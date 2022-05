Özönlenek a cégek Budapest egyik területére - Vetélytársa akadt a Váci úti irodafolyosónak?

2021-ben nem adtak át új irodaházat Pest Központ alpiacon (VI, VII, VIII és IX. kerület Hungária körgyűrűn belüli részei), nettó bérbeadások tekintetében mégis a legaktívabb részpiac volt: több mint 50 ezer négyzetméterre kötöttek új bérleti szerződést, előbérleti vagy bővülési megállapodást a cégek, így Budapest ezen része megelőzte a sokáig egyeduralkodó Váci úti irodafolyosót - derül ki a CA Immo közleményéből.

2021-ben a Pest Központ alpiacon mért nettó bérbeadás elérte az 50 630 négyzetmétert, így a teljes éves teljesítményt vizsgálva magasan az első helyet szerezte meg az alpiacok közül, megelőzve a mindig népszerű Váci úti irodafolyosót is. Az új szerződéskötések volumene meghaladta a 22 000 négyzetmétert az alpiacon regisztrált teljes keresleten belül. A bérleti megállapodások átlagos mérete meghaladta az 1030 négyzetmétert, ez pedig azt jelenti, hogy a jelentős számú munkavállalót alkalmazó cégek a világjárvány árnyékában sem tettek le a nagyobb méretű irodák bérletéről.

Pest Központ alpiacon 2019 óta nem történt új átadás, így az állomány mérete azóta változatlan. A pandémia hatására csakúgy, mint a budapesti irodapiac túlnyomó részében, itt is jelentősen növekedett az üresedési ráta a home office bevezetése, illetve a kiköltözések magas aránya miatt, ugyanakkor a bérbeadás ezen az alpicon nem torpant meg, ennek éppen az ellenkezője következett be: az új szerződéskötések volumene meghaladta a 2020-as mértéket, sőt a járvány előtti (2019-es) értéket is.

Nettó bérbeadás tekintetében, Pest Központ alpiac 2022 első három hónapjában ismét kiemelkedően teljesített. Az első negyedévben a nettó keresleten belül az új szerződéskötések és a bővülések domináltak, ezutóbbi tranzakciótípus volumene éppen az Pest Központ alpiacon volt a legmagasabb Budapesten:

mintegy 2000 négyzetméternyi extra bővülési irodaterületre kötöttek megállapodásokat a bérlők.

A Budapest Research Forum előrejelzése szerint az előző évhez hasonló pozitív teljesítményt nyújthat az alpiac. A bérlők továbbra is előnyben részesítik a központi lokációban elhelyezkedő, A-kategóriás, az ESG követelményeknek megfelelő épületeket. Az irodaházak esetében egyre inkább törekednek arra, hogy vonzó, magas ár/értékarányú irodákkal szolgálják ki a jelentős és folyamatos érdeklődést.

„Ma egyre fontosabb a munkavállalók jól-léte és elégedettsége: a kellemes és hatékony munkakörnyezet éppen annyira szempont az irodák kiválasztásánál, mint a megközelíthetőség és pénzügyi szempontok.” – nyilatkozta John McKie, a CA Immo magyarországi ügyvezetője.

Címlapkép: Getty Images