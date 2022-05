Építkezési láz tört ki a vidéki Magyarországon - Az elkészült otthonok száma viszont édeskevés

A átadott lakásszám nagyot csökkent, de az új építkezések virágoztak tavaly, legalábbis a vidéki lakáspiac legtöbb megyéjében. Bár így is van olyan megyénk, ahol 100 darab új lakás vagy családi ház sem tudott egy év leforgása alatt felépülni, de a legtöbb helyen ezt a határt azért megugrották az építtetők. Megnéztük, hogy a magyar megyék hogyan állnak a lakásállomány megújulásával, illetve, hogy mennyien vágtak bele tavaly új építkezésbe.

A lakásépítésekkel foglalkozó utóbbi cikkeinkben egyrészt a vidéki új otthonok állományának tragikusan lassú megújulását mutattuk be. A KSH 2021 első három negyedévére vonatkozó számaiból az derült ki, hogy némely megyében (nem település, hanem egy egész megye) még a 20 darabot sem érte el a 9 hónap alatt átadott új otthonok száma:

Másrészt azt is bemutattuk a legfrissebb, egész 2021. évi adatokból, hogy vidéken már számottevően is visszaesett az építések száma tavaly, köszönhetően többek között a vírushelyzetből adódó bizonytalanságnak, a fizikai akadályoknak és az építési kedv visszaesésének. Ezek a hatások még 2020-ban érték el a vidéki piacot, az építkezések egy-két éves átfutási ideje miatt viszont mostanra tudott lecsapódni a kevesebb házépítés a statisztikákban. A fővárosban bár tavaly még növekedni tudtak - 11 százalékkal - az átadások, mivel egy nagyobb lakásfejlesztési projekt elkészülési ideje (Budapesten közel 90%-ban ilyen fejlesztések vannak) inkább két év, mint egy. Ez azonban azt is jelenti, hogy erre az évre várható a lakásépítési statisztikák romlása, vagyis a 2020-as bizonytalansági tényezők hatása.

A fenti cikkben Budapest helyzetére részletesebben is kitértünk, így most az egyes megyéket vesszük sorra. Országosan tavaly mintegy 20 ezer lakás készült el, ebből nem budapesti körülbelül 13 ezer volt. Az egyértelmű, hogy a lakásépítések vidéken visszaestek:

A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN AZ ELŐZŐ ÉVI MAGAS BÁZISNÁL 47%, A TÖBBI VÁROSBAN 33%, A KÖZSÉGEKBEN 45%-KAL KEVESEBB OTTHON ÉPÜLT 2021-BEN.

Budapesten és mindössze 3 megyében (Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna) tudott emelkedni az elkészült új otthonok száma, minden további megyében viszont már kevesebb lakóingatlan készült el.

Az egyes megyéken külön megvizsgálva a visszaesés mellett egy pozitívumról is beszámolhatunk. Az első 9 hónapban ugyan voltak olyan megyék ahol az 50-et sem érte el az új lakásszám, év végére több befejezett építkezés került be a statisztikákba, így csupán Nógrád megyére volt igaz, hogy nem érte el a 100-at a 2021-ben átadott új lakóingatlanok száma.

Pest és Győr-Moson-Sopron megye tud csak ezer feletti új lakásszámot garantálni

Két megye van, ahol legalább az ezret meghaladja az új építések száma, Pest megyében tavaly 4 ezernél több használatbavételi engedélyt adtak ki, míg Győr-Moson-Sopron megyében több mint 1800-at. Utóbbinál azonban érdemes hozzátenni, hogy a 2020-as átadások feleződtek tavaly, itt volt az egyik legdrasztikusabb visszaesés.

Pest megyében is kevesebb új otthon készült el 2021-ben: 32%-kal (országosan 29%-kal) visszaesett az épített lakások száma az előző évi magas bázishoz képest, elsősorban a családiház-építések csökkenése fordította a megyei lakásépítési piacot negatív irányba. Az itteni folyamatoknak meghatározó szerepük volt hazánk lakásépítési piacának szűkülésében. Az építési típusokat nézve, a családi házak továbbra is nagy arányt - mintegy 82%-ot - tettek ki az új állományban.

Mielőtt azonban elkezdenénk temetni Pest megyét, az új egyszerű bejelentésekre és építési engedélyek számára is érdemes vetni egy pillantást. 2020-ban ugyan kevesebb építkezés indult el érthető okokból, a 2021-es évben viszont az agglomeráció lett a nagy kedvenc, és építési láz tört ki a megyében. A home office-szal összefüggő kivándorlási hullám, valamint a zöld hitel is segített ebben. Így:

2021 februárjában megfordult a megyében a lakásépítési kedv 2019-ben kezdődött csökkenése, a 2021-ben kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 49%-kal meghaladta az előző évi alacsony bázist.

