Hiába akarja a főváros hamarabb befejeztetni a 3-as metró felújítását, a háború itt is átírja a terveket

A járványos időszak megpróbáltatásait hátra hagyva most új kihívásokkal kell szembenéznie a metrófelújítást végző kivitelezőnek miután a főváros szeretné idő előtt befejezni a munkálatokat. Mint ismeretes, az M3-as metró felújítás alatt álló középső 9 állomásából 3-at májusban átadnak (a Klinikák, a Corvin-negyed és a Kálvin tér megállókat - hogy aztán egy hónap múlva újabb 8 hétre lezárják), a további 6 állomás (műszaki) átadásának határideje a szerződés szerint 2023 január 26. lenne - ezt a határidőt szeretné a főváros előrébb hozni, a Deák téri megállót pedig már idén év végén átadnák, ha lehet.

A hamarabbi átadás azonban jelentős akadályokba ütközik a háború hatásainak köszönhetően: "A határidő azért is kényes kérdés, mert az M3-as metró középső szakaszán vágányépítést végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. az elmúlt hetekben már jelezte a beruházó BKV-nak, hogy

az orosz–ukrán háború hatással lehet a munkavégzésre többek között a korábban Ukrajnából beszállított acélanyagok beszerzésének ellehetetlenülése, valamint a szállítási költségek növekedése miatt is

- mondta Bognár Árpád. Emellett az alapanyagárak is beláthatatlan mértékben emelkedhetnek a következő egy évben, nem is beszélve más anyagok ellátási problémáiról sem.

Az interjúból kiderül továbbá, hogy 2020-ban a felújítást végző kivitelezőnek nem csak a járvánnyal kellett megküzdenie, hanem a fővárossal is, miután a beruházó önkormányzat hosszú ideig nem tudott megállapodni a vágányfelújítást végző Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel egy árvita kapcsán. "Nyolc hónapon keresztül nem született kompromisszum. Élő szerződés hiányában a Főváros leállította a vágányépítési munkákat, ami az összes kapcsolódó feladat organizációját befolyásolta" - nyilatkozta az ügyvezető. A sok csúszás ellenére sikerült azonban a lehetőségeknek megfelelő mértékben kordában tartani a felújítás költségeit.

A Swietelsky-t egyébként nem csak a metrófelújítás során érik kellemetlen meglepetések az ukrán válság kapcsán - más építkezéseken is hatalmas drágulásokat tapasztalnak már most is. Az egyik építkezésükön például csak a betonacél árának emelkedése 300 millió forint többletköltséget jelentett, ami el is vitte a nyereséget az adott projekten. Egy másik projektet pedig, ami most lépett volna a kivitelezési szakaszba, teljesen leállítottak a következő két évben várható további költségemelkedések miatt.

A nagy bizonytalanság miatt több esetben is feltételes szerződéseket kellett kötniük, amik csak akkor lépnek életbe, ha megindul a finanszírozás. Emiatt azonban a projektek hónapokkal később indulhatnak csak el, ami alatt további jelentős árváltozások történhetnek.

Az építőipar drámai helyzetéről a Portfolio Építőipar 2022 konferenciáján is hosszasan értekeztek hosszasan a szakértők - egyesek elmondása szerint már a havi árváltozásoknak is örülni kell ilyen áremelkedési tempó mellett.

Címlapkép: BKK