Megvan a 35 évre szóló autópálya-koncesszió nyertese!

Csiki Gergely 2022. május 06. 08:56

Megkötötte a 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést a kormány, az eljárás végéhez értünk, minden formai követelmény teljesült - jelentette be egy pénteki sajtóbeszélgetésen Rogán Antal koncesszióért felelős miniszter. A közbeszerzési értesítőben meg is jelent a döntés. A három pályázó közül a magyar magántőkealapok által szervezett pályázat nyert, ezek Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthetők. A beszélgetésen az is kiderült: a Koncessziós Tanács javasolja a kormánynak a meglévő, M5-ös és M6-os autópályára vonatkozó koncessziós szerződések felülvizsgálatát, mert az nem előnyös a magyar állam számára és a külföldi tulajdonú cégek jelentős többlet nyereségre tettek szert. A hazai szereplők a ma bejelentett döntés nyomán erősebbek lesznek, de a verseny megmarad a tárcavezető szerint. Rogán Antal arról is beszélt, hogy a kormány a budapesti repülőtér visszavásárlásáról nem tett le, de ez most nem aktuális kérdés.