Új szálloda létesül a bulinegyedben - Tíz éve bedeszkázott épület születik újjá

Több mint 10 éve áll már bedeszkázott ablakokkal a bulinegyed közepén a Király utca 36 szám alatti műemléki épület, melyet most a Király Hotel by Gozsdu Kft. újíthat fel háromcsillagos szállodaként és ifjúsági szállóként. A szálloda 60 szobát foglal magába, a diákszállás pedig 204 ágyat.

A tervek szerint a felújítás 2024 decemberéig fog tartani. A projekt építésztervezője a LAMRO-TERV, kivitelezője pedig a Projekt Builder Építőipari Kft. lesz.

Az épülő szálloda és diákszálló látványterve. Forrás: Lamro-Terv kft.

Az épületet 1998-ban nyilvánították védetté, az önkormányzat pedig már 1997-től próbált megválni tőle. Ez végül 20 éves huzavona után 2017-ben sikerült, majd 2018-ban az önkormányzat már ki is adta az engedélyt a szálloda és diákszálló építésére. A munkálatok csak most indulnak meg, miután a Király Hotel by Gozsdu Kft. több tulajdonosváltáson is átesett. A cég jelenleg a Triholding Group alá tartozik.

Címlapkép: MTI Fotó/Róka László