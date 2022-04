Nincs megállás! - Grandiózus terveket árult el a hazai fejlesztő

Az irodaházaik teljes bérbeadottság mellett üzemelnek, rövid és hosszú távú felújítási projekteket is terveznek, mindezt többnyire saját forrásból megvalósítva. A jövőben a zöld megoldások még nagyobb fókuszt kapnak, hogy a nemzetközi piacnak is megfeleljenek az ingatlaneszközeikkel. Ezek a kulcsmondatok jellemzik a BIF jelenlegi működését és céljait. Ungár Annával, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt. igazgatótanácsának elnökével beszélgettünk a jelenleg futó és a jövőbeli fejlesztéseikről, az Attila úton lévő, saját tulajdonban tartott luxus apartmanházról, és az ingatlanszektort jellemző építőipari és egy egyéb kihívásokról.

Amikor legutóbb 2018-ban beszélgettünk, a maitól egészen eltérő helyzetben voltunk még a Covid előtti világban, legalábbis az irodákat biztosan másképp értékelték akkor, mint most, a kényszerű „home office-olás” és a flexibilis/hibrid irodahasználat terjedésének a közepén. Önöknél mennyire értékelődtek át a korábbi években megfogalmazott koncepciók és fejlesztési tervek?

Mi egyetlen bérlőnknél sem tapasztaltunk visszamondást, senki sem csökkentett a területén. A saját oldalunkról változást jelentett, hogy forintosítottuk a mérlegünket, amit a bérlők is szívesen fogadtak, hisz így nem kellett csak az árfolyamváltozásból fakadóan legalább 10%-kal magasabb összegű számlákat fizetniük az irodáik bérlésére.

Ungár Anna, forrás: BIF

De kezdjük inkább a legfrissebb üzleti eredményekkel. Folynak a fejlesztések, és eközben duplázta a cég az eredményét, és a készpénz állomány is stabilnak tűnik. Mit üzen ez?

Valóban sikeres évet zártunk. Akár a meglévő portfóliónk teljesítményét, akár a közép- és hosszú távú növekedési lehetőségeket vizsgáljuk, azt gondoljuk, hogy bőven van tartalék, és ez egyelőre nincs beárazva a papírba. Vegyük pl. Nyugati pályaudvar melletti öt épületből álló tömb fejlesztését, ami mintegy 23 ezer négyzetméternyi irodát jelent, vagy a most folyó BIF Tower épületet, és még ezen kívül is van projektünk. A gond, hogy a befektetők nem, vagy nem megfelelően áraznak üzleti potenciált, hanem a tiszta pénzügyi adatok alapján értékelnek egy céget. Sajnos kevés a hosszú távon gondolkodó befektető, és inkább a napi mozgásokban és nyereségben érdekeltek, mintsem a kiszámítható építkezésben és értékteremtésben. Nekünk ettől függetlenül nem változik a koncepciónk, továbbra is hosszú távú építkezésben hiszünk.

Visszatérve a konkrét portfólióhoz és az irodapiaci lehetőségekhez. Viszonylag sok új irodaterület van tervezés és kivitelezés alatt Budapesten, köztük önöknek is több épülete szerte a városban. Bizonyos hangok óvatosságra intenek, de mit mondanak önök, szükség lesz ennyi új irodaterületre?

Abban bízunk, hogy szükség lesz, de a lokáció és az időzítés fontos tényező. A bel-budai területek nagyon jó helyszínnek számítanak, a Városmajor utcában egy több mint 8000 négyzetméteres A-kategóriás irodafejlesztést valósítunk meg, ami a napokban kerül átadásra.

Az Üllői úti BIF Tower irodaháznál is bízunk a lokációban. A turizmus visszatérése után a repülőtér megadja a nyüzsgést az Üllői útnak, nem véletlenül épült számos iroda, illetve egyéb funkciókat ellátó épület is arra a környékre, a jövőbeli vasúti fejlesztésekről nem is beszélve. Véleményünk szerint ez lesz az új Váci út.

