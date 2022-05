Megvan, hol folytatja Vitézy Dávid

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkárként folytatja Vitézy Dávid az újonnan felálló Technológiai és Ipari Minisztériumban - derült ki Palkovics László gazdasági bizottság előtti meghallgatásán.

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkárként folytatja Vitézy Dávid a Technológiai és Ipari Minisztériumban. Palkovics László újonnan felálló minisztériumában ugyanis hangsúlyos szerepet fog kapni a közlekedéspolitika.

A minisztérium közlekedéspolitikájában fontos szerepet kap a vasútfejlesztés (mint a teherszállítás legfontosabb útja) és az útfejlesztések is. Utóbbi keretei között továbbra is azt a célt igyekeznek végre hajtani, hogy minden megyei jogú városba vezessen autópálya, amik a határig is elérnek.

Címlapkép: Portfolio