2014 óta először a Pest megyében építendő lakások száma (7,7 ezer) meghaladta a fővárosit (5,5 ezer). Utoljára 2008-ban volt ennél érdemben magasabb szinten a Pest megyében tervezett lakások száma. A győri megyében az új építkezések száma 2,1 ezer volt, ami 16%-os növekedésnek felel meg 2020-hoz képest.

Lakosságszám alapján Somogy megye is jól teljesített

Országosan tízezer lakosra nagyjából 20 új építésű lakás jutott, Budapesten a legtöbb (41). A fent bemutatott két megyén kívül, csupán Somogy volt az, ahol a lakásépítések intenzitása (a már megépültekre vonatkozóan) éppen meg tudta haladta az országos átlagot.

Kép forrása: KSH

Somogy megyében - a győri területhez hasonlóan - 54%-kal visszaesett az épített lakások száma 2021-ben, az erős csökkenés hátterében elsősorban a siófoki lakásberuházások nagy részének 2020-as befejeződése állt. Pest megyéhez hasonlóan viszont, itt is sokkal többen vágtak bele tavaly az építkezésbe, 2,3 ezer engedélyt adtak ki, ami 2,5-szeresére növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Utoljára 2003-ban volt ennél magasabb szinten Somogyban a tervezett lakások száma.

Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Vas megyék voltak azok, ahol az épített lakások száma (400-800 között szóródott megyénként 2021-ben) a legnagyobb, legalább 50, de néhol 60%-ot is meghaladó mértékben csökkentek 2020-hoz képest. Hajdú-Bihar megyében összesen 791 lakást vettek használatba, ez 61%-kal kevesebb a tavalyelőttinél. Építési forma szerint a lakások 60%-át családi házas formában, 36%-át többszintes, többlakásos épületben adták át. A megyei szintű csökkenés alapvetően az előbbi két építési formánál, illetve a lakóparki lakásoknál regisztrált visszaesésből adódott. Bács-Kiskun megyében a közel 50%-os visszaesés a családi házak építése alapozta meg, az előző évinél 68%-kal kevesebb ilyen otthon épült, míg a többlakásos épületek száma növekedett. Csongrád-Csanád és Vas megyékre hasonló - 50% körüli - csökkenés volt jellemző a megépített lakóingatlanok számában, míg a 2021-ben kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 37% és 46%-kal nőtt.

Három megye, ahol tudott emelkedni az elkészült új otthonok száma

Az alacsony elkészült lakásszámot Budapesten kívül három megye tudta megcáfolni: Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna. Ezeken a területeken rendre 26%-kal (745 darab), 37%-kal (357 darab) és 27%kal (118) több lakás készült el. Tolna megye esetében érdemes hozzátenni, hogy a kifejezetten alacsony, 118 darab új otthonnal a megyei rangsorban az utolsó előtti, így a 27%-os növekedés lényegében 25 új lakást takar csupán.

Kép forrása: KSH

Fejér megyében a településtípusok hasonló arányt vettek ki az állomány megújulásából, az új lakóépületek 40%-a községekben, a fennmaradó rész pedig közel fele-fele arányban a megyeszékhelyen és a városokban épült. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakáspiac élénkülését a városokban (elsősorban a megyeszékhelyen) kivitelezett lakásberuházások okozták, a községekben csökkent az építési kedv.

A fennmaradó megyékről néhány érdekes adat

Veszprém megye: Az 520 új lakásnak 63–37%-os arányban természetes személyek, illetve vállalkozások voltak az építtetői, az előbbi körnél csökkent erőteljesebben az építési aktivitás. Az építkezési kedv pedig 2021-re sem ért oda ebbe a megyébe, a többi területtel ellentétben itt csupán 8%-kal több építési bejelentés volt (1,2 ezer).

Az 520 új lakásnak 63–37%-os arányban természetes személyek, illetve vállalkozások voltak az építtetői, az előbbi körnél csökkent erőteljesebben az építési aktivitás. Az építkezési kedv pedig 2021-re sem ért oda ebbe a megyébe, a többi területtel ellentétben itt csupán 8%-kal több építési bejelentés volt (1,2 ezer). Zala megyében (409 új otthon) az előző évinél közel kétszer annyi lakóingatlant vettek használatba többszintes, többlakásos épületben, a többi építési formánál ugyanakkor erőteljes visszaesést regisztráltak. Emiatt az új lakások átlagos alapterülete az előző évi 122-ről 99 m²-re csökkent, ami az országos átlagot (91 m²) valamivel meghaladta.

