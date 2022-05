Ráncfelvarrás a Határ útnál: felújítják a metrómegálló aluljáróját

A BKK az M3-as metró felújításához kapcsolódóan, annak kiegészítéseként korszerűsíti a gyalogos-aluljárót a Határ út metróállomásnál - írta közleményében a társaság. A várhatóan másfél évig tartó beruházás keretei közt:

megújul a burkolat a járófelületen és az oldalfalakon;

világosabb lesz az aluljáró a fényforrások cseréjével;

új térfigyelő és tűzjelző rendszert, valamint az M3-as metróvonal rendszerébe illesztett segélykérő és kamerás megfigyelő berendezéseket telepítenek a biztonság fokozásáért;

felvonók épülnek a felszín és az aluljárószint között, így a metróállomás peronjai akadálymentesen elérhetővé válnak;

átépítik a meglévő lépcsőket;

megújul az utastájékoztatás az utasforgalmi terekben;

új, akadálymentes nyilvános mosdót létesítenek, valamint

egységes arculatú üzlethelyiségeket alakítanak ki.

A BKK állítása szerint az aluljáró üzemi terében zajló bontási munkák egyelőre nem érintik a gyalogosforgalmat, illetve a metrók is zavartalanul járnak majd tovább. A munkákat a STRABAG Generálépítő Kft. végzi el, az aluljárót tartalékkeret nélkül nettó 2,098 milliárd forintos szerződéses értéken újítja fel.

A felújított Határ úti aluljáró látványterve. Forrás: Karácsony Gergely Facebook oldala

"A fővárosi közgyűlés február végén határozott arról, hogy saját forrásból felújítja az aluljárót. Egy sokkal világosabb, szebb és akadálymentesebb átkelőt kaphatnak így a budapestiek" - mondta a felújítás kapcsán közzétett videójában Karácsony Gergely.

A Határ úti aluljáró felszíni látványterve. Forrás: Karácsony Gergely Facebook oldala.

Hozzátette, a főváros ennek kapcsán arról is döntött, hogy felújítják a Határ úti megállóba érkező 50-es villamos pályáját is, hogy később ezen a vonalon is alacsony padlós járművek közlekedhessenek. Az ehhez szükséges beruházások egy részét már elkezdték, néhány megállót már fel is újítottak.

Címlapkép forrása: Karácsony Gergely Facebook oldala