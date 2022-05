Elindult a dunántúli nagyváros egyik legnagyobb fejlesztése

Elindultak a munkálatok Veszprémben a Pannon Egyetem helyi campusán - írja a Magyar Építők . A beruházás keretei közt mélygarázs, felette pedig közösségi sportpark jön majd létre, de a projekt az átfogóbb, Zöld Város Veszprém fejlesztéshez is kapcsolódik.

Mint arról már korábban beszámoltunk, jelentős fejlesztés indul Veszprémben, ahol a Pannon Egyetem pofozza ki helyi campusát.

Az Egyetem utca 10-es szám alatt található korábbi sportpályák és régi parkoló helyén 200 férőhelyes, 5245,8 négyzetméteres mélygarázs épül a terepbe illeszkedve, a garázs tetején és környezetében pedig 1861 négyzetméteres multifunkciós sportpályát és 14 607 négyzetméteres zöldfelület alakítanak ki. Az új közpark eléréséhez belső út és gyalogos járdahálózatot is kialakítanak.

A projekt a West Hungária Bau Kft. és a Vemév-szer Kft. konzorciumának kivitelezésében valósul meg. A campus felújítása, fűtéskorszerűsítése és az egyetemi mélygarázs megépítése együttesen

csaknem 15 milliárd forintos beruházás keretében jön létre.

A fejlesztés koncepciójában kapcsolódik a Zöld Város Veszprém fejlesztéshez, melyben egybefüggő sétálóövezet jön létre, több szolgáltatással és szabadidős lehetőséggel kiegészülve, szintén a VEMÉV-SZER kivitelezésében.

A munkálatok 2022. májusától várhatóan 2024. június 30-ig tartanak.

A beruházás indulása kapcsán Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta: "A zöldváros projekt részeként a belvárosba is elhozzuk azokat a funkciókat, melyeket korábban a Veszprémvölgyben, a Kolostorok és Kertek projektben is megvalósítottunk: olyan városi parkot hozunk létre, ahol a lecsendesedés, a pihenés és sport is teret kap, ugyanakkor a gyermekektől az egyetemistákon át a nyugdíjasokig mindenki talál majd itt kedvére valót.”

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja többek között a beruházás fontosságát is kiemelte: "A most induló beruházásokat nyugodtan nevezhetjük történelminek, hiszen az egyetem fennállása során még sosem állt rendelkezésre ilyen mértékű forrás az épületeink, központi kampuszunk megújítására, modernizációjára. A projekt keretében megvalósuló fejlesztésék egy jóval hatékonyabb működést tesznek majd lehetővé, míg az épülő mélygarázs és az új szabadtéri sportpályák tovább bővítik a szolgáltatási palettát” - mondta el.