Lakóprojektjük is van, ami most az egyik legjobban teljesítő szektor. Az Attila99loft apartmanháznál mi volt a fejlesztői, üzleti koncepció?

talán egy piaci rést láttunk meg azzal a projekttel, de eleinte mi is inkább eladásra szántuk a lakásokat. Az egyedülálló lokáció, a lakások adottságai, a loft kialakítás különlegessége miatt végül a megtartás és az üzemeltetés mellett döntöttünk. Ma már nem építenek ilyen, 6-7 méteres belmagasságú házakat, mert nem lenne üzletileg racionális, sem olyat, ami visszatükrözné ennek a hangulatát. Ez egy vissza nem térő lehetőség volt, és nem akarunk megválni tőle.

A legtöbb lakásfejlesztő nem látja még a potenciált a hosszú távú megtartásban és üzemeltetésben, inkább minél gyorsabban értékesítik a lakásokat. Ez a projekt miben különleges?

Biztos, hogy hozam szempontjából van ennél jobb üzleti befektetés, ugyanakkor van egy olyan tulajdonosi szemléletünk, ami az ilyen 20-30 év múlva is unikális, megismételhetetlen ingatlanokban hisz.

Hogyan áll a bérbeadottság, ha lehet itt erről klasszikus értelemben beszélni, illetve van, aki kifejezetten hosszú időtávon (akár több évben) gondolkodik a bérlésben?

A 16 lakásból jelenleg 14 van kiadva, a bérlői kör nagyon vegyes, de főleg a filmiparban dolgoznak, vagy üzletemberek. Van féléves, de 2,5-3 éves bérleti szerződésünk is, sőt már sokan bejelentkeztek, hogyha mégis eladnánk, akkor érdekelné őket valamelyik lakás.

És mennyibe kerül egy lakás havonta? Persze attól függ, de nagyjából?

Nagyon változó, természetesen a lakástól függ Van 350 négyzetméteres lakás, de olyan is, amihez 300 négyzetméteres füves terasz tartozik. Az egyik oldal felé Szentendrétől Érdig el lehet látni, a másik irányba fordulva pedig ott a Vár. Parkoló is tartozik a lakásokhoz, illetve a ház aljában tervezetten egy étterem és egy pékség kapott helyet, hogy ez is a lakók kényelmét szolgálja. Nincs még egy ilyen lakóház Budapesten, ezt nem lehet még egy teljesen felújított Andrássy úti lakóházhoz sem hasonlítani.

Az elmúlt két évben látványosan elszaladtak az építőipar alapanyagárak és kivitelezési költségek. Ez sok projekt megvalósulását nehezítette, lassította, olykor ellehetetlenítette. Önöknél hogyan történt ez? Volt rendszeresen újraszámolás, újraárazás?

Nem volt szükség újraszámolásra, mert még korábban stratégiai partnerséget kötöttünk a DVM cégcsoporttal a jelenleg is futó két projektünk kivitelezési munkáira. 2022 augusztusáig három épületfelújítással terveztünk, az Attila99loft már befejeződött, ennek a munkálatait is ők végezték és bebizonyosodott, hogy jó partnerséget tudtunk kötni. Leszerződtünk így előre a városmajori és az Üllői úti irodaházra is.

Vannak más, hosszabb távú terveink is, ezek közül a két legnagyobb, a több mint 23 ezer négyzetméteresre tervezett Bajcsy Irodaház és a Városmajor utcai Posta-központ átalakítása.

Nyilván most is komoly irodaportfóliójuk van, számtalan bérlővel és jönnek újak is az új házakba. Mit látnak, a bérlőknek milyen igényeik vannak? Megváltoztak-e az elmúlt 1-2 évben?

Sok bérlőjelölttel vagyunk tárgyalásban, azt látjuk, hogy a magyar piacon most meghatározó, hogy mennyire zöld és energetikailag mit tud az épület. A BIF összes épülete január 1-jétől teljesen átállt zöld energiára, ez valamivel többe kerül, de megéri. A Major Udvarnál, amikor nemzetközi céggel tárgyaltunk a bérlési konstrukciókról, az első öt kérdésükből kettő a környezettudatosságra vonatkozott.

