Jó, hogy sok új lakás épül, de van egy dolog, amire sokkal jobban kellene figyelni

Az újbudai - főként kelenföldi - Duna-parti területen kiterjedt barnamezős terület található, ami a kerület jó elhelyezkedése miatt különösen vonzó az ingatlanfejlesztők körében. A fejlesztések volumenét látva azonban a KörTér – Környezettudatosak Tere Újbudán nevű szervezet aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új beköltözők számát nem követik az infrastrukturális fejlesztések.

Már eddig is számos irodaház- és lakóparkfejlesztés valósult meg Újbudán, a most zajló beruházások eredményeként azonban további 15-20 ezer ember költözhet be a kerületbe. A problémát nem is ez jelenti, hanem az, hogy nem hoznak létre elegendő új óvodai-, iskolai férőhelyeket, orvosi rendelőket, közparkokat és a közösségi közlekedés fejlesztése is nagyon lassan halad - mutatott rá a KörTér nevű szervezet, ami a rozsdaövezeti kijelölések miatt is aggodalmát fejezte ki.

A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölése ugyanis automatikusan kiemelt kormányzati beruházást jelent, amelyből csak az elmúlt hetekben 10 új kérelem futott be az önkormányzathoz. Kiemelt kormányzati beruházásból egyébként jelenleg 10 található a kerületben, melyek közé az alábbi, többségében nem lakásfejlesztések tartoznak:

Budapart,

Citadella,

Gellért-hegyi sikló,

Galvani híd,

Déli körvasút,

Dél-Budai Centrumkórház,

Vaba Apartments,

BCE Ménesi úti campus,

BME Innovációs Központ,

Budapest-Varsó vasút

Az újabb 10 kérelem legnagyobb része a Fehérvári út – Duna közötti barnamezős területre vonatkozik, így ezek megvalósítása esetén további 15-20 ezer ember költözhet be a kerületbe, másfélszeresére növelve Kelenföld-Albertfalva lakosságát.

Fontos megjegyezni, hogy az 1980-as évek elején a XI. kerület lakosságszáma - a kisebb lakásállomány ellenére - a mostaninál közel 30 ezerrel magasabb volt, megközelítve a 180 ezer főt, ami annak volt köszönhető, hogy egy lakásban átlagosan többen éltek mint manapság. Akkoriban viszont negyedannyi autó közlekedett a főváros útjain, mint manapság, tehát a közlekedési infrastruktúrában ez nem jelentett problémát.

A szervezet szerint, ha a mostani beruházások megvalósulnak, krónikus óvodai-, iskolai férőhelyhiány, hosszú orvosi várólisták és elviselhetetlen dugók alakulnak ki. A zöldterületek már most is túlterheltek, Újbudán jelenleg 6 négyzetméter az egy főre jutó zöldterületi arány, ami jelentősen elmarad a WHO által ajánlott 9 négyzetmétertől. A tervezett fejlesztésekkel ez az arány akár 4 négyzetméter alá csökkenhet, még úgy is, hogy a kelenföldi Duna-parton most terveznek egy 10 hektáros Duna-parti sétányt. A sűrű beépítés emellett jelentősen növeli a hősziget hatást, a magas épületek akadályozzák az átszellőzést. Noha a rozsdaövezetek beépülésével a szervezet is egyetért, de a hogyannal már egyáltalán nem: véleményük szerint sokkal kisebb, lazább beépítésre lenne szükség Újbudán.

Címlapkép forrása: MTI / Jászai Csaba