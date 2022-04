Így lehet kevesebb pénzből és villámgyorsan megépíteni bármilyen épületet

A digitalizáció mára már elengedhetetlen része az életünknek, jelen van minden iparágban, és az okos eszközökön keresztül a mindennapjainkat is átszövi. A valós idejű adatok megértése éppúgy elengedhetetlen az éppen zajló energiaátmeneti folyamatban, mint a karbonkibocsátás-csökkentési törekvések terén, és mindezekhez kapcsolódóan az építőiparban is, ahol egy jól megválasztott eszközzel rengeteg pénzt és időt spórolhatunk bármilyen épület megvalósítása során. A szóban forgó, jól megválasztott eszköz nem más mint a BIM, vagy digitális iker alapú működés, ami a ráépülő komplex szoftverkörnyezet segítségével felgyorsítja a kommunikációt, leegyszerűsíti az építést és drasztikusan csökkenti az építési hibák számát. Így kevesebb konfliktust, pótmunka költséget és határidőcsúszást kell elszenvedni az építkezéseken, ráadásul segít az üzemeltetés optimalizálásában, amivel egyszerre okoz közvetlen megtakarítást a beruházónak, hatékonyabb működést az üzemeltetőnek, valamint kevesebb hulladékot és CO2-kibocsátást, egyszóval fenntarthatóbb épített környezetet a társadalomnak.

Az építőipar, az építészet és az épületüzemeltetés digitalizációja több csatornán is érezteti pozitív hatásait, ezek közül az egyik a karbonlábnyom csökkenése. A BCSDH Race to Zero szakmai munkacsoport legutóbbi találkozóján ez a témakör volt a fókuszban, a digitalizáció gyakorlati hasznát Livják Csaba, BuildEXT Kft. alapító ügyvezetője mutatta be.

Mennyire terheli a környezetet az építőipar?

Az épített környezet és az építőipar szén-dioxid-kibocsátásának megoszlása a többi kibocsátó szektor mellett. Sárgával az épületekre és az építőiparra vonatkozó adatok. A 38%-os részesedése az építőiparnak, egyrészt az építés és az ehhez szükséges anyagelőáállításból (10%), illetve a különböző lakossági, vagy nem lakossági létesítmények üzemeltetéséből tevődik össze (összesen 28%). Forrás: Global Status Report for Buildings and Construction 2020

"Az elmúlt 50 évben a lakosság száma megduplázódott és a globális CO2-kibocsátás a tízszeresére nőtt:

Ennek a kibocsátásnak a 38%-áért az építőipar felel, mégis a projektek nagy részénél a beruházót a legkevésbé sem érdekli a létesítmény fenntarthatósága. Olcsó tervezőt akar, aki papírterveket szállít.

- ismertette a helyzet súlyosságát Livják Csaba. Hozzátette: "A nyugati gazdaságokban rohamosan terjedő BIM alapú működés ezen sokat tud változtatni, de itt sem a tudatos megfontolás a mozgatórugója a változásnak, hanem a közvetlen megtakarítás. Ezt a fejlettebb gazdaságokban látják és érzik, de egy komplexebb gondolkodást igényel, ugyanis a BIM nem csak egy 3D modellről szól, ahogy azt nálunk sokan gondolják. A strukturált információt tartalmazó BIM modell az alapja annak a szoftver ökoszisztémának, ami egy új hatékonyságot tesz lehetővé és ami átalakítja az iparág működését, hasonlóan, ahogy a GPS átalakította a közlekedést a papír alapú térképek után. A BIM is így fogja átalakítani a tervezést, kivitelezést és üzemeltetést, magyarán az építőipart a papír alapú tervek után. De ahogy a GPS-t sem kellett kötelezően bevezetni, ez is jórészt magától fog végbe menni. A jó hír, hogy ez a közvetlen költségmegtakarítás jórészt az idő és az energia megtakarításából származik, ami egyenes arányban járul hozzá a CO 2 -kibocsátás csökkenéséhez.” – részletezte a szakértő.

