Megvan a győztes pályázat - Így fog kinézni Budapest új főtere, a Városháza Park

Eredményt hirdetett a főváros vezetése a tavaly novemberben a Városháza Park megtervezésére kiírt pályázaton - számolt be róla az önkormányzat a pályázat hivatalos honlapján . A nyertes a Lépték-Terv Tájépítész Iroda pályaműve lett, melynek keretei között az eddigi parkolóból nyitott park lesz.

A Lépték-Terv Tájépítész Iroda tervei alapján újulhat meg a jelenleg parkolóként üzemelő terület a Városháza mögött. A Károly körúti ingatlanon Budapest új főterét akarja kialakítani a városvezetés.

Budapest 2019-ben megválasztott vezetése először átfogó stratégiát készített a Városháza tömb középtávú fejlesztésére, hogy összehangolja a Városháza épületét és környezetét érintő különböző projektelemeket, így a Városháza homlokzatának felújítását, a Városháza földszinti helységeinek megnyitását, a Budapest Galéria új kiállítóterének kialakítását és az egykori Merlin Színház épületének felújítását. Ennek a folyamatnak a következő lépéseként írták ki tavaly novemberben, a városháza-mizériára pontot téve a parkoló parkká való megújítását célzó tervpályázatot. A projekt három fő célt szolgál:

A Városháza Park legyen Budapest zöld főtere, ennek érdekében Budapest szívében 8 000 m2 új zöldfelület hoznak létre, hogy cselekedjenek a klímaváltozás ellen.

A “Nyitott Városháza” koncepció megvalósításával közelebb hoznák az emberekhez Városháza napi működését, Budapest új főterét a demokrácia és a társadalmi viták helyszínévé tennék. Helyet kapnak megemlékezések, társadalmi és politikai rendezvényeknek, a Városháza földszinti helyiségeit pedig kulturális, közösségi és ügyfélforgalmi célokra nyitják meg.

Az új park legyen a budapestiek találkozóhelye, ennek érdekében alkalmi rendezvények is lesznek a helyszínen. A Merlin színház felújításával és a Gerlóczy utcában megnyitó Budapest Galériával új kulturális központ jöhet létre.

A pályázatra összesen 19 pályamű érkezett, ezeket értékelte ki a színes összetételű bizottság, ahol a szakmai szervezetek mellett (Magyar Építész Kamara, a Budapesti Építészkamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége) az V. kerületi önkormányzat, a Miniszterelnökség és értelem szerűen a fővárosi önkormányzat delegáltjai ültek össze.

A nyertes pályamű bemutatása során Erő Zoltán főépítész elmondta, az a cél, hogy "megfordítsák" a Városháza orientációját, hogy "új eleje" legyen, és már el is kezdtek dolgozni azon, hogy milyen alaprajzi változtatasokat kell ehhez megtenni - számolt be az Építészfórum. Bardóczi Sándor főtájépítész kiemelte: a főváros az Erzsébet híd megépítésével elvesztette a főterét, és lényegében azóta is keresi azt.

Címlapkép forrása: varoshazapark.budapest.hu