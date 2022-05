Közeledik a lakáspiaci fordulat? - Még kitart a brutális áremelkedés, de hamarosan alábbhagyhat a lendület

Portfolio 2022. május 05. 14:03

Ahogy a tavalyi év többi negyedévében, folytatódott 2021 legvégén is a hazai lakásárak menetelése. Az éves árváltozás még magasabb is volt mint az év többi részében, a negyedévek közötti áremelkedés viszont enyhülni látszott - a következő negyedévben (2022 első három hónapjában) akár már a stagnálást is elérhetik a számok, de szigorúan csak a negyedévek közötti összehasonlításban. A tegnapi MNB lakásár-statisztikák után, most a KSH adta ki a legfrissebb számait: a IV. negyedévben a lakásárak több mint ötödével magasabbak voltak az előző év azonos időszakának szintjénél, és meghaladták a 2015. évi kétszeresét.