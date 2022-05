Nem hisztéria! Astoria! - A pincétől a padlásig bejártuk a főváros egyik legismertebb szállodáját

Felújította Magyar utcai oldalon lévő szobáit az Astoria Szálló, melynek során a 138 szobás hotel 44 szobája újult meg. A hotelt üzemeltető Danubius Hotels, alapításának 50. évfordulója alkalmából vezetett séták keretében mutatja be az érdeklődőknek az 1914 óta működő szállodát.

A nyilvánosság számára is elérhetővé teszi a főváros egyik legismertebb szállodáját a Danubius Hotels. Az 1996 óta a cégcsoporthoz tartozó Astoria, a Danubius Hotels alapításának 50. évfordulója alkalmából a hosszúlépés.járunk? városi sétaszervezővel elindította „Nem hisztéria! Astoria!” elnevezésű sétáját.

Portfolio Property X 2022 A Property X az első olyan hagyományos konferenciáink alapjain nyugvó rendezvényünk lesz, ahol a találkozás, a networking, az élmény és a hangulat egyaránt kiemelt szerepet kap.

A jelenleg 138 szobás Astoria Szálló 1914-ben nyitotta meg kapuit. Három épületrészből áll, amit két építész tervezett. A Kossuth Lajos utca felőli homlokzaton láthatóan elválik az épület, eltérnek az ablakközök oszlopdíszei, az ablakok fölötti díszítmények és a franciaerkélyek is. A szálloda nevét a New York-i Astor St. Regis hotel után kapta, amely az Astor család első szállója volt. A budapesti szálló névadója Gellér Mihály, a szálloda üzemeltetője és első igazgatója, aki korábban pont az Astor St. Regis vezetője volt. A hotelben az elmúlt években több nagy felújítás történt, melynek során legutóbb a Magyar utcai oldalon lévő 44 szobát újították fel.

A hazai turizmus helyzetéről a napokban a Portfolio-nak Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója is beszélt, aki óvatos optimizmussal tekint a közeljövőre, már csak azért is, mert a Budapest Airport 80 százalékra várja a kapacitások visszarendeződését 2019-hez képest. Véleménye szerint turista várhatóan lesz, ugyanakkor az orosz-ukrán fegyveres konfliktus miatt kieső orosz vendégek hiányát bizonyos hazai desztinációk valószínűleg megsínylik. A vezérigazgató értékelve a hazai turizmusfejlesztést megjegyezte, hogy a hazai szállodaipar szempontjából rendkívül fontosak a nemzetközi sportesemények; vonzóvá teszik mind az országot, mind a fővárost a turisztikai attrakciók, azonban egy dolog még hatalmasat tudna lendíteni a fővárosi hivatás- és konferenciaturizmuson. Utóbbira egyébként nagyon nagy szükség is van: a vidéki szállodák foglaltság tekintetében jól állnak, azonban ez a főváros számára nem megnyugtató, mivel az utolsó járvány előtti békeévben, 2019-ben az országos szállodapiac bevételének a fele Budapesten keletkezett. A szállodaárak kapcsán Kovács Balázs rávilágított, hogy a növekvő energiaárak és a bérinfláció következtében jelentősen megnőttek az önköltségeik, ez pedig a drágulásban tükröződik. A hazai turizmus kilátásait emellett egy másik cikkben is részletesen elemeztük.

Címlapkép forrása: Danubius Hotels, Noguchi & Peters Kft.