Mekkora megtakarítást lehet ebből elérni?

Globális szinten nehéz meghatározni, mert a megtakarítások kihatnak az alapanyaggyártás, a logisztika területeire is, amit egy konkrét számpéldával érzékeltetett az ügyvezető.

Egy 10 milliárd forintos építési beruházásnál az első évben - azaz a kivitelezés alatt - a tapasztalataink alapján az építési költség 20%-kal csökkenthető, ez 2 milliárd forint, majd a nemzetközi elemzések szerint az életútján visszahozza a teljes építési költségét.

Ez kisebb részben a tervezési hibák kiküszöbölése miatt tud létrejönni, nagyobb részben pedig a modell alapú projekt web platformok humán programozása miatt. Magyarán annak köszönhetően, hogy a kivitelező különböző okoseszközön futó applikációk AR, VR és MR (Mixed Reality) segítségével megérti, mit kell építenie és nem okoz határidőcsúszást, kötbérezést, akadályoztatást, visszabontást, átalakítást és mindenféle pótmunka költségeket. Egyszóval a technológia kiveszi egy átlag beruházás fájdalompontjait, eközben pedig időt, anyagot, konfliktusokat, végső soron pedig energiát, költséget takarít meg.”

A beruházás átadását követő 30 évben a létesítmény üzemeltetése során a nemzetközi irodalom további 20-30%-os költségcsökkenést mutat ki, ami a redukált energiafogyasztásból, a hatékony üzemeltetés költségeinek csökkenéséből és a kevesebb kiszállásból adódik össze, visszahozva így a létesítmény életciklusán annak az építési költségét.

- foglalta össze Livják Csaba.

Livják Csaba, forrás: BuildEXT

Ez minden beruházás esetén igaz?

Teoretikusan bármilyen épület vagy létesítmény esetén igaz lehetne, de a valóságban több oldalon is vannak korlátai. A szakértő szerint a CO 2 -kibocsátás csökkentését nem a lakóházak hőszigetelése fogja megoldani, hanem az ipari- és középületek optimalizálása. Ugyanis ez teszi ki az épített környezet szén-dioxid-kibocsátásának túlnyomó részét. Egy vidéki városban üzemelő gyár sok esetben több energiát fogyaszt, mint a komplett város. Egy ilyen esetben, ha egy jó algoritmussal méretezik le az energiaellátó rendszert, nagyobb megtakarítás érhető el, mintha a város összes épületét passzív házzá alakítanák. A BIM alapú működés alkalmazása ezért elsősorban a komplex és nagy léptékű ipari, technológiai és középületek tervezésénél fog elterjedni, de idővel, ahogy egyre több piaci szereplő válik alkalmassá a használatára, a kisebb és kevésbé komplex beruházások között is teret nyer.

Mekkora most a piaci részesedése a BIM-nek a magyar építőiparban?

“Nehéz megmondani. Szerintem éves szinten 10-50 között van azoknak a projekteknek a száma, ahol ténylegesen működő BIM projekt jön létre. Az alapprobléma az, hogy a rendszerváltáskor a nagy tervezőirodák felrobbantak. Ennek eredményeként sok kis építész- és szakági tervezőiroda van a piacon, akik nem feltétlenül osztják meg a tudásukat. A BIM az egy olyan műfaj, hogy a tervezői és mérnöki tudás mellett nagyfokú informatikai tudásra van szükség, amivel a modell felépítése közben, építész-informatikus szakemberek (BIM menedzserek) teremtik meg az abban lévő adatbázisok, struktúrák és az azt feltáró szoftver rendszerek összhangját.

