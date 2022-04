Végleg kitiltanák az autósokat a pesti alsó rakpart egy részéről

Örökre átadná a fővárosi önkormányzat a gyalogosoknak a pesti alsó rakpart belvárosi szakaszát, onnan teljesen kitiltanák az autókat - derül ki Karácsony Gergely Telexnek adott interjújából. A lap további megkeresésére Balogh Samu, a főpolgármester közlekedésfejlesztésekkel is foglalkozó kabinetfőnöke elmondta, a tervezés folyamatban van és már össze is ült az önkormányzat civil munkacsoportja a részletek megtárgyalása végett.

"A pesti alsó rakpart tervezése során volt az a korábbi szakmai döntés, hogy a Lánchídtól délre eső rész teljesen autómentes lesz" - nyilatkozta Budapest főpolgármestere a hírportálnak adott interjújában. Karácsony Gergely programjában eddig is szerepelt a pesti alsó rakpart fokozatos autómentesítése, de a választási kampány és a téma érzékenysége miatt idáig várni akart az intézkedés nyilvánosságra hozatalával.

Hivatalos bejelentés még nincs az ügyben, azonban Balogh Samu már elárulta, hogy elindultak a folyamatok a rakpart autómentesítésére - összeült már például az önkormányzat civil munkacsoportja, amibe a zöld és civil szervezetek mellett az Autóklub szakembereit is meghívták. A projektbe az érintett kerületi önkormányzatok is beleszólhatnak.

A kabinetfőnök közlése szerint ez a munkacsoport fogja eldönteni, hogy pontosan mekkora szakasz is legyen autómentes, valamint azt is elárulta, hogy bármilyen erre vonatkozó munkálatok csak a 3-as metró középső szakaszának felújítása után vehetik kezdetüket, hiszen a metrófelújítás így is jelentős forgalmi fennakadásokat eredményez.

A lap emlékeztet, hogy a rakpartot az elmúlt szűk két évben már több ízben is csak a gyalogosok használhatták - egyfelől 2020-ban hat hónapig minden hétvégén ki voltak tiltva az autósok az alsó rakpart egy szakaszáról, illetve tavaly nyáron a felújítások miatt eleve lezárt szakaszon utcabútorokat kihelyezve jött létre közösségi pihenőtér.

A főváros hosszú távú terveiben a rakpartot az Országháztól egészen a Bálnáig parkosítanák, azonban az erre vonatkozó oldalon nem fogalmaznak túl konkrétan a terveket illetően - a legtöbb szakaszon azt írják, hogy "forgalomcsillapított útpályák" kerülnek kialakításra a Rak-Park projekt keretei között.

Frissítés: a hírt azóta Balogh Samu is megosztotta Facebook oldalán, így ez már tekinthető hivatalos bejelentésnek is.

Címlapkép: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd