Nemrég még azt hitték, hogy egész Kína csődbe mehet tőle, ma már sokkal fényesebb a helyzet

Erősödés jeleit mutatja a kínai ingatlanpiac miután Peking politikája a korábbi szigorítás után most határozott lépéseket tett a szektor megmentése érdekében - írja a CNBC . A kínai ingatlanpiac az ország gazdaságának egyik legfontosabb szegmense - az elmúlt években az ország GDP-jének negyedét tette ki, így értelemszerűen a politikai vezetés sem engedheti, hogy csődbe menjen az erősen eladósodott ágazat. A kormányzati ösztönzők azonban így is egy új kor kezdetét hozhatják el Kínában, ahol minden bizonnyal búcsút kell inteni az elmúlt évtizedek brutális áremelkedésének.

Visszatérni látszik a befektetői bizalom a kínai ingatlanpiacon, amit a fejlesztő cégek kötvényeinek kereskedési volumene is jelez. Az elmúlt hetek nagyobb kereskedési aktivitása és magasabb kötvényárfolyamai azok után érkeznek, hogy a kínai kormány jelezte, nem hagyja magára az erősen eladósodott szektort. Az elemzők szerint viszont a magas áremelkedés kora már nem tér vissza a kínai ingatlanpiacra.

Az ázsiai kötvénypiacon - amit elsősorban a kínai ingatlanfejlesztők kötvényei dominálnak - jelentős visszaesést mutatott az első negyedévben: a régióban mindössze 4,4 milliárd dollár értéken bocsátottak ki kötvényt, ami 85%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest, azonban márciusban már visszapattanás volt megfigyelhető.

Emlékeztetőül, a kínai ingatlanpiac 2020 nyár végén került nehéz helyzetbe, miután a kormány bevezette a "három piros vonal" törvényt, amivel a fejlesztők eladósodottságát próbálták kordában tartani (a cash flow és az eszközértékhez kötötték az eladósodottság mértékét). Több elemző szerint is a kormányzati szigorítások elérték céljukat és sok cég sikeresen csökkentette eladósodottságát - azonban ennek hatására a bankok is csökkentették a hitelezésüket a szektornak. A szigorú reguláció hatására több nagyobb fejlesztő is nehéz helyzetbe került kötvényei visszafizetése terén - köztük a legnagyobb fejlesztővel, az Evergrandéval.

Mindeközben a kereslet is visszaesett, azonban ez most újra élénkülni látszik, miután több város és nagyobb bankok is keresletösztönző lépésekhez folyamodtak. Zou Lan, a Kínai Népi Bank pénzügyi részlegének vezetője a CNBC-nek elmondta,

a bankok több mint 100 városban csökkentették a jelzáloghitelek kamatait - átlagosan 20-60 bázisponttal.

Hozzátette, a kereslet visszaesése a Covid-nak volt köszönhető, mivel a járvány alatt sokan elvesztették munkájukat (a Statista szerint 2021 szeptembere óta meredeken, 1 százalékponttal nőtt a munkanélküliségi ráta Kínában).

Egy elemző elmondása szerint a korábbi szigorítások talán túl kemények voltak és most a szabályozások finomhangolását láthatjuk, hogy ne menjen csődbe teljesen a szektor. A kormány ezt nem is hagyhatja, hiszen az ingatlanszektor a kínai GDP negyedéért felelős. A mostani ösztönzők azonban egy teljesen új irányt jelölhetnek ki a szektorban: a cél elsősorban a lakhatási célú kereslet fellendítése.

A kínálati oldal a lakossági kereslet élénkülésével is akadozhat azonban mivel a támogatások elsősorban a már megkezdett és megvásárolt lakások befejezésére és az adósság visszafizetésére irányulnak. Ezek fényében egyre gyakoribbá válhatnak a fizetésképtelenségek a fejlesztők körében. Ezzel összhangban már több fejlesztő is jelezte, hogy nem fogják tudni időben kiadni pénzügyi eredményeiket.

A kormányzati fordulat egyre inkább az "a lakások arra vannak, hogy éljenek benne, nem spekulációra" elv mentén mozog, ami hosszabb távon lassabb lakásár-növekedést eredményezhet az egykoron brutális drágulást tapasztaló szektorban. A magas áremelkedési ütemre és a befektetők által dominált piacra berendezkedett cégeknél ez akár problémát is okozhat majd a jövőben.

Címlapkép: Getty Images