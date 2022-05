Mérföldekkel előttünk a román főváros az új lakások számában

Budapest, Bécs, Bukarest, Prága, Varsó. Öt hasonló méretű főváros, egymáshoz közeli országokban, az utóbbi években azonban a lakáspiacaik bizonyos szempontból eltérő utat jártak be egymástól, legalábbis ami az új építésű lakások számát és állományhoz viszonyított arányát illeti. A budapesti lakásfejlesztési boom-ot látva jogosan gondolhatnánk, hogy a magyar fővárosban épülő lakások száma nemcsak a vidéki városokhoz képest, de a közeli fővárosokkal összehasonlítva is kimagaslónak számít. Jobban megnézve a számokat viszont az látható, hogy Budapest a közeli fővárosokhoz képest még így is nagyon le van maradva.

A lakásépítések száma és a lakásállomány megújulásának sebessége több szempontból is fontos. Az új lakások egyrészt javítják a lakásállomány energiahatékonyságát, ami nemcsak a fenntarthatósági számokban, de a rezsiköltségekben is megjelenik, másrészt a gazdaság szempontjából az építőipar erősen hozzájárul az országban előállított bruttó hazai termék volumenéhez, több tízezer munkahelyet teremtve, miközben a modernebb lakásállomány a lakosság életminőségére is pozitív hatással van.

A korábbi évekhez képest néhány év alatt jelentősen megnőtt az évente átadott új lakások száma Magyarországon. Míg 2013-2015 között évente mindössze 7-8 ezer lakás épült fel országosan, addig 2020-ra már 28 ezer. A tavalyi évben ugyanakkor ismét 20 ezer alá csökkent az átadott új lakások száma, noha Budapesten kitartott az emelkedés, így 2021-ben a fővárosban több mint 7 ezer új lakást adtak át. Mindez persze még így is elmaradt a korábbi lakásépítési csúcsoktól, ami a rendszerváltás utáni időszakban a 2000-es évek elején, hosszabb időtávot nézve pedig az 1970-es években élte fénykorát.

Biztos, hogy jól teljesít Budapest?

Elsőre tehát azt látjuk, hogy a magyar fővárosban egyre több lakás épül, de ez sokkal inkább a vidéki Magyarország és a 2008-as válság utáni évek tragikus lakásépítési számainak köszönhető. A régiós számokat nézve már egyértelművé válik, hogy a többi főváros ebben a tekintetben nagyon elhúzott tőlünk.

Noha a 2010-es évek elején a vizsgált fővárosok mindegyikében volt valamekkora visszaesés, ez Budapesten kimagaslóan nagy volt. Az évente átadott kevesebb mint 2 ezer lakás azt jelentette akkor, hogy ha azon a szinten maradtak volna a számok, a teljes állomány megújulásához közel 500 év kellett volna. Most ennél jobb a helyzet, a tavalyi 7 ezer lakás alapján már nagyjából 130 év alatt megújulna a fővárosi állomány, vagyis az éves megújulási ráta 0,76 százalék körül mozog. Ennek mértéke az utóbbi években egyedül Prágában volt 1 alatt, Bukarestben és Bécsben 1,5-2, míg Varsóban a 2,5 százalékot közelíti a mutató.

Mennyi új lakásra van szükség?

Ahogy a fentiekben írtuk, az új építésű lakások hozzájárulnak az állomány megújulásához, a kérdés, hogy mi az ideális mennyiség. A varsói 2,5 százalékos megújulási ráta azt jelenti, hogy ilyen lakásépítési volumen mellett 40 év alatt a teljes mostani állomány lecserélődne, ami jelentős túlzásnak tűnik, látva azt, hogy a lakások tervezett élettartama bőven 40 év felett van. Bécsben szintén nincs ok az aggodalomra, miután 2020-ban 19 ezer lakás épült, ami megegyezik a 2021-ben Magyarország egész területén átadott új lakások számával. Az utóbbi években Bukarest is nagyon elhúzott, 2020-ban és 2021-ben is több mint 10 ezer átadással, jóllehet ott a lakásállomány mérete is indokolja a bővülést. Ezt a három várost Prága követi, ahol évek óta 1 százalék körül mozog a megújulási ráta, ami a használt állomány karbantartása mellett szintén egy fenntartható érték.

Egyedül Budapest az, ahol a fejlesztési volumen az utóbbi években jelentősen elmaradt a kívánatostól. Noha a mostani számok már itt is a javulás jeleit mutatják, az elmúlt évtized hiánya máig tettenérhető. Az állomány megfelelő karbantartása mellett nem is feltétlenül lenne kevés ez a 7 ezer új lakás, azonban ehhez sokkal átfogóbb felújítási programokra lenne szükség ahhoz, hogy a meglévő – nagy arányban – rossz állapotban lévő állomány hosszú távon is megfelelő életminőséget biztosíthasson.

Hány fő jut egy lakásra az egyes fővárosokban?

Nemcsak lakosságszámban, de - a lakásépítési volumenben látható eltérések ellenére - a lakásállomány méretében is vannak a vizsgált fővárosok között hasonlóságok. Varsóban, Bécsben és Budapesten is szinte ugyanannyi fő jut egy lakásra, miközben Bukarestben közel másfélszer annyi. A lakásépítéseknek tehát az említett három fővárosban sokkal inkább a lakásállomány megújulását kell szolgálnia, míg Bukarestben a tényleges bővülésnek is nagyobb tere van. Prága lakásállományáról nincsenek adataink, de feltételezzük, hogy ott is inkább a budapestihez és a varsóihoz hasonlóak az arányok. Összességében tehát a budapesti lakásásállomány mérete nem mondható kicsinek, de a mostani lakásépítési számokat bőven elbírják az igények, a régebbi épületek mielőbbi korszerűsítése pedig elengedhetetlen.

Címlapkép forrása: Getty Images