(409 új otthon) az előző évinél közel kétszer annyi lakóingatlant vettek használatba többszintes, többlakásos épületben, a többi építési formánál ugyanakkor erőteljes visszaesést regisztráltak. Emiatt az új lakások átlagos alapterülete az előző évi 122-ről 99 m²-re csökkent, ami az országos átlagot (91 m²) valamivel meghaladta. Szabolcs-Szatmár-Bereg területén (401 új otthon) ugyanolyan nagy - 61%-os visszaesés volt az átadott lakásszámban 2020 és 2021 között, mint Hajdú-Bihar megyében.

(401 új otthon) ugyanolyan nagy - 61%-os visszaesés volt az átadott lakásszámban 2020 és 2021 között, mint Hajdú-Bihar megyében. Békés megye a sor végén szerepel a mindössze 158 átadott lakásával, ezek 64%-át kisebb városokban, 34%-át a megyeszékhelyen építették meg, a községben mindössze 3 lakás épült az egész 2021-es év alatt.

a sor végén szerepel a mindössze 158 átadott lakásával, ezek 64%-át kisebb városokban, 34%-át a megyeszékhelyen építették meg, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Komárom-Esztergom megyék mindegyikére igaz, hogy a természetes személyeknél regisztrált visszaesésnek volt döntő szerepe a megyei szintű csökkenésben, amit a vállalkozásoknál megfigyelt élénkülés csak némileg tudott ellensúlyozni. Mind a négy megyében növekedett viszont a lakásépítési kedv tavaly, 34-80%-kal több építkezés indult el.

Nógrád megye népességarányosan, és a lakásszámok abszolút értékét tekintve is az utolsó a rangsorban.

2021-ben az előző évi 86-ról 49-re esett vissza az épített lakások száma.

A 49 lakásból 29-et községekben, 16-ot kisebb városokban vettek át, míg Salgótarjánban mindössze 4 új lakás készült el tavaly. Az épített lakások tízezer lakosra jutó száma (2,6) a megyék közül itt volt a legalacsonyabb. 39 lakásnak természetes személy, 10-nek vállalkozás volt az építtetője. 40 lakást családi házas formában, 9-et többszintes, többlakásos épületben adtak át. Átlagos alapterületük (133 m²) a megyék közül a legnagyobb, az országos átlag (91 m²) közel másfélszerese volt. A 49 lakásból 24 épült 4 vagy annál több szobával. A jövőre nézve pozitív változás, hogy a 2021-ben kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma (137) az előző évi másfélszeresére emelkedett. Így 2022-ben elképzelhető, hogy közelebb esik majd a 100-hoz az elkészült lakásszám.

Kép forrása: KSH

Mi lesz 2022, 2023-ban?

A 2021-ben kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján országosan közel 30 ezer új lakás építését tervezték, az előző évi alacsony bázisnál 33%-kal többet. Így ebben, illetve a következő évben a használatbavételi engedélyek száma is erősebb lehet vidéken. Az erőteljesen dráguló építőipari anyagok, illetve a bizonytalansági tényezők persze alááshatnak az építési kedvnek, így arra is lehet számítani, hogy tovább elhúzódó, szándékosan csúsztatott építkezésekkel találkozunk majd. Az értékesítésre szánt lakásoknál a fejlesztők érdeke, hogy ha visszaeső keresletet érzékelnek, akkor lasabban értékesítsék a lakásaikat, nehogy árcsökkenéshez vezessen a keresletet meghaladó kínálat. Míg a magáncélra épített házak esetében, leginkább a gyorsan változó árak, és így az előre megtervezhetetlen költségek miatt fordulhat elő, hogy később készül csak el a lakóingatlan.

2021-ben a főváros és vidék viszonylatában a lakásépítések számával ellentétesen alakult az építési engedélyeké: utóbbiaké Budapesten még az egy évvel korábbi alacsony bázishoz mérten is csökkent, vidéken azonban jelentősen nőtt.

Az élénkülésben a nem megyei jogú városok szerepe volt a legnagyobb, ezeken a településeken utoljára 2018-ban volt ehhez hasonló szinten az építési hajlandóság. Minden megyében növekedést regisztráltak, közülük Pest és Somogy megye járult hozzá leginkább a kedvező folyamatokhoz.

