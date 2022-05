Brutális lakásárakkal találkozhatunk a Balatonnál is - Háromszorosukra lőttek ki az árak az elmúlt években

Portfolio 2022. május 06. 13:46

Balatonfüreden és környékén kérték átlagosan a legtöbbet a használt lakásokért a Balaton környékén tavaly, négyzetméterenként átlagosan csaknem 640 ezer forintot, és a használt lakásokra jellemző árszint is itt volt a legmagasabb, majdnem 50 millió forint, derült ki a Takarék Indexből, a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarék Jelzálogbank kutatásából. A 2015 óta tartó ingatlanár-növekedés 90-200 százalékos volt a tó környékén, amiből a használt lakások is jócskán kivették a részüket. Az átlagos négyzetméter- és lakásárak között azonban több mint háromszoros, de akár csaknem ötszörös különbségek is előfordulnak járásonként és településenként mind a használt, mind az új építésű lakóingatlanoknál. Jelentős, 25-60 százalék közötti a vízpart prémiuma. A takarékbank balatoni ingatlanpiacot elemző anyagából elsőként a használt lakásokat vesszük górcső alá.