, ugyan csak minimálisan, de csökkent a cégcsoport irodai bérbeadottsági szintje: a 2020-as 90%-ról 2021-re 89%-ra esett vissza.

"A finanszírozási struktúránk megváltoztatására vonatkozó, 2020 végén meghozott döntések eredményeként olyan hitelminsítők mint a Fitch vagy a Moody's is "stabil" illetve "pozitív" kilátásokat állapított meg a csoportra nézve. Ez lehetővé tette számunkra, hogy kilépjünk a nemzetközi kötvénypiacra és megközelítsük a fedezetlen adósság-univerzum legnagyobb befektetőit. 500 millió eurós kötvény kibocsátásával debütáltunk, amivel a fedezett tartozásunk nagyjából 50%-át visszafizettük. A 2021-es év gyors növekedése a rövid távú hitelhányad emelkedését eredményezte, amelyet a szerbiai eszközök értékesítésével és a 2021 végén végrehajtott tőkeemeléssel végül 42%-ra csökkentettünk. Emellett 75 millió eurós összegben létrehoztuk az első rulírozó hitelkeretünket is a likviditásunk támogatására. Nagyon alacsony, 2,16%-os átlagos kamatlábat értünk el, és az adósság lejárati profilját is 5 év fölé hosszabbítottuk" - foglalta össze az eredményeket Ariel Ferstman, a GTC csoport pénzügyi igazgatója, az igazgatóság tagja.

Címlapkép: Getty Images