Ehhez társul még a digitális agilitás kérdése. Minél idősebb egy cég alkalmazotti állománya, vezetése, tervezőgárdája, annál nehezebb az átállás egy új gondolkodásra, eszközökre. Illetve még egy fontos szempont, miszerint kb. 500 millió forint az az árbevétel, ami fölött egy tervezőiroda ki tudja termelni az ehhez szükséges szakemberek bérének, illetve a szoftverkörnyezet és IT infrastruktúra költségét. Jelenleg ennek a többletköltségét a piac nem kompenzálja, és állami támogatás sincs rá. Nincs pontos számom, de érzésem szerint a Magyarországon működő tervezőirodáknak kevesebb mint 5%-a, aki ezt a versenyhátrányt tudja menedzselni.” - összegezte az igazgató.

Ennyire lehangoló a helyzet?

“Nem, de mi is ezen mentünk keresztül. Hét évvel ezelőtt ugrottunk bele az első BIM projektbe, ami egy standard irodaháznak indult, de hirtelen az ország egyik legbonyolultabb épülete lett belőle. Ekkor kaptuk meg az összes pofont, amivel a szakma nagy része mostanában szembesül.

Mi akkor egy teljesen átlagos tervezőiroda voltunk és pont úgy dolgoztunk, mint ma a Magyarországon működő irodák túlnyomó többsége. Majd közel két évig küzdöttünk, hogy ezzel az eszközkészlettel megtervezzük Kelet-Közép-Európa legnagyobb laboratóriumát, és lekoordináljuk a benne levő több száz rendszert és közel 400 km csővezetéket. A tervezés sikerült, de amint elindult a kivitelezés, az eszközkészletünk és a rendelkezésre álló idő nem volt elegendő ahhoz, hogy a kivitelezés módosításaiból elinduló változás-dominókat lekövesse és megoldást adjon rájuk." - mondta el a szakértő, majd hozzátette, hogy ilyenkor egy úgynevezett Hollywood BIM projekt jön létre, ahol a szereplők fáradtságos munkával hoznak létre egy használhatatlan BIM modellt, ami a problémákat nem küszöböli ki, sőt, alkalmatlan a további felhasználásra. Ez okozza azt a jelenséget, hogy a valós piaci szereplők jelentős részének nincs jó tapasztalata a BIM-mel és elzárkózik a további próbálkozásoktól.

Ekkor eldöntöttem, hogy ezt többet így nem csináljuk.

Új megoldások után néztünk, és szerencsénkre épp akkor kaptunk meghívást a Continental budapesti telephelyének a generálfejlesztésére, ahol a német fejlesztési iroda adott ki egy specifikációt egy valós, BIM alapú tervezésre, egy számunkra teljesen ismeretlen szoftverkörnyezetben.

Szerencsénk volt, mert alig 15-en voltunk, fiatalok és agilisek. Nagyon kemény időszak volt. Lecserélődött a kollégáink egy része, a társtervezőink és mára a megrendelőink is. Cserébe három hónap múlva kész volt az első, tényleg használható BIM projektünk és ezzel teljesen új távlatok nyíltak. Olyan volt, mintha a légi közlekedésből kiléptünk volna az űrbe, ahol teljesen más szabályok és távlatok tárultak fel előttünk.

Ekkor be tudtunk engedni egy valós időben épülő digitális modellbe 50-60 tervezőt, akik látják egymás munkáját. Ez már strukturált modell volt, ami megváltoztatta a működésünket. Fel tudtuk szinkronizálni a modellt egy web alapú projekt platformba, ami 10-szeresére gyorsította a változáskövetést, sőt, ki tudta vinni az építkezésre a terveket és a modellt. Mára már egy közönséges okostelefon vagy tablet kameráján keresztül tudjuk megmutatni, hogy melyik rendszert hová kell építeni, ezzel leegyszerűsítve a kivitelező és a műszaki ellenőr munkáját. Közben lett egy térérzékelés divíziónk, ami lehetővé teszi, hogy a világ bármely táján leszkenneljünk a projekteket és úgy tervezzünk, mintha a szomszéd utcában lenne, vagy éppen remote QA-t, avagy távoli minőségellenőrzést adjunk hozzá. Ennek is az az értelme, hogy minél előbb észleljük a hibákat és még azelőtt kijavítsuk, hogy költséget és fennakadást okoznának.

