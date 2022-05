Fenntarthatóság: A késedelem halált jelent, de nem kell visszaköltöznünk a barlangokba

"A késedelem halált jelent" - idézte Ürge-Vorsatz Diána az ENSZ főtitkárát az IPCC hatodik éves kiadványa kapcsán a HuGBC Green Future Conference 2022 rendezvényén tartott előadásában. Ez mindazonáltal nem is azt jelenti, hogy mindent fel kéne áldozunk a fenntarthatóság oltárán, "nem kell visszaköltöznünk a barlangokba"- hangzott el, cselekedni azonban minél hamarabb kell. A konferencián hangsúlyos szerepet kapott továbbá az EU fenntarthatósági taxonómiája is és hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, mit az ingatlanpiacon.

Nem kell visszaköltöznünk a barlangokba

"Az ENSZ főtitkára szerint az IPCC hatodik éves tanulmánya valóságos vörös vonal kell, hogy legyen az emberiség számára. És valóban, hiszen a kiadvány adataiból többek közt kiderül, hogy a föld átlaghőmérséklete 125 000 éve nem volt ilyen magas, az óceán vizeinek savassága pedig 2 millió éve nem öltött ilyen mértékeket” – kezdte előadását Ürge-Vorsatz Diána fizikus, az IPCC – ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, III. munkacsoportjnak alelnöke, a HuGBC alapítója.

A késedelem halált jelent

– idézte újfent az ENSZ főtitkárát, ahogy rátért az épített környezet felelősségére. „Az ember által előidézett globális felmelegedés egy meghatározott szintre való korlátozásához zéró co2 kibocsátás szükséges – fontos, hogy az egy meghatározott szint bárhol lehet, a kérdés csak az, hogy hol állunk meg.

A nettó nulla ugyanakkor nem azt jelenti, hogy vissza kell költöznünk a barlangokba,

hiszen a nulla energiafelhasználású épületek minden éghajlati övezetben, minden épülettípus esetén megvalósíthatóak – ez új és felújított épületekre egyaránt vonatkozik” – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy az épületek esetén globálisan akár 2050-re is elérhetjük a nulla kibocsátást, azonban ehhez már ebben az évtizedben el kell kezdeni cselekedni. Kiemelte továbbá, hogy egyre nagyobb a szkepticizmus a szén-dioxid kompenzáció hatékonyságát illetően, ahogy egyre több klímatudós állítja, "a nettó nulla egy veszélyes csapda” – a cél a teljes, bruttó zéró kell, hogy legyen.

Zárásként egy saját tapasztalatot is megosztott, miszerint a passzív házak létrehozása a műemléki épületek felújítása esetén is lehetséges, ahogy azt Bécsben az új CEU kampusz esetén is megcsinálták – ráadásul még olcsóbb is volt így a felújítás, mint a hagyományos lett volna.

Sustainable World 2022 Szeptember 6-án rendezzük meg a Portfolio fenntarthatósági konferenciáját. A Sustainable World - A jövő vállalatai rendezvény részleteit itt találja.

EU-s fenntarthatósági taxonómia a gyakorlatban

"Nemzetközi szinten a zöld finanszírozás jelentős felfutásban van – ez a kihelyezett zöld hitelek állományának és az európai fenntarthatósági alapokban elhelyezett pénzek összegének exponenciális emelkedésében is tetten érhető” – kezdte Gyura Gábor, az MNB fenntartható pénzügyek főosztályvezetője. "Magyarországon hasonló folyamatok figyelhetőek meg, köszönhetően részben az MNB által bevezetett, zöld hitelekre vonatkozó tőkekövetelmény-kedvezménynek” – tette hozzá. A zöld kötvények itthon is egyre népszerűbbek, amit az is szemléltet, hogy a zöld kötvények állománya a 2018-as nulláról mára 1200 milliárd forintra növekedett (2021-ben még csak 700 milliárd volt).

A zöld finanszírozás ilyen gyors felfutása szükségessé teszi a definíciók rendezését – mitől is lesz pontosan zöld egy hitel, hogyan lehet ezt mérni? Erről szól a már előterjesztett EU taxonómia rendelet is, mely pont ezekre a kérdésekre válaszol

- mondta Gyura Gábor. Ismertette, a taxonómia értelmében az a gazdasági tevékenység számít majd zöldnek, ami az alábbi négy kritériumnak megfelel: érdemben járuljon hozzá a 6 nagy környezeti célok egyikének eléréséhez, ne gátoljon más környezet célkitűzéseket, betartásra kerülnek az alapvető társadalmi normák (pl. munkajog) és megfelel a műszaki átvilágítási feltételeknek.

Elmondása szerint a lefektetett irányelvek a gyakorlatban a zöld hitelezésnek és a zöld kötvények kibocsátásának adnak keretrendszert, kötelezi a nagyvállalatokat a fenntarthatósági mutatójuk riportálására, illetve megadja az irányt az EU-s helyreállítási alap és más jövőbeli források zöld felhasználásának. Kiemelte továbbá, hogy az MNB tőkekövetelmény-kedvezménye is az EU taxonómiához van kötve (minél jobban megfelel ennek, annál nagyobb a kedvezmény).

Közönségkérdésekre felelve kiderült még az is, hogy a "zöldség" mérésében az MNB nem csak az EU-s keretrendszert használja, hanem a már létező különböző certifikátokat is elfogadja, csak azokhoz kisebb kedvezmény társul majd. Az irányelvek kötelezővé tételével kapcsolatban elmondta, erről még nem volt dikskurzus, csak az ösztönzők szintjén gondolkodnak jelenleg.

Több szintű keretrendszer

"Az előírásrendszer nem csak az ingatlanokra vonatkozik, külön ágazat-specifikus szabályok kerültek kialakításra" - emelte ki előadásában Szarvas Gábor, a Greenbors Consulting ügyvezetője, HuGBC tagja, aki részt vesz a taxonómia hazai implementálásában is. Mint mondta, itthon háromféle (vagy inkább háromszintű) követelményrendszer kerül kialakításra: ennek a felső lépcsőfoka az EU által kiadott taxonómia, a második egy egyszerűsített "huxonómia”, mely a megfelelés első alternatívája, a legalsó fok pedig a már meglévő minősítések szintje.

Elmondása szerint az ingatlanpiacon belül több alkategóriára különülnek az előírások: az új ingatlanok építésére, az épületek vásárlására és a már meglévők korszerűsítésére mind készült külön útmutató.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a taxonómia hazai implementálása során párhuzamot vontak a már létező minősítésekkel is, így már ki lehet deríteni, hogy a különböző minősítések egyes szintjei mennyire felelnek meg az EU által most lefektetett követelményeknek.

Címlapkép: Getty Images