Fényűző luxus: íme Magyarország legdrágább ingatlanjai

Gondolkodott már azon, hogy mennyibe kerülhet ma Magyarország legdrágább ingatlanja? Hol lehet, mekkora telek tartozik hozzá, ha egyáltalán? Hány tíz, esetleg százmilliárdokért kelhetnek el ezek a fényűző pompák, kastélyok (azt megsúgjuk, hogy ennél azért olcsóbban)? Nos, mi most rövid utánajárás után bemutatnánk Magyarország legdrágább listaárával rendelkező ingatlanjait - van itt minden a budai villától, a balatoni birtokon át a kastélyig.

Bizonyára mindenki álmodott már arról, hogy fényűző kastélyban, balatoni borászaton, vagy több hektáros, erdős-tavas birtokon éljen. Ha legtöbbünknek nem is adatik meg erre a lehetőség, a szerencsés kevesek bizony adják-veszik ezeket az ingatlanokat - mi most utána is mentünk, mit lehet kapni pár milliárd forintért.

Fontos kikötés, hogy csak lakóingatlanokat (vagy amit jelenleg ezzel a funkcióval hirdetnek - akkora házakról beszélünk már, amiket szállóvá is lehetne alakítani) néztünk, így nem kerültek be a toplistára a jóval drágább többlakásos projektek, hotelek, fejlesztési területek. Ezen felül vannak olyan listázott ingatlanok, aminek az ára nem publikus és csak az értékesítő árulja el nekünk, ha felhívjuk - így ezek sem kerültek be a listába, csak azok, ahol az ár fel volt tüntetve.

Érdemes még hozzátenni, hogy ha valaki az ingatlan.com-on próbálná meg megtalálni a legdrágább lakást, akkor könnyen belefuthat elírásokba: meglepne minket például ha 500 000 milliárd forintba kerülne egy 400 négyzetméteres villa Nagykovácsiban, vagy ha 5400 milliárdot kérnének egy 70 négyzetméteres, felújításra szoruló viskóért Győrasszonyfán (tudja, Tarjánpuszta és Tápszentmiklós között). Na de amint ezeket az apróságokat kiszűrtük, lássuk a legdrágább ingatlanokat Magyarországon (olcsóbbtól a legdrágább felé haladva, illetve ahol eleve úgy van megadva, ott az euró-árát is feltüntetjük).

5. Amerikai stílusú luxus családi otthon - 3 milliárd forint

A top 5 utolsó helyén egy klasszikus, amerikai stílusú villa található, 3 milliárd forintért (de van hirdető, ahol drágábban is fenn van). A II. kerületi Szépvölgyi úton található ingatlan 1100 négyzetméteres, a hozzá tartozó telek 4000 négyzetméter. A pénzünkért a több mint 1000 négyzetméteren 8 szobát, 6 háló- és 7 fürdőszobát kapunk, de természetesen van itt felvonó, jacuzzi, úszómedence, szauna, kandalló és beépített konyha is.

A 3 milliárd forintos villa a II. kerületben. Forrás: ingatlan.com

4. Felújított, egyedi villaház a Duna partján - 3,06 milliárd forint (8 millió euró)

Közvetlenül a Duna partján, a III. kerületi Kossuth Lajos üdülőparton található a lista negyedik helyezettje. A frissen felújított, 3 emeletes villa 1200 négyzetmétert tesz ki egy 2000 négyzetméteres telken. Az alsó szinten a garázs és a csónakház mellett Dunára néző wellnessrészleg és borozó található, a felsőbb szinteken nappali és hálók találhatóak.

Villa a Duna partján, a III. kerületben. Forrás: Conquistador Ingatlan

3. Cinege lovasmajor, Siófok - 3,45 milliárd forint (9 millió euró)

A harmadik helyen található listánk egyetlen balatoni ingatlanja: egy siófoki lovasmajor saját lovardával (értelemszerűen), halastóval, kis erdővel és saját napelemparkkal. A 70 000 négyzetméteres telken egy klasszikus, rusztikus villa található 2200 négyzetméter alapterülettel, mely 3 emeletre oszlik el. Ezen felül a birtokon található még fedett szénatároló, gazdasági épület, továbbá 2 apartman a személyzet részére.

A Cinege lovasmajor felülről. Forrás: Conquistador Ingatlan

2. Luxus a II. kerületben - 3,83 milliárd forint (10 millió euró)

A negyedik helyre szintén egy II. kerületi villa került fel (a pontosabb lokációja azonban nem derült ki). Az 1127 négyzetméteres, smart-home berendezésekkel felszerelt villában 8 szoba található (2 nappali + 6 háló), valamint egy 5900 négyzetméteres telek társul hozzá. Az ingatlanban belső lift, saját konditerem és professzionális konyha is megtalálható.

Modern villa a II. kerületben. Forrás: Delta Home List

1. A Prónay–Patay-kastély - 4,1 milliárd forint

Nem meglepő módon Magyarország legdrágább ingatlanja nem más, mint egy kastély - egész pontosan a az acsaújlaki Prónay–Patay-kastély. Az 1910-ben épült, 2012-ben Herrer Y Ceasar Ybl-díjas építész tervei alapján felújított kastély Versailles-t próbálja idézni a színes és változatos belső tapétáival. Az ingatlan összesen 3133 négyzetméteres és 13 hálószoba, 2 fogadóterem és 7 fürdőszoba található benne, a hozzá tartozó birtok 13,3 hektáros.

A Prónay–Patay-kastély és a hozzá tartozó birtok. Forrás: Rich Life

Címlapkép: Getty Images