Nem aggódik a háború hatásai miatt a régiós ingatlanórás - Még a nyugati tőke sem fordul el a térség felől

Nem kell attól tartani, hogy a nyugati tőke elfordulna a kelet-közép-európai régiótól pusztán az Ukrajnában zajló háború miatt. "Még nem látjuk, hogy ez megtörténne. A befektetési piac továbbra is erős marad, így van érdeklődés az eszközök iránt. Néhány hetes késések is előfordulhatnak ugyan, de a helyzet még túl új ahhoz, hogy bármilyen következtetést le lehessen vonni" - kezdte Fekete Zoltán.

Az új beruházási aktivitás kapcsán elmondta, hogy ugyan annak ellenére, hogy az egész régióban magas az inflációs és a kamatkörnyezet, a GTC továbbra is tervez beruházásokat. "Mind a hat országban, ahol aktívak vagyunk, széles portfólióval rendelkezünk a lehetséges fejlesztésekből. Ez lehetőséget ad arra, hogy olyan projektek közül válasszunk, amelyek jó fundamentumokkal rendelkeznek, így jó jövedelmezőséget jósolhatunk belőlük" - mondta. Lengyelországban például nem kezdenek új projektbe, azonban Belgrádban például 17 000 négyzetméteres irodaházat terveznek, Bukarestben pedig egy irodai projektet alakítanak át úgy, hogy az kiadásra való lakásokat is tartalmazzon (miután erős lakhatási keresletet érzékeltek a városban) - hasonló projektjük Budapesten is van.

A bukaresti lakásprojekt kapcsán egy kérdésre válaszolva ugyanakkor kiemelte, hogy nem terveznek komolyabb beruházásokat a lakáspiacon, a fő eszköz továbbra is az iroda marad - azonban, ha látnak egy jó lehetőséget, az elől nem fognak elzárkózni.

Az interjúból kiderül továbbá, hogy visszapattanást érzékelnek a kiskereskedelmi piacon, noha a boltok látogatóinak száma továbbra is elmarad a 2019-es adatoktól.

Az irodapiaci portfolio kapcsán kiemelte, hogy a járvány elhagyásával már látható, hogy továbbra is lesz kereslet az irodákra - esetükben továbbra is magasan maradt a bérbeadottság szintje, tavaly pedig minden piacit figyelembe véve 117 000 négyzetméternyi irodaterületet adtak ki sikeresen. "Azt látjuk, hogy a bérlők elkezdtek visszaköltözni az irodákba. Egyes helyeken szinte teljesen visszatértek, máshol még gondolkodnak valami rugalmasabb megoldáson, de az biztos, hogy szükség van irodahelyiségre. Ezek alapján egészen biztos vagyok benne, hogy a bérlőknek továbbra is szüksége lesz az irodákra" - húzta alá.

A következő 12 hónap kihívásairól úgy nyilatkozott, hogy szerinte most az a legfontosabb, hogy meg tudják tartani a jelenlegi bérlőiket, de az újak bevonzása hasonlóan fontos szempont - ugyanakkor ők is látják, hogy nagyon lelassult a döntéshozatal a cégeknél, aminek az Orosz-Ukrán háború sem segít. "Fejlesztési oldalon továbbra is szelektíven és konzervatív alapon vizsgáljuk a lehetőségeket - nem lesz semmi spekulatív beruházás". Az emelkedő kamatkörnyezet kapcsán kiemelte, hogy a hiteleik 94%-a fix kamatozású, így ez a probléma nem igazán aggasztja őket.