Régebben gond nélkül szerződtek 3-5 évre a bérlők, vagy akár hosszabb távra is. Ma mennyire szeretnének rugalmasabb feltételeket?

Nekünk a 3-5 év a megszokott, ilyen konstrukciókban szoktunk szerződni. Halljuk mi is, hogy a nagyobb irodaházaknál mozgolódás van, de nálunk nem kérnek terület visszaadási opciókat a bérlők.

Milyen bérleti díjakkal lehet most egy új építésű bel-budai irodaházban számolni?

Attól függ, hogy hol. A Major Udvarban a legfelső szinten havi 24 euró/négyzetmétertől jön lefele 20 euró/négyzetméterig.

Emelkedik a minimálbér, elszálltak az energiaárak, az üzemeltetési költségek emelését nem úgy fest, hogy meg lehet úszni. Ezt hogyan látják?

Az üzemeltetési költségek rendkívüli mértékben megemelkedtek, csak úgy, mint a munkabérek. Az áram ára négyszeresre nőtt, az őrzés-védés és takarítás munkaköröknél, ahol a legtöbb a humánerőforrás-igény, ott 30-40%-os emelkedést érzékelünk.

Az emelkedő üzemeltetési költségeket lehet érvényesíteni a bérleti szerződésekben?

Tavaly januártól úgy kötjük meg a bérleti szerződéseinket, hogy minden év elején pontosan elszámolunk a bérlőkkel az épületfenntartási költségeket illetően.

Ingatlanfejlesztőként megszokott üzleti döntés az exit, vagyis a termék értékesítése a sikeres fejlesztés és feltöltés után. Van olyan épületük, amelynél ez aktuális?

Főleg a külföldi fejlesztőkre igaz, hogy abban érdekeltek, hogy a felújítás, vagy az új fejlesztés befejeztével minél hamarabb feltöltsék bérlőkkel a házat, - akár különböző kedvezmények biztosításával – majd pár év múlva kiszálljanak a 100%-os bérbeadottság mellett üzemelő ingatlanból. Nem a hosszú távon való megtartás, vagy az üzemeltetés a lényeg számukra, hanem a tranzakciók. Nekünk eszünk ágában sincs kiszállni. Arra építünk, hogy a BIF eredeti portfólióját, illetve az új akvizíciókkal szerzett ingatlanokat is rendbe tegyük, és hosszú távon megtartsuk, kezeljük ezeket.

A lakás mellett a logisztikai ingatlanok szegmense volt az elmúlt évek sztárja, önöknek még sincs a tervezett portfóliójában ilyen ingatlan fejlesztése előirányozva. Nem hisznek benne, vagy másra koncentrálnak? Mi ennek az oka?

Úgy gondoljuk, hogy ha logisztikában egy fejlesztő nem éri el a megfelelő méretet, akkor inkább bele se vágjon. Ötszázezer négyzetméter fejlesztéséhez viszont annyi forrás kellene, ami elvinné a likviditást a cégből. Másrészt nem hiszek abban, hogy valaki mindenhez ért, így nem is szeretnénk ezt bebizonyítani.

A lakás-, hotel-, és irodapiacon vagyunk mozgásban, illetve elképzelhető, hogy egy-két budai retail ügyletbe is beszállunk.

A Posta-központ teljes átalakításához hozzátartozna egy 300 férőhelyes parkoló létesítése, illetve egy kereskedelmi egység építése is. Azt tervezzük, hogy a Városmajor utcából egy plázs jönne létre, ami levezeti a járókelőket a Városmajorig. A posta és a kereskedelmi egység mellett lehetne elsétálni, majd a lépcső után a kormányablak, gyógyszertár és egy étterem következne. Jövőre akár el is indíthatjuk a projektet.

Címlapkép forrása: BIF