Kinyílt előttünk a digitális életciklus, és míg a hagyományos működésben a tervek leszállításával véget ért a dolgunk, most a tervek az információmodell valós idejű nézetei, amelyre új szolgáltatások százait kell kötnünk és támogatást adni hozzá, míg a létesítmény működik."

Livják Csaba, forrás: BuildEXT

Ez azt jelenti, hogy már nem is tervezők többé?

Livják Csaba a kérdésre válaszolva kifejtette, hogy túlnyomórészt tervezőkből áll a cégük, de inkább szakmai integrátorként tekintenek a szervezetükre, mint klasszikus tervező cégként. Úgy alakultak át, mint a kereskedelem, a hagyományos kisboltokat felváltották a nagyáruházak, majd a webshopok, ahol egy helyen rengeteg árut és szolgáltatást lehet elérni, nagy szolgáltatási biztonsággal, jó minőségben és olcsón. Hasonló zajlik ez a tervezési szakmában is, csak tudás alapon. Az épületek és a digitális építőipar komplexitásának növekedésével a hagyományos tervezők mellett egyre inkább specialistákat is kell alkalmaznia egy cégnek, ha meg akar felelni a piac elvárásainak. Ehhez pedig megbízások, rutin és méret kell.

A Nemzeti Oltóanyaggyár tervezését is beleértve közel 200 000 négyzetméter épületet terveztek meg 2021-ben, amiben volt 400 lakás, irodaházak, nagy léptékű belsőépítészeti projektek, automatizált magasraktárak, adatközpontok, logisztikai, ipari és speciális technológiai épületek is.

A szakértő a visszajelzésekről is beszámolt, amit a piactól kapnak, elmondta, hogy a lehető legváratlanabb helyekről tudnak meglepő és értékes barátságok, információk és elismerések érkezni. Idén a legkülönösebb talán az volt, mikor Koppenhágából ajánlották be őket egy debreceni fejlesztőnek. Év elején külpiacra jutási támogatást nyertek a Külügyminisztérium jóvoltából, amelynek a segítségével kiállítottak a világ legjelentősebb épületdigitalizációval foglalkozó rendezvényein, például a szingapúri BuildTech Asia és a BIM World Munich kiállításon, valamint meghívott előadóként részt vettek a skandináv régió egyik legnagyobb, 850 fős mérnökkonferenciáján, a DALUX Summit-on. A visszajelzések között talán az egyik leginkább kézzelfoghatóbb az árbevételük megtízszereződése az elmúlt 5 évben. Megrendelőik vannak a versenyszférából, de eredményes kapcsolatokat építettek ki az állami szférával és az egyetemekkel is.

A célunk egyszerű. Valós, gyakorlatban használható értéket teremteni, illetve megtalálni azokat az innovátor partnereket, akikkel megvalósult pilot projektek révén új munkafolyamatokat építhetünk fel, amelyek átalakítják és hatékonyabbá teszik egy iparág működését. De ez egy közös felfedezés, amire Nyugat-Európában sincsenek még bevált receptek. Gyorsan hibázni, tanulni belőle. Ez a recept.

Ehhez szakembereket kell képezni, saját akadémiát létrehozni, ami ki tudja egészíteni az egyetemek alapképzését azzal a gyakorlati tudással, amit praktikusan csak valamilyen külföldi egyetemen, vagy globális tervezőirodában lehetne megszerezni. Értékalapú, transzparens szakmai együttműködéseket kell kialakítani, ahol a megszerzett tudást átadjuk a környezetünknek, ahogy ezt a BME BIM szakmérnök képzésén, a BCSDH „Jövő vezetője” programján, vagy a Portfolio építőipari konferenciáján is tesszük."

