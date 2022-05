Fényűzés és luxus a város felett: képek a város legelitebb lakásaiból

Amikor luxusra gondolunk Budapesten elsősorban a budai hegyekben elrejtett villák juthatnak eszünkbe (ahogy arra legutóbbi cikkünkben is rávilágítottunk), azonban a fővárosban a luxuslakásokból sincs hiány. Ha luxuslakás, akkor Elysium a rózsadombon - gondolják sokan, pedig a város szívében még talán annál is patinásabb lakásokhoz juthatunk egy irodaház tetején.

A Szervita Square Buildingről már többször is írtunk mióta 2021 februárjában több éves munkálatok után átadták - azonban mi elsősorban az irodaház funkciója miatt tartottuk eddig fontosnak az épületet. Pedig a látványos épületben az irodákon túl lakások is rejlenek a felső két emeletén, melyekről a napokban új képet is osztott meg a fejlesztő - mi most ezeket gyúrjuk össze a már meglévő galériával, hogy bemutassuk, hogy néznek ki Budapest (vélhetően) legdrágább lakásai.

A szervita téri fejlesztés fontos mérföldkőnek nevezhető egyébiránt mind a belváros, az V. kerület életében és arculatában, mind az újlakás-piacon. A városkép szempontjából azért fontos, mert Budapest egyik leggazdagabb negyedében, a fővárosi turizmus ütőerén eddig egy ormótlan, szocialista stílusú iroda- és parkolóház állt - ezt váltotta fel egy, a tér stílusába sokkal jobban beleolvadó iroda- és lakóépület.

Az újépítésű lakásoknál eddig csak az Elysium szerepelt az igazán luxus kategóriában - a Szervita Residence viszont erre is némileg rálicitál. Valljuk be, lehet bármilyen fényűző a rózsa dombi komplexum, még így is egy 100 lakásos társasházról beszélünk, míg a belvárosi rivális az épület mindössze felső két emeletén kínál összesen 20 lakást (bár tény, hogy a legnagyobb lakás is csak fele akkora mint az Elysium legnagyobbjának).

A Szervita Square Building legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy az Union Investment rekordalacsony hozamszint mellett megvásárolta az épület irodaház részét az eredeti fejlesztő Horizon Developmenttől.

Címlapkép forrása: Horizon Development