Ezekben a kerületekben találhatsz most legolcsóbban új építésű lakást

Portfolio 2022. április 16. 13:30

Az idei év első negyedévére a budapesti új lakások átlagos négyzetméterára megközelítette az 1,2 millió forintot. Nagyon nagy emelkedés ez, akár csak az egy évvel ezelőtti 970 ezer forinthoz képest is, ugyanakkor még így is vannak kerületek, ahol relatíve olcsóbban lehet új lakáshoz jutni. Az alábbiakban ezeket néztük meg, kiemelve az egyes kerületek legolcsóbban kínált új lakásait, ami mellé összehasonlításképpen megnéztük a legdrágább lakásokat is.