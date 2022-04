Ingatlanpiaci startupoknak indul inkubációs program

Óriási lehetőségeket rejt a magyar ingatlanpiac digitalizációs szempontból. Ennek kiaknázására kifejezetten a property technology ágazatot felkaroló inkubációs programot indított az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures és a ProptechZoom.

Az elmúlt évtized második felében felpörgő proptech-ágazat innovatív digitális megoldásokkal újítja a kereskedelmi és lakóingatlanok piacát: olyan többek között üzemeltetést, anyaginnovációt, energiafelhasználást, ügyfélélményt vagy biztonságtechnikát érintő megoldásokkal, amelyek javítják a hatékonyságot, mérséklik a költségeket, miközben fenntarthatósági szempontokat is érvényesítenek.

Magyarországon egyelőre maga az ágazat sem számottevő: körülbelül félszáz proptech cég aktív a piacon. Ezen szeretne változtatni a már több mint 400 startup befektetést megvalósító Hiventures: a piacélénkítésre, fejlesztésre és az edukációra is hangsúlyt helyező tőkebefektető közös inkubációs programot indít a magyar ingatlanpiac és tech szektor közötti híd szerepét betöltő ProptechZoommal, aki a piac digitalizációját, a digitális ingatlanpiaci ökoszisztéma fejlesztését tűzte ki célul.

A most induló Proptech Startup program célja, hogy a magyar ingatlanszektort is bevonja a globális innovációs és startup fősodorba. Ezért az alapvetően inkubációs jellegű kezdeményezésben már működő, az ötletfázisnál érettebb proptech-cégek is részt vehetnek. A programra minimum 2 fős csapattal lehet jelentkezni egy online űrlap kitöltésével egészen április 17-ig. A legjobbak kétalkalmas üzleti képzés, továbbá iparági partnerek által biztosított szakmai mentorálás segítségével készülhetnek fel vállalkozásuk bemutatására. A kiválasztás fő szempontjai a megoldás innovációtartalma és egyedisége, a csapattagok releváns üzleti és szakmai tapasztalata, a skálázhatóság mértéke, valamint a megtérülés foka lesznek.

A program a proptech-ágazat teljes spektrumát lefedi: a fenntartható fejlődéstől (üzemeltetés optimalizálás, anyaginnováció, energiahatékonyság) és a munka jövőjétől (távmunka-megoldások, irodai terek) kezdve a felhasználói élmény növelésén (robotizáció, automazicáió, gördülékeny irodai folyamatok) és a smart megoldásokon át (szenzorok, AR/VR eszközök) a biztonságtechnikáig (ki- és beléptetés, arcfelismerés, parkolás, 3D modellezés, mesterséges intelligencia).

„A hazai ingatlanpiac alacsony digitalizációs szintje indokolttá teszi, hogy ebben a szegmensben hangsúlyosan növeljük az innovációs kedvet” – mondja Varga-Tarr Sándor, a Hiventures Inkubációs befektetési programjának igazgatója, aki szerint az ágazat általános vállalati kultúrájának fejlesztésében is rengeteg még a tennivaló. Ezt erősíti meg a ProptechZoom friss, év eleji felmérése is, amely a proptech-megoldásokra való nyitottságot és ezek költségvonzatát sorolja a szektor fejlődését leginkább gátló tényezők közé. „A járvány felébresztette az ingatlanpiac digitális megoldásokra való igényét. A proptech megoldások segíthetnek a költségek optimalizálásban, új bevételi területeket nyithatnak meg, és nem utolsó sorban mérhetőbbé tehetik a teljesítményt” – teszi hozzá Kalmár Zoltán, a ProptechZoom alapítója.

