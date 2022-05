Válságra számítanak az építőipari szakemberek

Borúlátók a szakemberek az építőiparban, 95 százalékuk számít válságra, 83 százalékuk még idén – derül a Mapei Kft. 150 építőipari szakember körében végzett gyorsfelméréséből. A vállalat szerint bár láthatók lassulásra utaló jelek, azokat sikeresen enyhítik a lakásfelújítási és otthonteremtési támogatások, legalábbis december 31-ig.

A fentiekhez hasonló véleményen voltak sokan a Portfolio Építőipar 2022 konferenciáján is, ahol ugyancsak többen pesszimistán álltak az ágazat jövőjéhez. Bár világgazdasági szintű lefagyás nem várható, de lendületvesztésre, az ágazat valamekkora visszaesésére mindenképpen számítani kell. A mostani körülmények fennmaradásával a lakáspiac is nagyon le fog lassulni, köszönhetően annak, hogy a termékek árazása extrém méreteket öltött. Mindezt az állam támogatásával lehetne enyhíteni, vagyis megakadályozni azt, hogy az iparágban még erősebb lassulás következzen be - fogalmaztak a konferencián a szakértők.

A Mapei által megkérdezett szakemberek 45 százaléka szerint már most érezni a válság hatását, míg további 38 százalék szerint fél éven belül, 10 százalékuk szerint pedig jövőre éri el a recesszió hazánkat.

A válság hatására várhatóan lassul az építőipar a szakemberek 18 százaléka szerint. 46 százalékuk gondolja úgy, hogy ennek hatására a lakosság a felújítások elhalasztása mellett dönt, 14 százalékuk az építőanyagárak emelkedésére, 7 százalék anyaghiányra számít.

A saját munkájukra nézve, a megrendelések visszaesésére a szakemberek 69 százaléka számít, további 7 százalékuk a munkadíjak csökkenésétől, valamint a megrendelők árérzékenyebbé válásától tart. Mindössze a válaszadók 22 százaléka szerint az esetleges válság nem fogja a munkáját érinteni.

A válaszadó szakemberek 37 százaléka úgy gondolja tehetetlen, nem tud felkészülni az esetleges válságra, 20 százalék tartalékol, 7 százalék pedig árukészlet vásárlásába fektet. A lehető legtöbb munka vállalásával a szakemberek 25 százaléka készül a nehezebb időkre.

Címlapkép forrása: Getty Images