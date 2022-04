Megzuhant az üdülőkre kiadott építési engedélyek száma - Mi állhat a háttérben?

Az elmúlt évek gazdasági fellendülésnek köszönhetően a belföldi turizmus is új magaslatokba jutott. Erre a dinamikus növekedésre tett rá még egy lapáttal a 2020 tavaszán beállt koronavírus-járvány mely eleinte ugyan visszavetette a turizmust, idővel a külföldi utazás bizonytalanságai miatt az emberek egyre inkább belföldön kerestek maguknak kikapcsolódási lehetőségeket. Az elmúlt két év felfutását bizonyítja az üdülőkre kiadott építési engedélyek számának meredek emelkedése is - ezek az adatok azonban 2022 első két hónapjában meglehetősen bezuhantak. A visszaesés mögött több indok is húzódhat.

Megzuhant a kiadott engedélyek száma

Ugyan az ablakon kinézve ezt még csak elszórtan látjuk, azonban bizony egyre inkább a nyakunkon van a nyári szezon. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy kezdenek előkerülni a szokásos nyári témák a közbeszédben: miért ilyen drága a lángos, Horvátország az olcsóbb vagy a Balaton, miért nem lehet értelmes áron nyaralót venni?

Előbbi kettőt meghagyjuk másnak megfejtésre, a nyaralók árain érdemes viszont elidőzni, ugyanis érdekes számokat közölt még a hónap elején a KSH a kiadott építési engedélyek kapcsán:

a KSH adatai szerint idén januárban és februárban is két éve nem látott alacsony szinten volt az üdülőépületekre kiadott építési engedélyek száma.

Mint ahogy az a fenti grafikonon is látható, az elmúlt két év trendjeihez mérten jelentős visszaesést láthatunk az üdülőépületekre kiadott építési engedélyek számában - még akkor is, ha belátjuk, korábban is voltak már átmeneti visszaesések, azonban ekkorák nem igazán. A januárban kiadott 31 építési engedély 61%-os zuhanást jelent decemberhez képest, ekkora zuhanást pedig az adatsor kezdete óta nem láttunk. Plusz adalék, hogy korábbi hasonló mértékű havi visszaesést (58% körül) sosem követte további zuhanás, azonban idén februárban is tovább csökkent a kiadott engedélyek száma (26-ra).

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy itt üdülőépületekről beszélünk, nem üdülőegységekről, egy épületben ugyanis több egység is lehet (például egy 30 lakásos társasház esetén). Ezt figyelembe véve meglehet, hogy a kevés épületre kiadott engedély több lakást is tartalmaz, azonban az elmúlt pár év egy épületre jutó lakások arányaiban túl nagy kilengések nem figyelhetőek meg.

Mi állhat a háttérben?

Az üdülőépületekre kiadott építési engedélyek visszaesése mögött több indok is húzódhat. Egyfelől minden bizonnyal egyre csak fogy a beépíthető területek száma (az üdülők nagy részét a vízpartokhoz közel, a Balatonnál és a Velencei-tónál építik, ahol viszonylag nagy a természetvédelmi területek aránya, illetve a helyi közösségek is ágálnak a nagyobb beépítésekkel szemben). Felmerülhet továbbá indokként, hogy a nyaralókat egyre inkább családi házként építik és nem üdülőként (ahogy a KSH is külön veszi őket), azonban a családi házak építése például a Balatonnál nem új keletű jelenség, a pandémia során kezdett el felfutni.

Másfelől könnyen lehet, hogy az építkezések elszálló költségei - legyen szó brutálisan dráguló alapanyagokról vagy a továbbra is kiugró munkaerő-költségről - elkezdték utolérni az emberek pénztárcáját. Az imént említett tényezők már tavaly is rányomták a bélyegüket az építőiparra, de 2022-re több minden is megváltozott.

Egyrészt tavaly még nem volt ilyen kiugró az infláció, ami azt jelentette, hogy az embereknek több pénze volt építkezni, másfelől az egyre feljebb kúszó kamatok is hétről hétre drágábbá teszik az építkezések megkezdését. Mindezekhez hozzájön, hogy tavalyhoz képest sokkal borúsabbak a makrogazdasági kilátások is, ami (az emelkedő kamatkörnyezettel egyetemben) elsősorban a vállalkozókat riaszthatja el az új társasházak építésétől.

A kereslet is visszaesett, de az árak nem fognak

Mint ahogy azt a héten az OTP Ingatlanpont is megírta, a nyaralókat tekintve nem csak a kínálattal lehetnek gondok, de egyes helyeken a kereslet is visszaesett az év elején - ilyen például az elmúlt években töretlen népszerűségnek örvendő Balaton északi part is, vagy a Velencei-tó környéke.

A visszaeső kereslet azonban több okból kifolyólag sem fog idén árcsökkenést eredményezni. Ugyan a közlemény szerint a keresleti oldalon már idén bekövetkezhet egy akár jelentős csökkenés is az most még bőven meghaladja a kínálatot, így árcsökkentő hatása még nem lenne. Kínálati oldalról az építőipar akadozásai okozhatnak további drágulást, az alapanyagárak és a munkaerő költségeinek emelkedésén keresztül.

Az áremelkedést az év további részében tovább hajthatja a külföldi befektetők visszatérése is, miután a pandémiás korlátozások feloldása a tőke mozgását is megkönnyítik.

