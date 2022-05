Egészséges és zöld épületek: több iroda és bevásárlóközpont kapott új minősítést

A budapesti irodapiacon közel 180 000 négyzetméterrel nőtt a zöld minősítéssel rendelkező irodaterület 2021-ben (itt többféle minősítést is számba lehet venni, például a BREEAM, vagy LEED minősítéseket). Ez a tendencia folytatódott 2022-ben is, áprilisban is több irodaház, illetve bevásárlóközpont kapott új minősítést.

BREEAM In-USE Very Good minősítést kapott a Honvéd Center

A WING fejlesztésében megújult Honvéd Center mindkét épülete megszerezte a BREEAM In-Use Very Good fenntarthatósági minősítést. A Budapest belvárosában található irodaházak többek között energia- és vízhatékony gazdálkodásuk, valamint egészség- és jólétmegőrző karakterisztikáik miatt érdemelték ki a minősítést.

Az In-Use minősítések a már használatban lévő épületeket illetik meg, és lehetőséget adnak a befektetőknek, fejlesztőknek és tulajdonosoknak arra, hogy ingatlanjaikon alkalmazott fenntartható és környezettudatos megoldásokkal működtetett épületeiket független környezeti szempontok szerinti minősítési rendszerben értékeljék. A BREEAM In-Use fenntarthatóság alapú minősítési rendszere nyolc kategória szerint méri meglévő épületeknél, hogy milyen környezeti hatásuk van, illetve mekkora ökológiai lábnyomot hagynak maguk után működésükkel. A minősítési szempontok magukba foglalják többek között a víz- és energiagazdálkodás hatékonyságát, a hulladékgazdálkodási eljárások, a környezetkímélő megoldások és a helyi biodiverzitás támogatásának mértékét, illetve az épülethasználók jólétét, az egészségvédő szempontokat, valamint az épület állagmegóvását is.

A Skanska Nordic Light irodaházban található székhelye WELL Health & Safety minősítést kapott

A Nordic Light irodakomplexumban található Skanska magyarországi székhely WELL Health & Safety minősítést kapott. Ezt a tanúsítást magas szintű biztonsági paraméterekkel rendelkező, fertőzések kockázatát csökkentő és egészséges, biztonságos munkakörnyezetet kialakítását lehetővé tevő irodaterek kapják. A Skanska volt az első fejlesztő Európában, amely megkapta a WELL Health-Safety minősítést nyolc épületre Lengyelországban, Romániában és Csehországban. A vállalat most megszerezte a WELL Health & Safety tanúsítást a létesítményüzemeltetésére és kezelésre vonatkozóan a saját irodái számára a közép-kelet-európai országokban, ideértve a Skanska Nordic Light irodaházban található székhelyét is.

A WELL Health & Safety besorolás egy olyan, bizonyíték alapú és harmadik fél által ellenőrzött minősítés valamennyi épület- és tértípus számára, melynek célja, hogy támogassa a tulajdonosokat és üzemeltetőket abban, hogy biztonságosabb tereket hozzanak létre, készítsenek elő az irodákba visszatérő bérlőik, látogatóik és éríntettek számára a pandémia utáni környezetben.

kadálymentességi tanúsítványt kapott a Corvin Plaza és a Kaposvár Plaza

Akadálymentességi tanúsítványt kapott az Indotek Group Retail portfóliójába tartozó Corvin és Kaposvár Plaza is. A Budapest VIII. kerületében és a Kaposváron található bevásárlóközpontok az épített környezet akadálymentességét vizsgáló Access4you szempontrendszere szerint több speciális igényű érintetti csoport számára biztosítanak hozzáférhető környezetet. Az Access4you akadálymentességi auditorai 2021. szeptemberében végezték el a felmérést a Corvin Plázában, a tavaly ősszel felújított Kaposvár Plázában pedig idén februárban végeztek akadálymentességi vizsgálatot. Mindkét pláza akadálymentesnek bizonyult kerekesszékes és mozgássérült, idős és mozgásukban korlátozott, babakocsival közlekedő, és kognitív zavarral élő látogatók számára. Az itthon és külföldön összesen 38 bevásárlóközpontot működtető Indotek Group célja, hogy a jövőben további plazákat vonjanak be az Access4you tanúsításba, ezzel is hozzájárulva a befogadó környezet kialakításhoz és fejlesztéséhez.

Az Access4you minősítési rendszere azokat a helyszíneket tekinti akadálymentesnek, ahol az adott speciális igényű érintetti csoport számára szabad a bejutás, a belső közlekedés, valamint a helyszín által nyújtott szolgáltatások akadálymentesen elérhetők és igénybe vehetők. Az Access4you által vizsgált területek között szerepel a megközelíthetőség, a bejárat, a külső és belső környezet, az ajtók, liftek és lépcsők, illetve a rámpák paraméterei, a berendezések sajátosságai, valamint az akadálymentes használatot támogató eszközök és szolgáltatások megléte.

Címlapkép: Getty Images