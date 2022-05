Rég láttunk ilyet: újra leuralják a befektetők a hazai lakáspiacot

A hazai ingatlanpiacon az idei első negyedéves tranzakciós adatok alapján újra erőre kaptak a befektetési céllal vásárlók, akik minden hónapban a vevők több mint 40%-át tették ki, de januárban 54%-kal abszolút többségben voltak a budapesti ingatlanpiacon - 54%-os arányt korábban 2012 eleje óta csak egyszer, 2019 januárjában láttunk. A fővárosi ingatlanbefektetők átlagosan 50 millió forint feletti lakásokat vásároltak a fővárosban, amelyeknek mérete 50-60 négyzetméter között volt a Duna House statisztikái alapján. A bizonytalanabb gazdasági helyzetben tovább erősödhet az ingatlanbefektetések szerepe az ingatlanközvetítő vállalat szerint.

Az elmúlt három év budapesti ügyféladatait vizsgálva kiderül, hogy az ingatlanpiac legutóbbi csúcsidőszakában, 2019-ben voltak a legnagyobb súllyal jelen a piacon a befektetési céllal vásárlók, akiknek az aránya 2020-ban 10 százalékponttal, 30%-os arányra esett vissza a koronavírus okozta változások miatt. Ebben az időszakban a külföldi befektetők is jóval elmaradtak a sokéves átlagtól (mint ahogy azt a Portfolio is írta korábban, a KSH tavaly novemberi adatai szerint 2020-ban alig több, mint 5000 külföldi állampolgár vásárolt lakást hazánkban, ami körülbelül 37,5%-os visszaesést jelentett 2019-hez képest) és a magyar befektetők is megfontoltabban léptek új vásárlásokkal a piacra.

A tavalyi évi ingatlanpiaci visszarendeződés elsődlegesen az otthonteremtési lakásvásárlásokat hajtotta, így a fővárosi befektetők arányában csak tavaly év vége óta lehet érzékelni újra masszívan a jelenlétet.

Idén januárban arányuk beállította a 2019 januári 54%-os csúcsot, és a következő hónapokban is 40% felett maradt.

"A befektetői aktivitás tapasztalataink alapján jól mutatja az általános gazdasági környezet változását” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. "Jelen gazdasági helyzetben sokan keresik a biztosabb, reáleszközök nyújtotta lehetőségeket, így újra növekvő számban tapasztaljuk a befektetői jelenlétet a hazai ingatlanpiacon. A fővárosban jól mutatja ezt a márciusi vevői érdeklődések területi eloszlása. A belvárosi kerületek újra a legkedveltebb célpontokká váltak az érdeklődők között, az 5., 6. és 7. kerületet együttesen a fővárosi érdeklődők közel fele jelölte meg vásárlása lehetséges területeként".

A vidéki ingatlanpiaci befektetők súlya nem annyira jelentős, átlagosan 20-30% között mozog, de jelenlétük a koronavírusos időszakban is stabilabban megmaradt. 2021-ben pedig szinte folyamatos növekedés mellett többször átlépte a 30%-os arányt is, ez a magas szint pedig végig stabilizálódott az idei év első negyedévében (tartósan 30% fölött utoljára 2018 végén volt az arány). A vidéki befektetők számára kisebb a piacra lépési küszöb, átlagosan 26-30 millió forint között vásárolnak ingatlanokat, amely összegért a fővárosinál nagyobb alapterületű, átlagosan 60-70 nm-es ingatlanokba fektethetnek.

A befektetői aktivitás egyébként nem csak a lakáspiacon erősödik, de az ingatlanpiac többi szegemensében is növekedett a befektetői volumen tavalyhoz képest (még mindig messze elmaradva a járvány előtti csúcsévek sorától). Igaz, ezeket az alpiacokat (iroda, logisztika, kiskereskedelem) elsősorban intézményi befektetők uralják, a lakáspiacot inkább a lakossági befektetők. További hasonlóság, hogy a járványos időszakból kilábaló piacon a kereskedelmi ingatlanok esetén is a magyar befektetők dominálnak.

