Érdekes helyzetet teremtett a háború egy északkelet-magyarországi településen

Ahogy korábban a Portfolio is írt róla, az Európa és Kína közti kereskedelemi kapcsolat legnagyobb része jelenleg tengeri úton zajlik, azonban az Egy Övezet Egy Út logisztikai korridorjainak fejlesztése révén a következő évtizedekben a Kína és Európa közötti vasútforgalmi áruszállítás erősödhet, aminek részeként jelentős logisztikai fejlesztések zajlanak Záhonyban, de ez most a háború miatt komoly akadályokba ütközött.

A tervek szerint a záhonyi CELIZ projekt keretében egy modern vasúti konténer-átrakóállomás, vagonbuktató és egy konténerterminál kialakítása, vámszabad területek és olyan e-kereskedelemi európai raktárbázisok valósulnának meg, ahol nemcsak a tárolás, de a célállomásonként külön konténerben történő árurendezés és berakodás - komissiózás - és ezen konténerek vasúti továbbítása is megtörténhet. Ebben a pillanatban azonban ide csak Ukrajnából érkezhet áru, miután a vasút Oroszország felé vezető szakasza megsemmisült.

A célegyenesben fékezett tehát be a záhonyi térség logisztikai fejlesztését célzó CELIZ projekt.

Portfolio Property X 2022 Június 8-9-én jön a Portfolio Property X élménykonferencia, ahol a szakma mellett kiemelt szerepet kap a találkozás, a networking, az élmény és a hangulat. A további részletekért kattints!

Ukrajnából viszont a korábbiaktól eltérően gabonát is szállítanak Záhonyba, ami a fekete-tengeri kikötőkből jelenleg nem tud útnak indulni. Csomós Norbert, a záhonyi térség komplex fejlesztésén dolgozó CELIZ projekt vezetője a Világgazdaságnak elmondta, nemhogy Magyarország, de más európai országok sem rendelkeznek a búza átrakásához, tárolásához és továbbításához szükséges eszközökkel, még bérbe adhatókkal sem. Ennek kiépítése azonban kockázatos, mivel kedvező esetben akár fél éven belül is újraindulhat a fekete-tengeri kikötőkön keresztüli kivitel, ami feleslegessé tenné a frissen gyártott eszközöket és új létesítményeket.

Az viszont bizonyossá is vált, hogy Záhonyban elengedhetetlen a meglévő olaj-, gázolaj-, valamint egy pakuraátfejtő fejlesztése, modernizálása is, miután az Európai Unióból máris gázolajat küldenének Ukrajnába, várhatóan április utolsó hetében indul egy szerelvény Németországból. Ha már léteznének ezek a felújított átfejtők, Záhonyban most nem lennének ekkora kapacitásgondok.

Záhony szerepe összességében is nőni fog, hiszen Ukrajna az orosz kereskedelmi kapcsolatait egyre inkább európaira kívánja cserélni.

- mondta el a lapnak Csomós Norbert.

Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár úgy nyilatkozott, hogy bár a kormány egy másik nagy kelet-magyarországi projektről, a záhonyi térség komplex fejlesztéséről is döntött, melynek során a fókusz a hagyományos áru kezelésén lesz, a háború miatt azonban itt a megvalósítással egyelőre várni kell.

Az államtitkár szerint az új helyzethez tartósan is alkalmazkodni kell, a gabona akár pótolhatja a kieső konténerforgalmat, míg a távol-keleti konténerek fogadását célzó munka a háború után folytatódhat.

Véleménye szerint a piac átrendeződése miatt bizonyos pontokat újra kell gondolni, például az említett gabona kezelésére tárolókat kell építeni, és szükség lesz megfelelő számú gabonaszállító kocsira is, hiszen a meglévő flotta nem elégséges az ukrán export kezelésére.

Címlapkép forrása: MTI / Máthé Zoltán